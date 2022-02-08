Bir AKP’li Fikri Işık’ı böyle ihbar etti

Önceki gün öğle saatleri…

Telefonum çaldı, karşımda AKP’nin önde gelen bir ismi.

“Fikri Işık’ı gördüm, Nihat Ergün’ün babasının cenazesinde Ali Babacan’la konuşuyordu. Hani ilan verip arıyordunuz ya, işte size ihbar ediyorum, ödülümü isterim” dedi.

“Cenaze töreni filan dinlemeyip, fırsat bu fırsat ‘Kocaeli Gazetesi sizi 47 milyon Euro’nun hesabını vermeniz için dört yıldır arıyor’ deseydiniz ya” diye takıldım.

Aklından geçirmiş, ama yapamamış.

Sanırım, o cenaze törenine katılan pek çok kişinin aklına Fikri Işık’ı görünce, bizim yıllardır sorduğumuz “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” sorusu gelmiştir.

Partili arkadaşları sorma cesaretini gösteremese de, biz okurlarımıza söz verdiğimiz gibi, her ayın ilk günü Fikri Işık’a o soruyu sormaya devam edeceğiz.

Cevabını alıncaya kadar…

Haa bu arada belirteyim, “Telefon eden AKP’nin önde gelen ismi kim acaba?” diye aklınızdan geçiriyorsunuzdur, yazmayacağıma söz verdim.

Japonya’dan “ibretlik” bir zam haberi

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Haberin başlıkları şöyle:

“Atıştırmalığın fiyatı 1979’dan beri ilk kez arttı 43 YIL SONRA GELEN ZAM JAPONLARI ŞOK ETTİ Japonya’da mısırdan yapılan çıtır çubukların fiyatı 10 Yen’den 12 Yen’e çıktı, halk isyan etti”

Haberin içeriğini de verelim:

“Enflasyona en dirençli ülkelerden biri olan ve üreticilerin artan maliyeti geleneksel olarak fiyatlara yansıtmaktan kaçındığı Japonya, ülkenin en popüler atıştırmalıklarından biri olan 'mucizevi' çubuk Umaibo'ya zam yapılmasını konuşuyor. Farklı aromalarıyla yılda 700 milyondan fazla satılan mısır çubuğu Umaibo'ya, piyasaya sürüldüğü 1979'dan beri ilk kez zam yapıldı.

Tokyo merkezli üretici firma Yaokin, ismi 'lezzetli çubuk' anlamına gelen Umaibo'nun fiyatının 10 Yen’den 12 Yen’e çıkarılacağını açıkladı.

Mısırdan üretilen ve peynirli, kremalı mısır çorbası, kılıç balığı yumurtası gibi 15 farklı aromayla üretilen silindir şeklindeki Umaibo, Japonya'nın yıllardır en popüler atıştırmalıklarından biri.”

Bu arada 10 Yen ne yapar, 12 Yen bizim paramızla ne kadardır, fiyatı ne kadar artmış da Japonya ayağa kalkmış, bunu da belirtelim.

10 Yen, 1 lira 18 kuruş.

12 Yen, 1 lira 42 kuruş.

Yapılan zam, sadece 24 kuruş.

Bilmem, başka söze gerek var mı?

Bir Japonya’nın “zam” konusundaki duyarlılığına bakın, bir de bizim aşırı zamlara karşı vurdumduymazlığımıza.

Bir atıştırmalığın fiyatına 43 yıl sonra 2 Yen (bizim paramızla 24 kuruş) zam yapılınca Japonya ayağa kalkıyor; bizde ise her gün hatta her saat bir şeylerin fiyatı artıyor, neredeyse bir aldığını aynı fiyata tekrar alamıyorsun, kimsenin gıkı çıkmıyor.

İşte, biz buyuz!

Hâlâ ülkemizi batıranlardan, ülkemizi kurtarmalarını, sorunu yaratanlardan sorunu çözmelerini bekliyoruz.

Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein’in (1879-1955) o sözünü bir kez daha hatırlamakta yarar var:

“Hiçbir sorun, onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez. Daha üst seviyede bilinç gereklidir.”