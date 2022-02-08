Karamürsel Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve hasta bakıcılarına övgü

Hep Karamürsel’de yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirecek değiliz ya…

Karamürsel’de iyi olanları da yazacağız elbet…

Karamürsel’in tanınmış isimlerinden 84 yaşındaki Halit Dinç, gazetemize gönderdiği mektupta bizden bir ricası oldu.

Dinç, Karamürsel Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve hasta bakıcılarına bakın nasıl teşekkür etti.

Mektubunun girişine, “gazetelerde Türkiye’nin her tarafındaki hastane, doktor, hemşire ve hastane personelinin olumsuzluklarla dolu haberler çıkıyor. Onlar yayınlanıyor, ben tam tersi onlara teşekkür etmek istiyorum” diyen Halit Dinç, mektubunu şöyle sürdürdü;

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“Karamürsel Devlet Hastanesine 02 Şubat 2022 günü Genel Cerrah bölümüne yatış yaptım. 02 Şubat 2022- 07 Şubat 2022 arası süreçte hastane yatışım boyunca tedavimle ilgilenen başta Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Çelik, Genel Cerrahı Op. Dr. Burcu Erbay, sekreteri, genel cerrahı bölümü hemşireleri, hasta bakıcılarına, ayrı ayrı minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.

Herkesin işini çok severek ve hakkıyla yaptığına şahit olmuş bulunmaktayım.

İlgi ve alakalarından dolayı, ellerinden gelenin en iyisini yapan insani değerleri çok yüksek, görevlerindeki eşsiz performansları, profesyonellikleri, hastalarına olan ılımlı, olumlu, sonuç odaklı, pozitif, açıklayıcı ve mütevazi yaklaşımları için teşekkür ediyorum”

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84 yaşındaki Halit Dinç’in mektubunu yukarıda okudunuz.

Karamürsel Devlet Hastanesi ile ilgili zaman zaman haberler yapıyoruz.

Bu kez, güzel bir haber yaptık. Hep de böyle güzel haberler yapmayı temenni ediyoruz.

Pandemi dönemiyle birlikte sağlıkçıların kıymeti bindi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta sağlıkçılara teşekkür ediyor…

Ama haklarını vermeye gelince, geri adım atıyor…

Bence sağlıkçılar, her şeyin en iyisini hak ediyor.

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Gazetemiz, Fox TV’deydi

Gazeteniz KOCAELİ, manşetlerine büyük ölçüde ekonomik kriz ve hayat pahalılığıyla ilgili haberlere ayırıyor. Halkın sesi olmaya devam ediyor. Fox Tv’de her sabah yayınlanan Çalar Saat Programında zaman zaman gazetemiz manşetleri de gösteriliyor. Önceki gün “Elektrik faturaları dükkan kirasını solladı” başlıklı manşetimiz, programın sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından televizyonda gösterildi… Bütün Türkiye, manşetimizi gördü.

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Başkan Hürriyet, AKP’yi

kendi silahıyla vuruyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibi ile birlikte sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda işçi servisi ve otobüs bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti. Başkan Hürriyet, belediye başkan adaylığında başlattığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Hürriyet, bu uygulamasıyla AKP’yi kendi silahıyla vurmaya devam ediyor.

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Memur, enflasyon

farkını peşin istiyor!

Yüzde 48.7 ile son 20 yılda en yüksek seviyesine ulaşarak kontrolden çıkan enflasyon Türkiye'de bir ilki daha yaşattı. Yüzde 11.1 gerçekleşen ocak ayı enflasyonu, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Bu fark şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında artarak devam edecek. Memur ve emekliler, temmuz ayı beklenmeden enflasyon farklarının her ay peşin ödenmesini istiyor. Bence mantıklı bir çözüm olur.

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Lokantacı esnafı

zam hazırlığında

Enflasyon, yüzde 48 olunca, herkes hesabını yeniden gözden geçirmeye başladı… Lokantacılar, zam hazırlığında… Lokantacılar, "Enflasyonu bir sabitleme dönemine geçmeliyiz. Bu zamlar karşısında lokantalarda da yemek fiyatlarına önümüzdeki günlerde güncelleme tekrarı söz konusu olacaktır" diyor… Yani anlayacağınız, hayat pahalılığı ve alım gücü, belimizi bükmeye devam ediyor…

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Bugün şalter indirdi,

yarın kepenkleri indirir!

Elektriğe gelen yüzde 127 zam… Vatandaşların yanı sıra esnafların da belini büktü… Yılbaşından bu yana elektrik ve doğalgaza yapılan astronomik zamlar, herkesi umutsuzluğa sürükledi. Türkiye’nin bazı yerlerinde faturalarını ödeyemeyen esnafın vitrinlerinin karanlıkta kaldığı öğrenildi… Yani, esnaf kepenkleri indirmedi, ama şalterleri indirdi… Gerekli düzenleme yapılmazsa, bu kez kepenkler inecek…