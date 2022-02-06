Makale Yazısı-06 Şub 2022 - 20:00

Yüzümüz nereye dönük?
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Tarih; 21 Kasım 2020,

AKP Genel Başkanı Erdoğan;

“Yüzümüz Batı’ya dönük. Kendimizi Avrupa’da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi.

Türkiye, 5 Mayıs 1949’da kurulan AVRUPA KONSEYİ’nin kurucu üyesi.

Avrupa Konseyi;

 “İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek, gibi temel ilkelerle kurulmuş.

Avrupa Konseyi bünyesinde, 21 Ocak 1959 tarihinde ise AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu oluşuma resmen katılmış. O günden bu yana AİHM’nde diğer üye devletler gibi Türkiye’nin de bir yargıç üyesi yer alıyor.

Bu mahkemenin görevi nedir?

Üye ülkelerde yaşayan vatandaşların, ya da Tüzel kişilerin, ülkelerindeki yargı sürecinin sonunda “HAK İHLALİNE” uğradıkları gerekçesiyle başvuruları halinde son kararı vermektir.

Ülkemizde, yargı süreci sonunda, yani son başvuru kaynağı olan Anayasa Mahkemesi kararıyla da haksızlığa uğradığını düşünen her vatandaşın AİHM’ne başvuru hakkı vardır.

AİHM bağlayıcıdır!

Çünkü; uluslar arası sözleşmeler ANAYASAL HÜKÜM olarak kabul edilir. Burada muhatap siyasal iktidarlar değil DEVLET’dir!

Nitekim, AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan da 3 kez AİHM’ne başvuru yapmıştır! İlki; 10 aylık hapis cezası hakkında, ikincisi; Sicil kaydının silinmesi için, üçüncüsü; Milletvekilliği seçilebilmek için!

Ya şimdi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, AİHM’nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki kararlarını tanımadığını söylüyor!

Ancak;

Sayın Erdoğan, ülkemizin gelecek kuşaklarını bile borçlandıran, dolar bazında ödeme takvimi belirlenen “Kamu-Özel İşbirliği” diye tanımlanan otoyol, köprü, havaalanı ve Şehir Hastaneleri projeleri için muhalefetin “bu kirli borçları ödemeyiz” tavırlarına karşı; “Uluslar arası TAHKİM var! Söke söke ödetirler” diyor!

Bu maliyeti yüksek, uzun vadeli borçlanmalarla ilgili olarak, muhtemel anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yargısı kabul edilmemiş!

Peki, bu ülkenin vatandaşları bu ülkenin yargısına ne kadar güven duyuyor?

Birkaç örnek verelim;

·       23 Eylül 2012- 31 Mart 2021 arasında, mahkemelerde haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle, “bireysel başvuru” haklarını kullanarak Anayasa Mahkemesi’ne 308 bin kişi başvurmuş! Bunların yüzde 62.9’un gerekçesi  Adil Yargılanma ihlali! ( 11.5.2021)

·       Üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ve özellikle Avrupa Konseyi de ülkemizdeki Yargı’nın durumunu takip ediyor. Dünya Adalet Projesi 2021 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ endeksinde Türkiye, 139 ülke içinde 117. Sırada görünüyor!  Siyasi davaları bir kenara bırakalım, bu ülkede ticaret yapmak ya tırım yapmak isteyen yabancı sermaye, bu ülkenin yasalarına güvenip yatırım yapar mı?

·       Meclis Başkanı Mustafa Şentop; “Enis Berberoğlu Davası’nda hukuka aykırı pek çok uygulama yapıldı” diyor!( 29 Ekim 2021 )

·       MHP lideri bahçeli; “AYM-Anayasa Mahkemesi nerede hain varsa onlarla yan yana duruyor” diyor! ( 27.10.2021)

·       Bir milli eğitim müdürü; “Ben Danıştay kararını dinlemem” diyebiliyor! ( 12.9.2006) Kimden alıyor bu cüreti?

·       Bu ülkede 689 AİHM kararı uygulanmamış! ( 31.12.2020)

·       Adaletsizliğin Bedeli olarak, ülkemize verilen maddi-manevi tazminat bedeli yılda ortalama 18.5 milyon TL.(16.11.2020)

Daha birçok örnek verilebilir.

Bu ülkeyi Adalet ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ değerlerinden koparmak, bu ülkenin ulusal ve uluslar arası onuru ile oynamaktır!

21. yüzyılın Türkiye’sine bu ilkesizlik yakışmıyor!

 

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