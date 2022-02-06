Yeni bir hoca hemen galibiyet mi; Zor

Artık sadece Türk futbolunda değil, dünyada da böyle bir gelenek var…

Yeni hoca, hemen ilk galibiyet ve hatta art arda 3-4 maçlık seri…

Sonra fiyasko…

Her futbolcu…

Her yönetim…

Her taraftar artık buna inanıyor…

Ama yakında bu da çözülür…

Ben bir teknik adamın, 3-5 günde ölüyü diriltebileceğine inanmıyorum…

Enkazı bu kadar kısa sürede kaldırabileceği ‘masal’ gibi geliyor…

Böyle bir şey gerçekten oluyorsa, yani birkaç günde takım dirilmiyorsa, takımda bir sahtekarlık vardır derim…

Biz de top oynadık…

Hocalarla çalıştık…

Hakemlik yaptık…

Taraftarlık yaptık…

Gazetecilik yapıyoruz…

O kadar saf değiliz elbette…

Bu işlerin nasıl ve kimler tarafından döndürüldüğünü az çok biliyoruz…

Hatta yazıyoruz bile ama…

Nafile…

Günü-birlik sevinçlere alışmış olan insanımız, bugün kazanalım, sonrasından bana ne anlayışını sürdürüyor ve bu davranış da günü-birlik kazanç sağlayanların işine yarıyor…

Halbuki unutuyorlar, dün Mustafa Reşit Akçay’ı satanlar…

Bugün Mehmet Altıparmak’ı da satar…

Ama taraftar ve basın dışındakiler…

“Benden sonra tufan” diyerek çalıştıkları için biz gazeteciler, gerçek taraftar ve içi boşaltılmış kulüp, yine baş başa kalırız…

Tıpkı 2010’arda 5-10 gol yediğimiz maçlardaki gibi…

Bu akşam Bolu ile oynuyoruz…

Ezeli rakiplerimizden…

Kritik bir maç olduğunu söylememe gerek yok…

Skor-severler sizden hemen galibiyet bekleyeceklerdir…

Beraberlik iyice küstürür…

Beraberliği bile unutan bir takımın enkazı var…

Bakalım Mehmet Altıparmak bu enkazı kaldırabilecek mi ?..

Göreceğiz…