Yarı cehalet dönemi

Belki tesadüf edenleriniz olmuştur.

Youtube’da KafatTv kanalında değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı ile nehir söyleşileri yapılıyor.

Yapılan son söyleşide İlber Hoca çok önemli bir konuya temas ediyor ve Cumhuriyet’in uzun uğraşlar sonucunda eşitlikçi politikaları sayesinde eğitimi yaygınlaştırdığını, yani halkı cehaletten kurtardığını söylüyor.

Ancak cehalet dönemi biten toplumumuzun, özellikle günümüzde de devam eden yarı cehalet dönemine girdiğine işaret ederek bunun tehlikesine dikkat çekiyor.

Yarı cahil zihniyetin en büyük özelliğinin had bilmezlik olduğunu ifade eden Hocamız, her konuda fikri olan, dedikoduya dayalı bilgilerle devamlı görüş bildiren bir zihniyetin toplumu ileriye değil ancak geriye götürebileceğini vurguluyor.

Eğitimin yaygınlaşması önemli ve gereklidir.

Bunu yaparken kaliteden ödün vermemek, yapılan hizmetlerin geri dönüşümünü olumlu noktada etkiler.

Fakat “olsun da nasıl olursa olsun” şeklindeki popülist yaklaşımla yapılan eğitim seferberliği, maalesef kaliteyi düşürdüğü için, yarı cahil insan tipine zemin hazırlamaktadır.

Etrafımıza baktığımızda bu tipte insan örneklerine sıkça rastlamaktayız.

Özellikle televizyonlarda yapılan tartışma programlarında ya da ciddi bir konu hakkında yapılan yorumlarda kendini gösteren ve yarı cahilliğin yansıması şeklinde ifade edebileceğimiz hadsiz ve sadece dedikoduya dayalı ifadeler, hocamızın bu konuda ne kadar haklı olduğunu bize göstermektedir.

Ortaya çıkan bu insan tipinin hadsizliği, günün sonunda ciddiyetsizliği doğurmaktadır.

Ciddiyetsizliğin yarattığı en önemli sakıncalardan biri ise resmi kurumlarda yapılan işlerde yanlışlığın fazlalığı olur. Bu durum işlerin tıkanması ve aksamasına sebebiyet vereceğinden ilerlemeye ket vurur.

Bir toplumda her şey birbirine bağlıdır.

Özellikle eğitimde olan aksaklık toplumun her şeyine, bilhassa geleceğine etki eder.

Eğitim politikalarımızın süratle gözden geçirilmesi, geçmişten gelen deneyimler de göz önünde bulundurularak, yandaşlık ve partizanlıktan arındırılmış bir devlet politikası ile genel geçer bir takım kaideler üzerine inşa edilmesi elzemdir.

Koordine edilmiş ve sisteme bağlanmış eğitim politikası yarı cahil insan tipinin değişmesinin mihenk taşıdır.

Peki, bu hususta geç kalırsak ne olur?

Geç kalırsak çözüm bekleyen meselelerimiz ancak “dedikodu” malzemesi olur.

Bu durumda ise ilerlemeyi bırakın yerimizde saymamız bile bir hayal olur…

“Ellerin Mersin’e gittiği yerde bizim tersine gitmemiz” kaçınılmaz olur.

Kısacası olan hem günümüze hem de geleceğimize olur.

Bizden söylemesi…

Saygılarımla…