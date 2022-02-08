Chopin’in elini tutmuş kız

“Yolculuk, önce seni sözsüz bırakır, sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.” Ibn Battuta

Yolculuk yapmak, yeni yerler görmek ve yeni kültürler ile tanışmak pek çok insan için büyük bir keyiftir. Bu durum benim için de böyle. Bu hafta sizler için iyi bir hikâye anlatıcısı olmak, beni ilk önce sözsüz bırakan bir gezimden bahsetmek istedim. Umarım keyifle okursunuz.

Şu ana kadar gidip en çok sevdiğim yerlerden biri ailem ile gittiğim Mallorca Adası’ndaki çok güzel bir vadinin içinde bulunan Valldemossa bölgesi oldu.

Palma de Mallorca’dan Valdemossa’ya gitmek için biraz uzun sayılabilecek bir otobüs yolculuğu yaptık. Ama bu yolculuk sıkıcı olmaktan çok uzaktı. Çünkü otobüsümüzün gittiği yollar, bu yolların çevresindeki evler, meydanlar, mağazalar öyle güzeldi ki… Fakat bir süre sonra bu meydanlar ve evler yok olmaya başladı. Artık sadece ağaçlar eşlik ediyordu bizlere. İlginç ağaçlara ev sahipliği yapan çok güzel bir bölgenin içerisinden ilerlemeye devam ederken, yollar da giderek dikleşiyordu. Çevremiz zeytin ve badem ağaçlarıyla doluydu. O otobüste oturup dışarıya bakarken hissettiğim şeyleri anlatmam, kelimelere dökmem çok zor. Bazen bazı anılar gözümüzde halen daha onları yaşıyormuşuz, o an hiç bitmemiş gibi canlanır ya, işte o otobüs yolculuğu da böyle bir anı benim için.

Ağaçların arasındaki yolculuğumuz devam ederken, bir anda sol tarafımızdaki ağaçlar seyrekleşmeye başladı ve seyrekleşen ve ağaçların arkasında, Sierra de Tramontana vadisinin içinde Valldemossa tüm ihtişamıyla karşımızda duruyordu.

Valldemossa’yı otobüsün içinden ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Uzaktan öyle güzel görünüyordu ki… Açık kahverengi binalarıyla, çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle beni kendisine aşık etti.

Valldemossa’ya vardığımız ilk anda bizi bir meydan karşıladı. Bu meydanda küçük kafeler, hediyelik eşya dükkanları, bir sürü ağaç ve büyük bir manastırın girişi vardı. Bu büyük manastır ise bu gezimizde bana en büyük heyecanı veren yerdi. Çünkü burada, hastalık döneminde sevdiceği George Sand ile en sevdiğim müzisyen olan Frederic Chopin yaşamıştı.

Chopin’in hastalık döneminde doktorları, ona temiz havalı ve huzurlu bir bölgeye gitmesini önermiş. Stresten uzak kalması gerektiğinden George Sand ile Chopin bu manastıra yerleşmiş ve bir süre burada yaşamışlar. Bu bilgiyi öğrendiğim zaman Valldemossa’ya karşı daha büyük bir sevgi duydum. Chopin’in yürüdüğü yerlerde yürüyecek, belki aynı yerlere dokunacak olmak beni çok heyecanlandırdı.

Manastırı gezmeden önce özel bir odaya gittik. Bu odaya ilk girişimi ve odadakileri hiç unutamıyorum. Odanın tahta tavanında kiliselerde olduğu gibi melek motifleri ve mavi bir gökyüzü vardı. Odaya ışık girmesini sağlayan kapılar ve pencereler ise rengarenk vitraylardan yapılmıştı. Bu vitraylar sayesinde oda bir rüya gibi rengarenkti. Odanın en ötesinde ise küçük bir sahnede kuyruklu bir piyano ile bir piyanist bizi bekliyordu. Bu piyanist bizlere Chopin’in ünlü parçalarını çaldı. Gözlerimizi kapatıp müziği hissetmek eminim ki benim gibi tüm salondakilere büyük keyif verdi.

Piyanist bizim için verdiği küçük konserini bitirdiğinde ona teşekkürlerimizi sunduk ve bu özel odadan çıkıp manastıra doğru yürüdük. Manastırda çok fazla oda ve gezilecek yer vardı. Bundan dolayı sizlere sadece bir odayı anlatacağım.

Bu oda hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım bir ana şahit oldu. Çünkü burada Chopin’in bestelerini yaptığı, yıllar boyunca ellerinin üzerinde dolaştığı piyanosu vardı ve ben bu piyanoya çok kısa bir süreliğine de olsa dokundum. Sevgili okurum, inanın bana, bir anlığına Chopin ile el ele tutuşmuş gibi oldum. O anda kim olduğumu çok iyi biliyordum, Chopin’in elini tutmuş kızdım ben.

Manastırın tamamını gezdikten sonra Valldemossa’nın dar ve çiçekler ile dolu sokaklarında yürüdük. Bu sokaklar öyle güzel, öyle mutluluk vericiydi ki her detayını kafama kazıdım. Evlerin kapı numaralarının yazdığı seramikleri, ellerinde çantalarıyla evlerine giden yaşlı kadınları, küçük dükkanları… Her şeyi.

Yaptığımız yürüyüşten sonra güzel bir kafe olan Cappuccino’da bir kahve içtik ve Valldemossa’nın kendine özgü patates kekinden yedik.

Bazı zamanlar bilgisayarımın karşısına geçip Google Earth programı ile Valldemossa’yı tekrardan geziyorum. Kendimi onun sokaklarındaymış gibi hissetmek bana büyük mutluluk veriyor.

Valldemossa’dan ayrılma vakti geldiğinde etrafı çok iyi bir şekilde göremedim. Çünkü gözlerimde yaşlar birikmişti. Bu gezide çok keyif aldığım bir başka an ise otobüsümüz ile uzaklaşırken sevgili rehberimizin telefonundan açtığı Chopin parçalarını dinlemek oldu.

Belki şu anda Valldemossa’dan çok uzaktayım ama ben hâlâ Chopin’in elini tutmuş olan kızım ve bunu her anlatışımda aynı duyguları hissetmekten hiçbir zaman bıkmayacağım.