Ölümsüzlüğü yakalamak…

Yunus Emre bir şiirinde;

“Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil” diyor.

Tüm canlı varlıklar gibi insan da bir gün yaşama veda eder.

Kimileri bir süre sonra unutulur gider, ya da yaşarken başka insanlara çektirdikleriyle anılır!

Kimi insanlar da vardır ki, ölümsüzlüğü yakalar.

Yaşadığımız kentte de eserleriyle, üretkenlikleriyle, topluma hizmetleriyle, dürüst kimlikleri ve anılarıyla “Ölümsüzlüğü” yakalamış insanlarımız var.

Örneğin;

Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel.

Bu güzel insanlarımızı 51 yıl önce 10 Şubat gecesi geçirdikleri bir trafik kazasında yitirdik.

Onların bedensel olarak ebediyete uğurlandıkları her 11 Şubat günü bu kentte o olayın acısı tekrar yaşanır ve kahramanlarımız saygıyla anılırlar.

Leyla Atakan, İstiklal Madalyası sahibi, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ne katılmış, Atatürk ve İsmet İnönü’nün silah arkadaşı Orgeneral Hasan Atakan’ın kızı.

İsteseydi, kaygısız ve keyif içinde bir yaşam tarzı olabilirdi.

İyi bir eğitim görmüş, Çamlıca Kız Lisesi’nde ve daha sonra babasının görev yeri Trabzon Fen Lisesi’nde okumuştu.

Ama o farklı bir yaşam tercihi gösterdi.

Yaşadığı köy Maşukiye’de kurslar açarak yaşlıların okuma yazma öğrenmelerine katkı verdi. Genç kızlar için biçki dikiş kursları açtı. Sağlık kurslarına katılıp sertifika aldı. Maşukiye’de ilkokul yapımına ve elektriğe kavuşmasına öncülük etti.

Yardımsevenler Derneği, Verem Savaş Derneği, Türk Kadınlar Birliği’nde aktif görevler aldı.

Siyasetle de ilgilendi.

Katıksız bir Atatürk hayranıydı. O’nun yolunda yürüdü.

İzmit halkı 1968 yılında O’nu Belediye Başkanlığı görevine getirdi.

O da gece gündüz halkına hizmet için dürüstçe çalıştı.

Esnaf çocuğuyum.

Sabahları erken kalkıp dükkanı açardım. O erken saatlerde Leyla Hanımı İzmit sokaklarında görürdük.

Köylerle sıcak ilişkiler kurdu, köylere sağlık taraması için doktorlar gönderdi, kent içinde yol açma ve asfaltlama çalışmaları yaptı, bataklık alanında “Kocaeli Sanayi Fuarı’nı” kurdu. Otogarı daha geniş bir alana taşıdı ve kent içinde bir çok alanda ÇENESUYU ÇEŞMELERİ yaptı. En sağlıklı içme suyumuzu güğümlerle o çeşmelerden alırdık.

Biz içme suyunun para alınacağını aklımıza bile getirmezdik!

Leyla Hanım’la özel bir anım da var;

1969 yılında “İzmit Halk Oyuncuları” olarak “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu sahneliyorduk. Ortduevi Sineması’ndaki oyunumuzun tek protokol konuğu Leyla Atakan’dı.

Leyla Atakan ve yakın çalışma arkadaşlarını bir toplantı dönüşü, arıza yapan ve uyarı önlemlerini almayan bir TIR’la çarpışmaları sonucu yitirdik.

Bütün bir kent halkı bu acıyı yaşıyordu.

Bedensel olarak toprağa, anıları ve hizmetleriyle gönüllere yerleştiler.

İsmail Kolaylı;

Mahalle komşumuzdu. Babası, kardeşleri ve yakın akrabalarıyla bu kentte emekleriyle bir yaşam mücadelesi verdiler. Başardılar da. İsmail Bey, Kocaelispor’a ve İzmit Belediyesi ile bu kentte hizmet etti. Mütevazı ve görgülü bir insandı. Her dini bayramda mahallenin büyüğü olduğu için eşi ve çocuklarıyla önce bize konuk olurlardı. Temiz ve güler yüzlü bir insandı. Oğlu Kadir’le mahalle arkadaşı, kızı Nevin’le lisede sınıf arkadaşı olduk.

Feridun Özbay;

Türkyolu-Bizimşehir Gazetesi’nin sahibiydi. Kentte sevilen, sayılan bir insandı. Yıllar sonra, kardeşinin yazdığı anı kitabında O’nun ailesi için nasıl büyük bir yaşam kavgası verdiğini ve düzgün kişiliğine tanık oldum. Lise yıllarımda ilk kez, O’nun gazetesinde köşe yazısı yazdım.

Cevat Çetin’le o gazetede ağabey-kardeş olduk. Şimdi, oğlu Birol Özbay ile ağabey-kardeşiz.

Abdurrahman Yüksel;

Bu kentin ticaret yaşamında yer alan, yüzü kadar kişiliği ile de tertemiz bir insandı. Çok yakın tanımazdım. Ama ne o günlerde ne de daha sonra hiçbir olumsuzluğunu duymadım.

İşte, bu güzel insanlar şimdi, bedensel olarak, Bağçeşme’deki ebedi mekanlarında yatıyorlar.

Ama onları tanıyan, bu kentin vefalı insanlarının yüreklerinde hala yaşıyorlar ve yaşayacaklar.

RUHLARI ŞAD OLSUN…