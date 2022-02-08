Bunları da mı yazmayalım ?..

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar misali…

Kral Çıplak diyoruz…

Kocaelispor küme düşüyor diyoruz…

Bir tek teknik patron Mehmet Altıparmak sözlerimizi ka’le almış… Maç öncesinde “Gerçekçi olmalıyız, aşağımızı yere sağlam basmalıyız” türünden şeyler söylüyor…

Aramıza en son katılan adam her şeyi daha net görüyor… Biz gerçekleri yazdıkça da ‘tu kaka’ ilan ediyoruz…

Hani utanmasalar “Takım sizin yüzünden düşüyor” diyecekler…

Ben yalan yazamam, yalan söyleyemem…

Takım kötü oynuyor ve küme düşüyor…

İnşallah toparlanır…