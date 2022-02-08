3600 ek gösterge ve milletin meclisi üzerine!..

Tarih; 14 Kasım 2021.

Yaklaşık 2 ay önce.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin;

“3600 ek gösterge ocak ayında Meclis’te olacak” diye açıklama yaptı. Bu haber, 15 Kasım’da gazetelerde yayımlandı.

Ama 3600 ek gösterge başka bir bahara kaldı!

Kimi gazetelerin haberine göre MAYIS ayına kalmış!

3600 ek göstergeyi bekleyen binlerce insan yeni bir hayal kırıklığı yaşadı.

Peki, TBMM yani “Milletin Meclisi” nde görev yapan “Milletin Vekilleri” nasıl bir tepki verdiler?

İktidar ortağı AKP ve MHP milletvekilleri “nerede bu yasa tasarısı?” diye sordular mı?

Sorabilirler mi?

Meclis, “Yasama ve denetleme organı” dır.

Bu görevi Anayasal ve yasal bir görev olmanın ötesinde vatandaşa karşı bir ödevdir!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in bazı yetkileri ortadan kaldırıldı!

“Yürütmeyi denetleme” yetkisi büyük oranda tırpanlandı. TBMM’nin Cumhurbaşkanı’nı denetleme yetkisi yok! Tek imza ile Kararname çıkarıyor!

Bakanlar hakkında GENSORU yetkisi yok!

Soru önergeleri Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak verilebiliyor ve YASA gereği bu sorulara 15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor.

Peki, yanıt veriliyor mu?

Milletvekillerinin “Meclis Araştırması” ve “Meclis Soruşturması” yapma yetkisi var . Ama, AKP ve MHP milletvekillerinin sayısal çoğunluğu nedeniyle fiilen bu yetkiler de çalışmıyor!

İç Tüzüğe göre; grup önerisi veren bir milletvekili 5 dakika içinde gerekçesini açıklayacak! Usul tartışmalarında süre 3 dakika!

Somut örnekler verelim;

2002 öncesi, soru önergelerinin yüzde 86’sı yanıtlanıyordu. Cumhur Başkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra sadece yüzde 5 oranında yanıt alınabiliyor!

Soru önergelerine yasal süre içinde yanıt verilmiyor! Örneğin; Fahrettin Koca 1094 soruyu yanıtlama gereğini duymamış!

Muhalefet 2962 yasa teklifi gündeme bile alınmadı! Sadece AKP’lilere ait 104 yasa teklifi gündeme alınmış ve yasalaşmış!

Meclis’in “BÜTÇE YAPMA” yetkisi elinden alındı! Oysa, Meclis’in MİLLET adına denetleme, vergilerin nerelere harcandığını denetleme hakkı ve yetkisi olmalıdır.

Türkiye Varlık Fonu’nun her yıl Ekim ayında TBMM’nce denetlenmesi gerekiyor. Ama Varlık Fonu raporları Meclis’e gelmiyor!

SAYIŞTAY Raporları TBMM’ne sunulmuyor ya da hiç görüşülmüyor! Yani Sayıştay fiilen devre dışı!

Halkın Meclisi’ne yasal teklifleri TORBA KANUN olarak geliyor! Yani, birden çok yasa teklifi hazırlanıp Meclis’e yollanıyor, oy çokluğu ile yasalaşıyor! Oy verenlerin bu yasaları inceleyip incelemedikleri de ayrı bir soru!

Meclis’ten kimi yasalar geçti. Örneğin; Af yasaları, Bekçilere geniş yetkiler getiren yasa, Baroların ve Meslek Odaları’nın bölünmeleri, Kamuda çalışacakların ailelerine kadar uzanacak soruşturmaları getiren yasa, Derneklere kayyum yasası gibi.

27. Yasama döneminde 24 torba yasa ile yasalarda 278 değişiklik yapılmış.(9 Mart 2020 itibariyle)

Şimdi, o Meclis’te yer alan “Milletin vekillerine” oy veren tüm vatandaşlar, ellerini vicdanlarına koyarak düşünmeli;

Milletin Meclisi milletin hak ettiği yasaları çıkarıyor ve millet adına denetim görevini yapabiliyor mu?