Sayın Vali’m berbat halim

Vali Seddar Yavuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2022 yılı için planlanan yatırım ve faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı. Ancak kent genelinde sporun sorunlarının kendisine ne kadar anlatıldığı noktasında endişeler hakim

Bürokratik bir ağırlama

Vali Yardımcısı Ali Ada’nın eşlik ettiği Vali Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Müdürleri Ziyaülhak Sarıgül, Mert Tepekıran, Hasan Kara, Aysel Yalçın ve Fatih Ağırtaş tarafından karşılandı. İlk olarak toplantı salonuna geçen ve burada yatırım, proje, gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak 2022 yılı için planlanan yatırım, faaliyet ve çalışma programlarına yönelik istişarelerde bulunan Vali Yavuz’a sorunların hiç aktarılmadığı bildiriliyor.

Geleceğimiz çocuklarımız ama…

Vali Yavuz’un “Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin eğitimden spor faaliyetlerine kadar her alanda yanlarında olup, geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı, manevi değerlerine duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmanın yanında, spor alanında da, Türkiye’nin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak amacıyla onlara sahip çıkacağız” dedi. Vali beyin samimiyetine inanıyoruz, ancak bizzat sahalara, salonlara giderek inceleme yapıp, durumu bizzat kendisinin görmesi daha faydalı olacak. Özellikle ferdi sporların durumu vahim ötesi görüntü sergiliyor.