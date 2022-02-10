İktidar, vatandaşa “ekonomik şiddet” uyguluyor

ABD Stanford Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Ali Yaycıoğlu’nun haftalık Oksijen Gazetesi’ndeki yazılarını düzenli okurum.

Geçenlerde “enflasyonun tarihini” yazdı.

Yazının bir bölümünde, enflasyonun nasıl “ekonomik şiddete dönüştüğünü” anlatıyor.

Yani, Türk toplumunun son aylarda yaşadıklarını…

Şöyle:

“Enflasyonun farklı nedenleri var, ama şimdi onları bir kenara bırakalım ve şu noktayı vurgulayalım: Aslında enflasyon bir anlamda kazanılmış bir hakkın erimesi demektir. Cebinizde bir paranız var. Bu para aslında bir hak. Bu para ile alışveriş yapabilirsiniz, onu saklayarak kendinize güvence sağlayabilirsiniz. Bu hakkı parayı basan devlet size garantiler.

Ama gelin görün ki, sizin elinizde olmayan nedenlerden dolayı edindiğiniz bu hak, enflasyon oranına bağlı olarak değer kaybedebilir. Böylece paranın değeri hakkında devletin size verdiği taahhüt aşınır. Bunun sonucunda bir noktadan sonra sizin devlete ve onun nizamına güveniniz azalır. Siz de elinizdeki değerleri korumak için başka yollar ararsınız. Bu yolların en kolayı elinizdeki varlıkları başka para birimleri ya da başka unsurlarla (altın, gayrimenkul ya da değerini koruyacağını düşündüğünüz herhangi bir şey ile) korumaya çalışmak olur. Bu da devletin kendi para birimi üzerindeki iktidarını aşındırır.

Bunu başka bir şekilde ifade edelim: Ekonomik krizler genelde tek boyutlu değildir. Her zaman olmasa da çoğu zaman biri kaybediyorsa, başka biri kazanıyordur. Enflasyon bir yönüyle ekonomik şiddet ve servet transferi anlamına gelir. Bu mesela borçlular ve alacaklılar arasında net gözükebilir. Sabit bir borç sözleşmesi, enflasyon ile sözleşmenin, borçlunun lehine alacaklının aleyhine bozulmasına neden olur.

Aslında malum, enflasyonun en önemli nedenlerinden biri para arzının artması, yani devletin şu ya da bu nedenden dolayı daha çok para basmasıdır. Para özü itibariyle bir borç senedidir. Yani devlet para bastığı zaman, o paranın bir alım değerini, hakkını taahhüt eder. Devlet daha çok para basarak ve bu şekilde parasını değerini düşürerek, aslında sahip olduğu değerleri para ile elinde tutan kişilerin alacaklarını (haklarını) değersizleştirir. Bu şiddet karşısında alacaklılar, devletin para biriminden çıkmaya, bir anlamda devlet ile aralarındaki bu borç ilişkisini sınırlamaya çalışırlar. Kişiler yoğun olarak dış paraya yönelirlerse, bu da işte meşhur kur krizine giden kapıyı aralar. Ama daha da önemlisi, enflasyon, bireyin devlet ile yaptığı sözleşmenin derin bir deformasyona uğraması demektir.

Yukarıdaki satırlar tabii ki tüm resmin kısıtlı bir parçasının soyutlanmış bir bölümüdür. Dünya enflasyonlar tarihi boyunca, enflasyon bazen arz, bazen talep tarafından, bazen içten bazen dıştan gelen faktörlerce, bazen demografik bazen iklimsel arka planları olacak şekilde farklı nedenle oluşur ve yine çok farklı sonuçlar doğurabilir. Ama her şekilde, enflasyon sürecinin ana aktörü, para ve paranın değeri hakkında taahhütte bulunan devlettir.”

Ekonomik şiddet, “suç” değil mi?

Ali Yaycıoğlu’nun görüşlerinden hareket edersek…

Görüyoruz, iktidar aylardır vatandaşına “ekonomik şiddet” uyguluyor.

Vatandaşa verdiği, “cebindeki parasını koruma taahhüdünü” yerine getirmiyor.

Değerini düşürdü düşürdü, vatandaşın parasını iyice “işe yaramaz” hale getirdi.

“Vatandaş fakirleşti”, “fırsatçılar” zenginleşti.

Her şeyi bir tarafa bırakın, sadece elektrik ve doğalgaz faturaları bile vatandaşa uygulanan “ekonomik şiddet”in en somut göstergesi.

Yasalarımıza göre, her türlü şiddet “suç” da, “ekonomik şiddet” neden suç değil?

Vatandaşı “ekonomik şiddet” karşısında koruyacak bir yasa neden yok?

Kaybeden ve ezilen, hep vatandaş mı olacak?