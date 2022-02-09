Mustafa Küpçü ile Ekmek Kavgası üzerine…

Mustafa Küpçü, genç nesillere çok önem veriyor ve yeni kitabı Ekmek Kavgası’nı gençler için yazdığını söylüyor. “Yaşam, sürekli değişim ve gelişim içindedir. 21. Yüzyıl gençlerin hayatının her alanında önde olacakları bir yüzyıl olacak. Öyle de olmalı.” diyor.

“1970 yılından bu yana emek verdiğim güçlü bir “kupür arşivim” var. Yazacağım her konuyu dünü ve bugünü ile birlikte düşünür ve yazarım.

Bu kitabın içeriğinde, siyasetle ilgilenecek gençlere katkı sağlayacak temel bilgiler ve olaylar yer alıyor.

Belki binlerce sayfa kitap okuyarak elde edebilecekleri bilgileri toplam iki yüz sayfalık bir kitapla sunuyorum.”

Mustafa Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1950-İzmit doğumlu, esnaf bir ailenin çocuğuyum. Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksek Okulu 1974 yılı mezunuyum. Kamu ve özel sektörde görevler yaptım. 1991-1995 yıllarında iki ayrı sendikada Eğitimler verdim. 1991 yılından bu yana köşe yazıları yazıyorum. Evli, bir çocuk ve bir torun sahibiyim. ADD Kocaeli, KYÖD, Türk Basın Birliği Kocaeli Şubesi başkanlıkları yaptım.

Hayalim hariciyeci olmaktı ama şunu öğrendim ki Galatasaray gibi, Boğaziçi gibi okullardan mezun olmadıkça, hariciye ve siyasette tanıdıklarınız olmadıkça bu mümkün olmayacak. O zaman ki hocam aynı zamanda benim üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisinde Parti Meclis Üyesi olan Muammer Aksoy hoca bana gazeteci olmayı önerdi. İki yıldan sonra, ben Basın Yayın Yüksek okulunda Radyo Televizyon Programcılığı bölümünden mezun oldum. Ve tabii lise yıllarından itibaren hayatım edebiyatın, şiirin, tiyatronun içinde geçti. Örneğin tiyatro, o yıllarda birlikte tiyatro yaptığımız arkadaşlarla bundan iki yıl öncesine kadar yine belli yıllarda tiyatrolar yaptık. “Sokrates savunuyor” oyunu var mesela 1972 yılında KYÖD adına oynadığımız oyunu otuz sekiz sene sonra ben KYÖD başkanı iken 2010 yılında yeniden aynı kadroyla sahneledik. Ve o oyun burada ayakta alkışlandı. Son oynadığımız oyun “Heccav” ise Şair Eşref’in kimliğinde günümüz Türkiye’sini anlatan bir hiciv oyunuydu. Şairi canlandırdığım bu oyun, aynı zamanda benim için bir jübile oyun oldu ama tiyatro benim gönlümde çok daha farklı bir yere sahip. Özetle bu.

Son kitabınız “Ekmek Kavgası” nın içeriğinde neler var?

Öncelikle, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde yaşanan belli başlı olayların kronolojik sunumu var.

Siyasal yaşamımızda yer alan önemli olaylar var. Örneğin; 6-7 Eylül Olayları, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, 12 Mart 1971 –Muhtırası, 24 Ocak Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, İnsan Hakları var. Kabotaj Hakkı, Sosyal Güvenlik, Lozan Antlaşması, Uluslar arası Siyaset, Rusya İle Uçak Krizi, Yap-İşlet-Devret projeleri, Gıda Güvenliği, Çevre sorunları, Basın Özgürlüğü, Emek sorunları ve 1 Mayıs gibi.

Bu kitabı gençler için yazdığınızı söylüyorsunuz, neden?

Ülkemin ve dünyanın geleceği gençlere bağlı... Gençlerimizin, siyaset bilimi ve siyaset tarihi açısından yeterli bilgiye sahip olmadıklarını görüyorum. Elbette istisnai örnekler de var. Bu kitapla gençlerimizin "siyasal bilgi" ihtiyaçlarına karşılık verebileceğimi düşünüyorum. Bilgi ile donanımlı gençlerin bu ülkeye önemli katkıları olacaktır. Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde 30'lu yaşlarda gençler ülke yönetimlerine geliyorlar. Bizim gençlerimiz de artık ülke yönetiminde görev alabilmeliler.

“Ekmek Kavgası” için “Siyaset Bilimi ve Siyaset Tarihi El Kitabı” diyebilir miyiz?

Evet, bu kitap bir ölçüde "Siyaset Bilimi ve Siyasi Tarih El Kitabı" sayılabilir.

Köşe yazılarınızı yazarken nelerden etkileniyor ve yararlanıyorsunuz?

Her gün düzenli olarak önce internet ortamında günlük gazeteleri takip ediyor, işleyebileceğim konular üzerine notlar alıyorum. Sonra her gün en az dört - beş gazete alıyor, okuyor ve sonra kupür çalışması yapıyorum. Kupür çalışmasına üniversite yıllarımda başladım. Çok güçlü bir arşivim var. Yazacağım konuya göre bu arşivden alıntılar yapıyorum. “Kanıtsız yazı olmaz” ya da “İnsan belleği unutkandır ama arşiv unutmaz” diyorum!

Mustafa Bey, kurgu roman yazmayı düşünüyor musunuz?

Yazmak benim için bir yaşam biçimi. Okumak, araştırmak, düşünmek ve düşündüklerimi başka insanlara yansıtmak görevim. Bundan sonra da, ömrüm yettikçe yazı ve kitap yazmayı sürdürmek, geride bir şeyler bırakmak istiyorum. Kurgu Roman çok iddialı bir iş... Kendimde bu yeterliği görebilirsem olabilir.

“Ekmek Kavgası” dan sonra yeni bir kitap çalışmanız olacak mı?

“Yaşam Tanıklarım” başlıklı bir kitap çalışması yapıyorum. Çok değerli insanlar tanıdım, dost oldum, arkadaş oldum, güzel ya da acı anılar yaşadım. Yine gençlere seslenmek istiyorum. Yaşam deneyimlerimizi en yalın haliyle gençlere aktarmalıyız. Bunu bir görev sayıyorum.

Bir de “şiir denemelerim” için düşündüğüm bir kitap olacak. Buna da “Özengeç Dizeler” başlığını koyacağım. Çünkü ben şair değil, şiire tutkun bir amatörüm.

“Özengeç Dizeler” den biraz bahseder misiniz?

Lise çağlarımdan bu yana şiire ilgim var. Yazdığım şiirlerin gerçek anlamda şiir olduğunu iddia edemem. Ama dünden bugüne duygularımı yansıtıyorlar. Bu nedenle "özengeç/ yani amatör" olarak niteledim. Şairlere saygısızlık olmasın diye!

Gençlere aktarmak için İzmit’in geçmişi ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

Gençler, yaşadıkları kentin geçmişini, o geçmişte emeği, izi olan insanları bilmelidirler. Bunun için örneğin; Kocaeli Dokümantasyon Merkezi çalışmalarına ilgi göstermeli, Kocaeli ile ilgili yayınları okumalıdırlar.

Mustafa Bey, size son bir sorum olacak, yazmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Yazmak için, öncelikle "merak" duyguları olmalı. Çok okumalı, araştırmalıdırlar. Sonra da yazmayı denesinler. Yanlış, eksik olabilir. Zamanla iyiye, doğruya ulaşacaklardır.

Mustafa Bey, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ve size Cumartesi günü gerçekleşecek olan imza etkinliğinizde başarılar diliyorum.

Ben teşekkür ederim Gül Hanım.