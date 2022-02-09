Makale Yazısı-09 Şub 2022 - 20:00

Memur-Sen’in açlık sınırı 3.809 TL, TÜRK-İŞ’e göre ise 4.249 TL! 
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Yılbaşında A’dan Z’ye gelen zamlar vatandaşı zor durumda bıraktı…

Bir de elektrik faturalarına gelen zam, artık her şeyi çığırından çıkardı…

Yılbaşında asgari ücret 4.253 lira oldu…

Ama vatandaş daha maaşını alamadan, yarısı zamlar karşısında eridi bile…

Durum böyle olunca da, açlık sınırı da yükselmeye başladı…

Yapılan araştırmalar, açlık sınırı arasında çelişkilerle dolu…

Memur-Sen önceki gün açlık sınırıyla ilgili araştırma yaptı…

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Birlikte okuyalım;

2021 Aralık'taki açlık sınırını 3 bin 526 TL olarak açıklayan Memur-Sen, yeni yılla gelen tüm zamlara rağmen Ocak 2022 açlık sınırını 3 bin 809 TL olarak hesapladı. Memur-Sen'in ocak ayı yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.

Memur-Sen, 2022 Ocak’ta dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 3 bin 809,3 TL, yoksulluk sınırını ise 10 bin 939,1 TL olarak hesapladı.

Yapılan araştırmaya göre ocak ayında, aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7,51'lik bir artış yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,95 artışla patlıcan, yüzde 54,18 artışla dolmalık biber, yüzde 44,92 artışla kabak, yüzde 39,17 artışla nane, yüzde 38,88 artışla krakerde görüldü.

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Memur-Sen’in araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım.

Bu araştırmadan önce de TÜRK-İŞ araştırma yapmıştı…

TÜRK-İŞ’İN AÇLIK SINIRI

Türk-İş’in 2022 Ocak’a ilişkin açıkladığı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 249,95 TL; yoksulluk sınırı ise 13 bin 843,50 TL olmuştu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise ocak ayında aylık 5 bin 587,79 TL'ye yükselmişti.

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Memur-Sen’e göre Ocak 2022 açlık sınırını 3 bin 809 TL, ocak ayı yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL…

Türk-İş’e göre Ocak 2022 açlık sınırı 4 bin 249,95 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 843,50 TL…

Yani her iki sendikanın yaptığı araştırma, birbirini tutmuyor…

Rakamlar ne olursa olsun şu bir gerçek ki, alım gücü fena halde düştü…

Anlaşılan düşmeye de devam edecek…

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(Gallup)

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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