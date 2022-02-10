Mayın Tarlasıııındaaaa…

Şebnem Ferah’ın ‘Mayın Tarlasında’ şarkısını dinlerken bu satırlar dökülüyor klavyemden…

Dünyanın bana göre en özgün ve önemli sanatçılarından olan Şebnem Ferah’ı, bir çok hemcinsini cinayete kurban veren Türk Kadınları bile benimseyememişken, onu sevemeyen erkekler ne yapsın ?..

Neyse, Şebnem’i yine hayranlıkla dinlerken, Kocaelispor geliyor aklıma…

Bu kente karşı benim de ‘Can Kırıklarım’ var…

Büyükşehir Belediye başkanı akademisyen, hala kenti modernleştireceğine inanmak istediğim bir isim: Tahir Büyükakın…

Onunla beraber keskin sirkenin küpüne verdiği zararı göremeyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun…

‘Mayın Tarlası’nda olduğunu hala göremeyen, koşa koşa uçuruma giden bir camia…

1999’dan ders almayan ve deniz dibine boyuna ev diken kent halkı…

2000’lerden sonraki her adım yanlış atanları bir gecede unutan Kocaelispor taraftarı…

Bu kez mayınlar çok daha fazla ve çok daha gizli…

Aman diyeyim…