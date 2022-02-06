“100 yıllık hesaplaşma” söyleminde, “özne” olmayınca…

Birkaç gündür yerel siyaset toz duman!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, Çayırova İlçesi’nde yaptığı konuşmada “100 yıllık hesaplaşma” ifadesini “öznesiz” kullanması, ortalığı bir anda karıştırdı.

Önce CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, arkasından CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Başkan Tahir Büyükakın’a “Ne demek istiyorsunuz, cumhuriyetle mi hesaplaşacaksınız” diye çıkıştı.

Dün AKP Karamürsel Yerel Yönetimler Danışma Kurulu toplantısı vardı, Büyükakın burada sözlerine açıklık getirdi, “Cumhuriyetle ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le asla ve kat’a (kesinlikle) sorunu olmadığını” söyledi.

Şimdi ağır tartışma konusu edilen o konuşmalara bir göz atalım mı?

Büyükakın’ın 4 Şubat Cuma günü Çayırova’da yaptığı o konuşmanın tartışma yaratan bölümü

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla herkes saldırıyor. Her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya başladı. Kurulan oyunları bozmaya başladı elhamdülillah. 2023’te bunun duruşması olacak. Değerli duruşması 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplaşmada sayın cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız?

Asla yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar yanında olacağız. Gece demeyeceğiz gündüz demeyeceğiz. 7 gün 24 saat, sokak sokak, kapı kapı insanlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 2023’te zaferi tekrar bizler kazanacağız, sayın cumhurbaşkanımız kazanacak.”

Arkadaşlar banttan çözdü, Büyükakın’ın konuşmasının o bölümü aynen böyle.

Büyükakın, dün Karamürsel’de yaptığı konuşmada Çayırova konuşmasına böyle açıklık getirdi

Konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:

*“Zaten asla ve kat’a ne cumhuriyete ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bakın ben Atatürk diyorum, verdiğim cevapta da onlara sordum, ülkemizin kurucusu olan Atatürk’e Atatürk diyemeyen il başkanlarına hesap sorun dedim. Buyurun sorun. Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir cumhuriyet çocuğu olarak, bir Türk evladı olarak, apaçık söylüyorum. Cumhuriyet, bizlerin ve bu aziz milletindir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin değildir.”

* Şimdi size o konuşmamın içeriğini de izleteceğim. Akıl sahibi altını çiziyorum vicdan sahibi ahlak sahibi bir insan bu konuşmadan Cumhuriyetin ilanıyla hesaplaşmayı anlar mı anlamaz mı akıl sahiplerine vicdan sahiplerine ahlak sahiplerine havale edeceğim. Bunlar böyle olmadıkları için ben bu videoyu gösterdikten sonra da yeni yalanlarına devam edecekleri için onların cevaplarını hiç umursamıyorum. Onlardan bir cevap da beklemiyorum. İzan sahibi akıllara hitap ediyorum. Kendilerini muhatap almıyorum. Yalanlarında boğulsunlar. Şimdi ben videoyu sizlere göstereceğim. Kendi gözlerinizle görün. Lütfen bunu vatandaşlarımıza anlatın. Ben burada Cumhuriyetin kuruluşuyla mı hesaplaşacağım mı demişim, yoksa basına verdiğimiz konuyla ilgili demeçte ifade ettiğim gibi bizim milletimize kast edenlerle hesaplaşmayı mı ifade etmişim onu görelim.”

“Türkiye’nin yakın ve uzak coğrafyasında, bölgesinde oyunlar kurmaya başladık, kurulan oyunları bozmaya başladık” diyorum, yani dış politika ile alakalı bir mevzudan bahsediyorum. Oyunlar kuruyoruz, oyunları bozuyoruz, diyorum. Nerede, yakın coğrafyamızda uzak coğrafyamızda diyorum. Buradan siz ne anlarsınız, Libya’yı anlarsınız Akdeniz’i anlarsınız. Cumhuriyetin kuruluşu anlaşılır mı buradan. Anlaşılmaz. Konuşmamın devamında 2023’de bunun duruşması olacak diyorum. Yani kurulan oyunların bozulan oyunların duruşması olacak 2023’de. Arkadan gelen şey şu. 2023’de bunun duruşması olacak. Yani kurduğumuz oyunların bunun duruşması olacak bunun duruşması diyorum. Bunun yüzyıllık hesaplaşması olacak yani diyorum. Ne zaman bu oldu. Bu, Sevr ile başladı. Türkiye’yi bölmek isteyenler, Türkiye’ye kast edenler bunu denediler ve bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Biz bu Anadolu topraklarına girdiğimiz andan itibaren böyle yapıyorlar, böyle yapmaya da devam ediyorlar. Bakın bu konuşmadan Cumhuriyet çıkıyor mu? Hiçbir şekilde yok.”

*“O haber sonrası Cumhuriyet Gazetesi muhabiri beni aradı, o konuşmada neyi kast ettiniz sorusunu sordu. Kendilerine verdiğim cevapta dedim ki Emperyalizmi kast ediyorum. Sevr’i kast ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti’ne kast edenleri kast ediyorum, onlarla bin yıllık mücadelemizi kast ediyorum. Hiçbir açıklamama yer vermeden o haberi kasıtlı bir şekilde servis ettiler. FETÖ’cü kanallara ve farklı birçok kanala servis ettiler. Ardından sosyal medyada gündem olsun, infaz edelim diye paylaşımlar yaptılar. Onların altına inanılmaz galiz küfürler ettiler.”

Tahsin Tarhan ve Harun Yıldızlı’nın tepkisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “100 yıllık hesaplaşma” konusunda Çayırova’da söylediği sözleri ve arkasından Karamürsel’de yaptığı açıklamayı özüyle yukarıda verdim.

Dün bu yazının yazıldığı saate kadar, Tahir Büyükakın’ın “100 yıllık hesaplaşma” sözüne sadece iki kişinin, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın tepkisi vardı.

Tahsin Tarhan, attığı tweet ile tepkisini şöyle dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 yıllık hesaplaşma yapacağını söyleyen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, size oturduğunuz koltuğa seçilme hakkını veren Cumhuriyetin ilanıyla mı hesaplaşacaksınız? Cumhuriyetin devrimleriyle mi?”

İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın tepkisini dünkü gazetemizde geniş yayınlamıştık.

Yıldızlı, özetle “Cumhuriyetimizi ve Atatürk’ü hedef alarak yapılan bu açıklamalar vatana, şehitlerimize ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti, hesap günü geldiğinde sizlerle tek tek hesaplaşacak” demişti.

Tahir Büyükakın, keşke “100 yıllık hesaplaşma” ifadesini “özneli” söyleseydi

Bu tartışma dün iki saatimi aldı.

Duyarlı olduğum hassas bir konu…

Büyükakın’ın Çayırova ve Karamürsel konuşmalarını defalarca izledim.

Sonunda tartışmanın “ifade kusurundan” ve “ifadedeki özne eksikliğinden” kaynaklandığı kanısına vardım.

Aksi olsaydı, zaten bugün gazetemiz bambaşka bir manşetle çıkmış olurdu.

“Olmadı Tahir Bey!” mi derdik, yoksa “Bu neyin hesaplaşması Tahir Bey?” mi, bilmiyorum.

Ama Tahir Bey dün Karamürsel’de “Cumhuriyete ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığını” ifade ettiğine göre, bence sorun yok.

“Cumhuriyetin değerlerine ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlıyım” diyen birine, “Yok sen o değerlere bağlı değilsin” denir mi?

Böylece bu tartışmayı da tarihe not düşmüş olduk.