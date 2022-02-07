Pertev Paşa Külliyesi sadece camii, Uğur Mumcu Parkı da Tramvay Kafe mi oldu?

Bizim Yeni Cuma Camii olarak bildiğimiz yer aslında Osmanlı döneminin 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Pertev Mehmet Paşa Külliyesi’dir. Sultan Süleyman ve 2.Selim’in vezirlerinden Pertev Mehmet Paşa tarafından 1579 yılında tamamlatılmıştır. Yeni Cuma Camii olarak bildiğimiz camii ise, medrese, hamam, kervansaray, çeşme ve küçük bir eğitim okulundan oluşan bu külliyenin bir parçasıdır. Önünde şimdi tramvayın da geçtiği yol, onun da önünde D 100 olarak bildiğimiz uluslararası transit yol bulunuyor. Tramvayın geçtiği yol ile D 100 arasında da Uğur Mumcu Parkı olarak adlandırılan geniş bir park ve parkın doğu kısmında da eski vilayet, vilayet bahçesi ve tören alanı bulunuyordu.

D 100 karayolu şehir ile sahili bölüyordu. Ayrıca bu yol trafiği taşıyamaz duruma gelmişti. Bu nedenle yolun genişletilmesi ile vatandaşlarımızın sahil ile bağlantı kurmalarını teminen köprüler yapılmasına karar verildi. Aslında proje şehircilik açısından gerekli bir projeydi. Bu projenin uygulanması ile Yeni Cuma Camii’nin önü açılabılır, köprüler Mimar Sinan’ın eserine uygun bir mimari yapı ile yapılabilir, Pertev Paşa Külliyesi eski haline getirilerek turizme kazandırılabilirdi. Ayrıca eski vilayetin oradan kaldırılması ile Uğur Mumcu Parkı genişletilebilir ve şehir hem tarih ve hem de yeşil alan açısından önemli bir kazanç sağlayabilirdi. Her yıl 24 Ocak’ta başlayan Uğur Mumcu Demokrasi ve Adalet Haftası da bu alanda gereği gibi işlenir, toplum bilgilendirilebilirdi.

AKP’li belediyeden köprülerin Mimar Sinan eserine uygun bir mimari anlayışa uygun yapılması beklenirdi. Ancak aksine, belediye buraya caminin mimarisi ile uzaktan yakından alakası olmayan, onun silüetini de bozacak şekilde metalden ucube bir köprü yaptırdı. Mimar Sinan’a hakaret eder gibi de adına MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ dediler, köprülerin fiyatı ise bir türlü öğrenilemedi. Bu ucube köprünün yıkımı için mimarlar odası ile birlikte iptal davası açmıştık. İdare Mahkemesi bu aşamada yıkım kamu zararı oluşturur diye köprünün yıkılmamasına, ancak üzerinde kafe olsun diye konan metal şapkaların yıkılmasına karar vermişti. Belediye yetkilileri savcılığa mahkeme kararını yerine getirmemekten şikayet edilmeden bu şapkalar bile yıktırılamamıştı.

Köprünün üstü olmayınca bu defa köprünün altı kafeye çevrilerek TRAMVAY KAFE olarak ihale edildi. Bütün bu işler UĞUR MUMCU Parkını küçülttü ve ustaca işlevsiz hale getirdi. Bu kafenin sahibi ve ihalesi hala kentte tartışılıp duruyor. Hatta bir görüşe göre giderek genişliyor ve alanı çoğaltılıyor. Osmanlı geleneğini devam ettirmek ve geliştirmek amacında olduğunu iddia eden bir siyasi yapının Pertev Paşa Külliyesini bu hale getirmesini anlayan var mı? Adalet ve Kalkınma adını taşıyan bu siyasi yapının adalet ve demokrasi haftasının kutlandığı bu alanı kuşa çevirmesi kendisini inkar etmesi değil mi?

Bu tarihi alanın Pertev Paşa Külliyesi ve Uğur Mumcu Parkı olarak canlılığını koruması yerine TRAMVAY KAFE olarak kentte tartışılır olması kentin içine düşürüldüğü kültürel yozlaşmanın tam bir tezahürü değil mi? Aslında ayıp değil mi?

Konuyu bu köşede defalarca yazdım. Hadi iktidar kendi hatasından dönmek istemiyor diyelim. Her yıl cılız da olsa, bu alanda Uğur Mumcu’nun şahsında Adalet ve Demokrasi haftasını kutlayan gazeteciler cemiyeti ve diğer sivil toplum kuruluşları ve tabii ki genel muhalefete ne demeli? Konu aslında siyaset üstü bir konu. Geçmiş yanlışlarda ısrar etmemek, hata varsa dönmek ve bu konuyu siyaset üstü bir anlayış ile çözmek gerekir. Tarihi Pertev Paşa Külliyesi’nin tarihine kakışır hale getirilmesi, Uğur Mumcu Parkı’nın da eski vilayet alanı ile birlikte genişletilerek alanın Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Parkı/Alanı haline getirilmesi gerekir.