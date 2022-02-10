Ocak ayında 37 bin 830 trafik kazası yaşandı

Trafik kazaları canımızı en çok yakan haberlerden biri olmaya devam ediyor. İlimiz, bir geçiş güzergahı olması sebebiyle yoğun bir trafiğe sahip. Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan güzergâhımızda D-100 ve TEM olmak üzere iki ana yol bulunmakta.
Bu iki önemli güzergahta yıllar içerisinde trafik kazalarının azaltılması için yapılan yatırımlar kaza sayılarını azaltsa da yaşanan kazaların sayısı halen o kadar da düşük değil.
Türkiye genelinde geride bıraktığımız ay, yani ocak ayında 37 bin 830 adet trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 148 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE’NİN OCAK AYI İSTATİSTİĞİ
Toplam Kaza Sayısı 37.830
Ölümlü Kaza Sayısı 118
Yaralanmalı Kaza Sayısı 12.181
Maddi Hasarlı Kaza Sayısı 25.531
Ölü Sayısı 148
Yaralı Sayısı 18.142
KOCAELİ’DE DURUM
294 yaralanmalı trafik kazası, 640 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Ocak ayı içerisinde Kocaeli’de medyada gelen trafik kazalarında yaşamını yitiren olmadı ancak bu kazalarda 404 kişi yaralandı.
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Mahalle arasında tanker tehdidi devam ediyor
Derince bölgesinde bulunan ve millet bahçesinin yapılacağı eski İsmetpaşa Stadı’nın hemen yanından geçen Cahide Sokak üzerine park edilen tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanker hakkında şikayet var. Bölge sakinleri, bu tankerin her zaman aynı yere park edildiğini ve tehlike arz ettiğini belirtiyor. Benzer görüntüler Körfez ilçesindeki mahallelerde de bulunuyor. Üzerinde “Ateşle Yaklaşma” uyarılarının bulunduğu bu araçların mahalle ve sokak aralarına park edilmesi bölge sakinlerince korkuyla takip ediliyor. Yetkililerden bu araçların mahalle içindeki paklanmalarına engel olunması isteniyor.
Asansör ve yürüyen merdivenler sık sık arızalanıyor
Halkevi, eski vilayet durağı ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin yanında bulunan yürüyen merdivenlerin çoğu zaman çalışmadığını söyleyen vatandaşlar, buralara sık sık bakım yapılmasını istiyor. Yaşlı ve hastaların kullandığı bu asansör ve yürüyen merdivenler çoğu zaman çalışmıyor ve kullanıcılarına eziyet oluyor. Üstgeçit asansörlerinin de atıl durumda olması can sıkmaya devam ediyor.
Sokağa terk edilen araçlar toplanıyor
Körfez Belediyesi, emniyet güçleriyle beraber ilçede bir dizi çalışma başlattı. Mahalle mahalle sokak sokak gezen ekipler, arsalar ve sokaklar üzerine terk edilen hurda araçları tespit etti. Çevre görüntüsünü etkileyen ve güvenliği tehdit eden bu manzaraların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Körfez’de kaderine terk edilen tüm hurda araçlar buralardan kaldırılmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.