Makale Yazısı-11 Şub 2022 - 20:00

Balıkesir, sonun başladığı yer…
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Kurtuluş Savaşının ateşinin yakıldığı en önemli kalelerden biri…

Balıkesir…

Bitmiş Kocaelispor da sezonun ilk yarısında Balıkesir’i İzmit’e ağırlamış, ülkesine kaçtıktan sonar geri dönen Dino, bu maçta 3 golle patlama yapmış, istifa eden Akçay geri dönmüş ve Kocaelispor art arda 3 maç daha kazanarak 4’lük seri yapmıştı…

Meğer sonun başlangıcıymış, geç anladık…

Keşke Dino o zaman hiç gelmeseydi, Akçay gitseydi diyesimiz var. Belki Mehmet Altıparmak daha erken gelse, daha iyi erlerde olurduk diye düşünesimiz var…

Ama bunlar soyut kavramlar…

Bu gece somut olan, Balıkesir’de kazanmaktır…

1 puan bile fena olmaz…

3 Puan alırsak Balıkesir çöker…

Buyurun cenaze namazına !..
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