Akaryakıta her hafta zam gelirse meyve sebzeyi zor yeriz

Elektrik, doğalgaz derdine düşen vatandaşın şu sıralar en büyük kabuslarından biri de pazar ve market fiyatlarındaki astronomik fiyatlar oldu.

Pazarcı hali, marketçi toptancıyı, toptancılar ise nakliye giderlerini suçluyor.

Yani günah keçisi, kamyon ve tır sürücülerine kesiliyor.

Kulağımızı şoför esnafına çevirdiğimizde ise onların derdi de akaryakıt fiyatlarının yüksekliği.

Son bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatına iki katından fazla zam yapıldı.

2021 Şubat ayında benzin 7.27, motorin ise 6.65 TL’den satılıyordu. Mayıs ayında hafif bir artış yaşanan akaryakıt kasım ayında önlenemez yükselişine, ilk zamlarına başladı.

Tarih 12 Aralık 2021’i gösterdiğinde ise motorin ve benzin artık çift haneli rakamlara satılmaya başlandı.

Benzinin de motorinin de litre fiyatı 10 TL’yi gördü.

Piyasa bu büyük zamdan sonra olumsuz etkilendi. Bir yandan dolar, öte yandan akaryakıt yükseliyordu.

Akaryakıta zamlar kuruş kuruş değil, sık aralıklarla lira lira gelmeye başlamıştı.

Bugün ise benzinin litre fiyatı 14.47, motorinin ise 15,45 oldu.

Akaryakıt tarihi bir ilke daha tanık oldu ve motorin benzinin fiyatını geçti.

8-10 ayda 6 liralık mazot 15 lirayı geçti. Bu hızla giderse bir iki aya kadar mazot fiyatı üçe katlanmış olacak.

Akaryakıt zammı yaşandıkça da nakliyesi olan her şeye zam gelmeye devam edecek. Sebze meyve de zamlanacak, ekmek de zamlanacak yolculuk etmek de…

He bir de öğrenci servisleri var…

Akaryakıt fiyatları düşmeden enflasyonla mücadele edebilmek mümkün değil. Ham madde sıkıntısının yaşandığı ülkemizde ihracatımızın bile ithalata dayalı yapılıyor olması, akaryakıtın iki üç kat zamlanması ekonomimizi bugünkü durumuna geldi.

60 litrelik bir depo bir yıl önce bugün 399 TL’ye doluyordu. Şimdi ise aynı depo 927 liraya doluyor. Aradaki fark tam 528 TL…

İşte motorindeki 528 TL’lik fark gıdaya ve taşımacılığa zam gelmesine neden oluyor. Ancak 3-4 TL’ye satılan salatalığın fiyatının bugün 20-25 TL olması yine mantık dışı.

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Bu saksılar bir gün birinin kafasına düşecekkkk

Körfez Belediyesi’nin 8-10 yıl önce elektrik direklerine monte ettiği ve içerisine toprak koyup çiçek beslemeye çalıştığı saksılar birer ikişer kopuyor. Sık sık rastlanan bu kazalarda bugüne kadar bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak yaşanmayacak anlamına da gelmiyor. Önceki gün ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir saksı daha kendiliğinden koptu ve büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Allah’tan o esnada kaldırımda kimse bulunmuyordu. Olası bir faciadan şans eseri kurtulduk. Bölge sakinleri de elektrik direklerindeki bu anlamsız saksıların kaldırılarak kaldırım ve yol kenarlarının daha güvenli bir hale getirilmesini istiyor.

Kredi faizleri yükselince ev araba piyasası durdu

Banka kredilerinin yükselmesi ekonominin de durmasına neden oldu. Sıfır araç fiyatına yükselen ikinci el otomobil almak artık hayal oldu. Kredi faizlerinin yüksek olması, araç piyasasının bir türlü düşmemesi bu sektörde piyasayı durma noktasına getirdi. 100 bin TL altındaki arabalar kolay satılırken, fiyatı yüksek olan araçlar pek rağbet görmemeye başladı. Araç kredilerinde faiz oranları 2.59’a kadar çıkıyor. Bu durum ev satışlarında da aynı… 2,73’e kadar çıkan konut kredilerine yaklaşılamıyor. Ev kredilerinin de yüksek seyretmesi piyasanın durmasına neden oldu. Bugün sıfır 2+1 evin en düşük fiyatı 650 bin TL iken, bu evi almak için 450 bin TL kredi kullanan bir vatandaşın aylık ödemesi 9-10 bin TL arasında değişiyor. 450 bin TL’nin karşılığında 120 ayda toplam geri ödeme ise bir milyon 200 bin TL. Durum böyle olunca ev satışları da düştü. Ev alamayan vatandaş da fahiş bedellere ev kiralayarak başını sokacak bir çatı buluyor.