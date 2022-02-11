Ağlayanı yok !..

Fakültede öğrenim görüyorsunuz. Verilen derslerin, mesleğinizi uygularken karşılaşabileceğiniz olası bütün problemleri ve bunların çözümünü ortaya koyması mümkün olabilir mi? Olamaz… Bu ancak, fakülte anfilerinde, çalışma hayatında oluşabilecek problemleri irdeleyecek düzeyde temel bilgilerin edinilmesi yoluyla sağlanabilir.

Dünyanın her tarafında üniversite öğreniminde beklenen budur.

Durumu, ülkemiz açısından irdelediğimizde çok olumsuz bir tablo ile karşılaşıyoruz. Günümüzde, ülkemiz üniversitelerinin büyük kısmında öğrenim yetersiz düzeydedir.

Bu durum aniden oluşmadı. Üniversite tanımı yerlerde sürünür hale getirilip her tarafta, gösterişli binalar üstüne “…..Üniversitesi” yazılmaya başlanınca, bu yetersizlik hissedilir oldu. Bunlarda, tercihlere bağlı olarak akademik personelin bilgi yönünden yetersizliği nedeniyle “berbat” bir kısır döngü oluştu; Bu döngü sonucu, edinilmesi gereken bilgi açısından son derece yetersiz kalmış mezunlarından oluşan, bilimsel yayınları takip ederek bilgilerini geliştirecek derecede yabancı dil de bilmeyen yeni nesil, özellikle bu tür üniversitelerin büyük kısmındaki boş kadrolarda akademik personel olarak yer aldı.

Onlar öğrencileriyle, oluşturabildikleri ufacık bilgi alanlarında dolaşıp duruyorlar. Dehşet bir durum!.. Yeni mezun meslektaşlarımın bilgi düzeyini yokladığımda çok şaşırıyorum. Çünkü bu kadar bilgi fakiri durumda nasıl mezun olduklarını aklım almıyor.

Bunun beklenen sonucu, çalışma hayatında yer bulamayan, bulsa da yetersizlik göstermesi kesin olan mezunlar topluluğudur. İşte!.. Ağlanacak durumu hazırlayan kısır döngü..

Bu döngüden, önceden kurulmuş üniversiteler de etkilendi ve payını aldı.

Varlığı, yokluğundan tehlikeli yüksek öğrenim kurumları oluştu.

Bu gidişat öyle sonuç verecek ki gün gelecek, bazı üniversiteler öğrenci bulamadığı için kapanacak. Çünkü bunlardan alınan diplomaların faydası olmayacak.

Türkçemizde bir deyiş vardır: “Kol kırılır yen içinde kalır” denilir. Bu, sadece çok özel durumlarda uyulması gereken bir deyiştir. Bundan hareketle bilgi yetersizliğine bağlı olarak yapılan yanlışları görmezden gelmenin topluma ihanetten farkı yoktur.. Bu düşüncemden hareketle kendi mesleğimden bir örnek vereyim:

Entomoloji konusunda yaptığım bir araştırma nedeniyle Anadolu’da gittiğim bir ağaçlandırma alanında, toprak ve iklim şartlarına yeterli uyumu olan birden çok ağaç türü kullanılmıştı. Fakat bunlar içinde yer alan çam ağaçları Çamkese böceğinin yoğun tasallutu sonucu perişan durumdaydı.

Dikkatimi çekti: Çamkese böceğinin en fazla tercih ettiği bu çam türü ağaçlandırma alanının güneye bakan yamaçlarında yer alıyordu. Bu kısımların toprak yapısı açısından orada kullanılan diğer ağaç türü için de uygun olduğunu öğrenmiştim.

Çamkese böceği termofil yapıdadır, yani sıcak ister. Bu özelliğine bağlı olarak ergin kelebeği, çam ağaçlarının güneş ışınlarını gün içinde en fazla alan tarafındaki iğne yapraklar üzerine yumurtlar. Yani, güney bakılı yerde bulunan ağaçlar onun için ideal konumdadır. Bu durumu ağaçlandırma mühendisi arkadaş hiç irdelememiş, toprak şartlarının uygunluğunu dikkate alarak türlerin yerini rastgele seçmişti. Çamkese böceğinin tırtıllarını adeta ziyafete buyur etmişti.

Ama bu ağaçlandırma alanına uzaktan bakınca görülen, kurumuş çam ağaçlarının oluşturduğu alanların nedeni kesinlikle o arkadaş değildi, mezun olduğu üniversiteydi.

Kimse ağlamıyor…Gelin dostlar üniversiteler için beraber ağlayalım…