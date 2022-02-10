Birileri Cumhuriyet ile uğraşıyor, Başkan Hürriyet ise işine bakıyor

31 Mart 2019’da yapılan seçimde, 15 yıllık AKP’nin İzmit Belediyesi saltanatına son veren CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Halkın belediyesi çalışıyor” sloganıyla yürüttüğü çalışmaların meyvesini alıyor…

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Birileri gibi “Cumhuriyet ile ‘100 yıllık’ hesaplaşması” olmayan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, çalışmalarıyla, projeleriyle gündeme gelmeyi tercih ediyor…

HÜRRİYET, KOCAELİ BİRİNCİSİ

Hürriyet, araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde de üst sıralardaki yerini koruyor.

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan en başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı araştırmasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 57,4 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Başkan Hürriyet bu sonuçla Kocaeli’nin en başarılı ilçe belediye başkanı oldu.

225 BİN VERİ İŞLENDİ

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından 23 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında 20 Büyükşehir ve bunlara bağlı yerleşim yerlerinde SMS online mülakat yöntemi ile yapılan ankette 225 bin veri işlendi.

Türkiye’nin en başarılı 20 Büyükşehir İlçe Başkanının seçildiği araştırmada ilimizden sadece İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yer alırken, Başkan Hürriyet yüzde 57,4 başarı oranı yakaladı.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN”

Yüzde 57.4’lük oran, gerçekten de çok yüksek bir oran…

Her ne kadar bazı AKP’ye yakın yandaş gazetelerin yazarları Başkan Hürriyet için, “çamur at izi kalsın” politikası uygulasa da, anketten de görüleceği üzere halk, çalışmalardan ve Hürriyet’in performansından memnun.

20 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA EN BAŞARILI 10 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

M.Murat ÇALIK yüzde 63.4 Beylikdüzü İstanbul

Utku GÜMRÜKÇÜ yüzde 62.8 Çiğli İzmir

A.Afşin YILMAZ yüzde 62.3 Toroslar Adana

Soner ÇETİN yüzde 61.7 Çukurova Adana

Mustafa DÜNDAR yüzde 61.0 Osmangazi Bursa

Tolga TOSUN yüzde 59.8 Bandırma Balıkesir

Şeniz DOĞAN yüzde 58.4 Merkez Efendi Denizli

K.Engin ÖZCAN yüzde 57.9 Nazilli Aydın

Fatma Kaplan HÜRRİYET yüzde 57.4 İzmit Kocaeli

Mustafa KAYALAR yüzde 57.1 Menderes İzmir