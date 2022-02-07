Bugün transferin son günü 11 adam daha lazım

Mehmet Altıparmak geldi, bir heyecan vardı, ama organize anlamında bir şey yok. Hele hele ilk atakta gelen gol, savunmanın 9e kadar basiretsiz., ne kadar çaresiz ve ne kadar acınacak halde olduğunu gösterdi. Tamam Diogo yoktu, Musa Nizam yoktu, Alpay ile Berkay ilk kez yan ana oynadılar. İki genç de kendini gösteremedi. Emin de elini kolunu sallaya sallaya golü attı. En son gelen Yunanlı Kolovos bile işin ciddiyetinde olarak çabaladı, bir de gol hazırladı. Ama diğerleri afyon yutmuş gibi uyuyordu. Transferin son günü. Bize 11 adam daha lazım.