“Ucuz elektriği” de, “kesintisiz elektriği” de artık unutun! Bakın neden?

Özelleştirilince, hani üretim artacak, bütün hizmetler daha sağlıklı yürütülecekti.

Özelleştirme işine giren hükümetler böyle dememiş miydi?

İşte, sonuçları görüyorsunuz…

SEKA’yı özelleştirdiler, Türkiye’de “kâğıt sektörünü” bitirdiler, ülkeyi “dünya kâğıt tekellerine” teslim ettiler.

Limanları özelleştirdiler, artık dış lojistik hizmetlerinde ipler çoğunlukla yabancıların elinde.

Enerji sektörünü özelleştirdiler, elektrik dağıtım hizmetleri dip yaptı, “ucuz ve kesintisiz elektrik” hayal oldu.

Ucuz, hadi ucuz demeyelim de, “normal fiyatla elektrik kullanmayı” unutun!

“Kesintisiz elektrik kullanmayı” da artık aklınızdan geçirmeyin!

Bundan sonra böyle.

Topluma uygun fiyatla ve kesintisiz elektrik hizmeti sunma, “devletin temel görevi” olmaktan çoktan çıktı.

Elektrik hizmeti, artık özel sektörün, yani iktidar yandaşı şirketlerin “aşırı kâr” kapısı oldu.

Son yapılan yüzde 127’lik zam, bu savımın en büyük göstergesi değil mi?

Dağıtım şirketleri “ihya” oluyor (daha iyi duruma geliyor); vatandaşın, esnafın, sanayicinin canı çıkıyor.

Şubat 2018’den Şubat 2022’ye…

Son 4 yılda konutlarda yapılan elektrik zammı yüzde 400’ü aştı, işyerlerine yapılan zam da yüzde 774’ü buldu.

Bu zamma can mı dayanır?

Enerjide kontrol artık devlette değil, özel sektörde

Enerji sektöründe ilk “parçalanma” çalışmasını 1980’lerde ANAP iktidarı döneminde görüyoruz.

“Üretimi” ve “dağıtımı”, ayrı ayrı “devlet şirketleri” haline getirdiler.

Neoliberalizmin ayak sesleri ilk kez o dönem duyulmaya başlamıştı.

(Neoliberalistler, kapitalistler gibi serbest piyasa ekonomisini savunur. Bu sistemde fiyat denetimi yapan devlet kurumları değil, özel kurumlardır. Şirketlere en fazla serbestlik tanıyan ekonomi modelidir. Merkezi planlamaya karşıdırlar. Devletin serbest piyasa ekonomisi ile yönetilmesini savunurlar. Özel teşebbüs ekonomisi hep en ön plandadır.)

2002 yılına geldiğimizde, AKP iktidarının “enerji sektörünün iplerini” tamamen özel sektöre vermeye başladığını gördük.

Çünkü iktidar “bol para harcayabilmek için” enerji sektöründen “büyük gelir” bekliyordu.

Sektör; daha da parçalandı, “üretim-iletim-fiyat belirleme-dağıtım ve perakende” olmak üzere 5 ana kola bölündü.

Geldiğimiz noktada durum ne?

*Kamunun elinde “üretimin yüzde 20’si”, “iletim” ve “piyasa fiyatı belirleme” kaldı.

*Özel sektör ise “üretimin yüzde 80’i” ile “dağıtım” ve “perakende satışın tamamını” kontrol ediyor.

Yani, enerji sektöründe ipler özel sektörün elinde.

Topu topu 13 milyar dolar gelir elde edebilmek için sektörü perişan ettiler

Enerji sektöründe “en önemli pazar”, dağıtım kısmındaydı.

AKP iktidarı, elektrik dağıtımını 21 bölgeye ayırdı ve bunları parça parça özelleştirdi.

Sonuçta bu özelleştirmelerden 13 milyar dolar gelir elde etti.

İşin garibi, dağıtım şirketlerini satın alanlar, bunların finansmanının önemli bölümünü yurt dışından temin ettiler.

Bu da devletin “özel sektör üzerinden borçlanması” demekti ve ülke ekonomisini sıkıntıya soktu.

Bir başka şekilde ifade edersek…

AKP iktidarı, onlarca yıldır devlet tarafından yürütülen enerji hizmetlerini, özel sektöre peşkeş çekti.

Şu anda elektrikte ipler özel sektörün elinde.

Bu nedenle diyorum “Ucuz ve kesintisiz elektrik almayı unutun” diye…

Bugünler, daha iyi günlerimiz.

Hele durun, Rusların Akkuyu Nükleer Santrali de bir devreye girsin, o zaman görün siz elektrik fiyatlarını!

“Rusların” diyorum, çünkü yapılan antlaşmaya göre, Akkuyu Nükleer Santrali tamamen Rusya’nın.

Çoğunluk hissesi olan yüzde 51, her zaman Rusya’nın olacak. Rusya dilerse, diğer yüzde 49’luk hisseyi Türkiye’deki yatırımcılara satabilecek.

Santral, 60 yıl boyunca Rusya Devleti şirketi tarafından bu çerçevede işletilecek.

Türkiye’nin, “üretilen elektriği belirli bir fiyatla alma garantisi” var.

Rakamlar, uçuk mu uçuk!

Bu nedenle, bugünler daha iyi günlerimiz.

Özetle…

Türkiye’nin enerjisi, halen özel sektörün kontrolünde, yakında Rusya’nın da kontrolüne girecek.

Her şeyin ötesinde önemli olan şu:

Elektrik, bir insanlık hakkıdır.

Her insan rahatlıkla ulaşılabilmeli ve bedelini zorlanmadan ödeyebilmelidir.