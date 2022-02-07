İşte, 2021’in en ilginç şikayetleri:

Şikayetvar’ın verilerini zaman zaman sizinle paylaşıyorum. Bu veriler, hepimizi ilgilendiriyor… Şikayetvar verilerine göre geçen 120 bin olan kayıtlı marka sayısı bu yıl 150 bin 185’e ulaştı. Ayda ortalama 18 milyon kişinin ziyaret ettiği Şikayetvar’da 2021’de 408 binin üzerinde şikayet çözümle sonuçlandı. Platforma 2021 yılında toplam 3 milyon 53 bin 73 şikayet geldi. Verilere göre 21 milyon 296 bin 942 ziyaretçi sayısıyla aralık ayı Şikayetvar trafiğinin pik yaptığı ay olarak kaydedildi. Toplam üye sayısı 2020’de 6 milyon 194 bin 993 iken 2021’de bu sayı 7 milyon 683 bin 504’e yükseldi. Platformun aylık ortalama ziyaret sayısıysa 18 milyon 353 bin 551 olarak açıklandı.

Müşterisini en çok anne-bebek- çocuk ürünleri sektörü memnun etti

Şikayetvar verilerine göre 2021’de müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü (yüzde 59) oldu. Emlak-inşaat sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken onu yüzde 49 ile cep telefonu sektörü izledi.

2021’de finans sektörüne 24 milyondan fazla ziyaret geldi

Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 24 milyon 125 bin 775 ziyaretçi sayısıyla finans sektörü oldu. E-ticaret (23 milyon 689 bin 165) en çok ziyaret edilen ikinci, internet ise (18 milyon 61 bin 18) üçüncü sektör olarak öne çıktı. Cep telefonu, sağlık ve beyaz eşya en çok ziyaret edilen diğer sektörler olarak sıralandı.

Şikayet sayısında birincilik yine e-ticaret sektöründe

Şikayetvar verilerine göre 415 bin 145 şikayet sayısıyla 2020’de olduğu gibi 2021’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 322 bin 523 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör oldu. Finans sektörünü sırasıyla internet (262 bin 385), kargo (221 bin 892) ve alışveriş sektörü (155 bin 694) takip etti. İletişim, kamu, giyim, beyaz eşya ve cep telefonu 2021’de şikayet sayısıyla öne çıkan diğer sektörler oldu.

E-ticarette en çok şikayet pazaryeri sitelerine

E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri sitelerinin 207 bin 420 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörünü domine ettiği gözlemleniyor. Gıda ve yemek siteleri bu sektörde en çok şikayet edilen bir başka kategori olarak öne çıkıyor. 2021’de finans sektöründe tüketicilerin en çok bankalar kategorisini şikayet ettiği dikkat çekiyor. Finans sektör başlığı altında yer alan kripto para şikayetlerinin bu dönemde de arttığına şahit oluyoruz. İnternet sektörünün altında yer alan internet servis sağlayıcılar bu dönemde de en çok şikayet edilen kategori olarak yerini koruyor.

Fiyatı artan ürünlerde sipariş iptali dikkat çekti

Şikayetvar verilerine göre 2021’de pazaryeri siteleriyle ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu teslimatların zamanında yapılmaması oldu. Diğer yıllardan farklı olarak bu kategoride zamlar nedeniyle fiyatları artan ürünlerde sitelerin sipariş iptali en çok dile getirilen bir diğer konu olurken sitelerin kusurlu ürün göndermesi ve para iadesinin geç yapılması öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı.

İnternetle ilgili en çok şikayet geciken internet nakillerine geldi

İnternet sektörünün en çok şikayet edilen kategorisi olan internet servis sağlayıcılarıyla ilgili 2021’de Şikayetvar’a ulaşan şikayet konularının başında nakil işlemlerinin zamanında yapılmaması geldi. Altyapı sıkıntısı olan yerlerde firmaların hizmet veremediği halde müşteriye cayma bedeli ödemeye zorlaması ve kampanyalar hakkında müşteriye yanlış bilgiler verilerek mağduriyet yaratması bu kategoride şikayetlerin yoğunlaştığı diğer konu başlıklar oldu.

Kart aidatları can sıkmaya devam ediyor

Finans sektörünün en çok şikayet alan kategorisi olan bankalarda kart aidatları tüketicinin canını sıkmaya devam ediyor. Kredi kartından yıllık üyelik bedeli alması ve iadelerin yapılmaması bankalarla ilgili en çok sorun yaşanan konu oldu. Türkiye ekonomisinin durumuyla paralel olarak, döviz ve altın makas aralığının çok yüksek olması tüketicinin bu yıl bankalarla ilgili şikayetlerinin farklılaştığı konular arasında bulunuyor. Ülkece konuştuğumuz bir başka konuysa kripto paralardı. Tüketiciler bu yatırım aracıyla ilgili en çok firmaların kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya engel olmasından şikayet etti.

Şikayetvar’da en çok hangi markalar merak edildi?

Şikayetvar’da geçen yıl sayfası en çok aranan marka 3 milyon 465 bin 275 sayfa görüntülenmesiyle Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u Trendyol (3 milyon 351 bin 305), Ziraat Bankası (2 milyon 941 bin 590) ve Xiaomi (2 milyon 547 bin 742) izledi. Yıl boyunca güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram, 2 milyonun üzerinde sayfa görüntülenmesiyle en çok merak edilen markalar arasında yer aldı.

2021’de en çok Paribu ve Binance karşılaştırıldı

Markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarının karşılaştırıldığı “Marka Karşılaştır” verilerine göre, 2021’de en çok Paribu ve Binance markaları karşılaştırıldı. Tüketicilerin en çok karşılaştırdığı diğer iki markaysa Turkcell ve Türk Telekom oldu. Btcturk ve Paribu üçüncü sırada yer alırken onu ininal Kart ve Papara izledi. En çok karşılaştırılan markalarsa Paribu, Binance ve Turkcell olarak sıralandı.

En şikayetçi şehir İstanbul!

Nüfus ortalamasına göre 2021’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 67.8 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Ankara, Antalya ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre 2020’de olduğu gibi 2021’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Adıyaman, Hakkari ve Kars olarak sıralandı.

En çok şikayet mayıs ayında geldi

Şikayetvar verilerine göre 2021’de 300 bin 151 şikayet sayısıyla en çok şikayet mayıs ayında geldi. 2020’de en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saatse 14:00 oldu.

İşte, 2021’in en ilginç şikayetleri:

İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim.

Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz. Bu nasıl bir rezalet? Söylenmesi gereken her şeyi siz kendinize söyleyin.

Şişli 'de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor.

Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum.

Bu da oldu. Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı .Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?

Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani.

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Şikayetvar’ın değerlendirmesini yukarıda okudunuz. Şu bir gerçek ki, ne kadar çok şikayetçi oluyorsak, işveren de kendini bu denli düzeltmeli. Tüketicinin memnuniyeti için uğraşmalı.