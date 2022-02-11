Balıkesir, sonun başladığı yer…

Kurtuluş Savaşının ateşinin yakıldığı en önemli kalelerden biri…

Balıkesir…

Bitmiş Kocaelispor da sezonun ilk yarısında Balıkesir’i İzmit’e ağırlamış, ülkesine kaçtıktan sonar geri dönen Dino, bu maçta 3 golle patlama yapmış, istifa eden Akçay geri dönmüş ve Kocaelispor art arda 3 maç daha kazanarak 4’lük seri yapmıştı…

Meğer sonun başlangıcıymış, geç anladık…

Keşke Dino o zaman hiç gelmeseydi, Akçay gitseydi diyesimiz var. Belki Mehmet Altıparmak daha erken gelse, daha iyi erlerde olurduk diye düşünesimiz var…

Ama bunlar soyut kavramlar…

Bu gece somut olan, Balıkesir’de kazanmaktır…

1 puan bile fena olmaz…

3 Puan alırsak Balıkesir çöker…

Buyurun cenaze namazına !..