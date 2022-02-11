Kalplerde yaşayan Atatürk'ten bir anı

Değerli dostlar mezuniyet sonrası ilk görev yerimiz Çorum Ticaret Lisesi oldu. Üç yıl görev yaptıktan sonra 1972 yılında Kocaeli Ticaret Lisesi’nde göreve devam ederek 1995 de emekli olduk. Dünyaya yeniden gelip meslek seçimi yapsam yine öğretmen olmayı isterim. Anılarla dolu binlerce öğrenci yetiştirip ömrünüzün sonuna kadar onlarla dost ve arkadaş olmak çok büyük bir mutluluk. Bugün sizlerle paylaştığım bu alıntı yazısı unutamadığım Çorum Ticaret Lisesi’nden bazı öğrencilerimizin yayınlamamı rica etmeleri üzerine paylaşıyorum. Kendilerine teşekkür edip, sağlık ve mutluluk diliyorum.

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN

BİR ANI. KESİNLİKLE OKUYUN!

Gazi M.Kemal, çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rastladı.

Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının yanına sokuldu.

- Merhaba nine.

Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle;

- Merhaba dedi.

- Nereden gelip nereye gidiyorsun?

Kadın şöyle bir duralayıp;

- Neden sordun ki, dedi. Buraların sahibisi misin? Yoksa bekçisi mi?

Paşa gülümsedi.

- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin?

Kadın başını salladı.

- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köylerindenim bey, otun güç bittiği, atın geç yetiştiği, kavruk köylerinden birindenim. Bizim muhtar bana bilet aldı trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim.

- Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni?

- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da... Benim iki oğlum da gavur harbinde şehit düştü. Memleketi gâvurdan gurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Bende gün demeyip muhtara anlatinca, o da bana bilet aliverip saldi Angara'ya, giceleyin geldimdi. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey.

- Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? Kadının birden yüzü sertleşti.

- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki.. O bizim vatanımızı gurtardı. Bizi düşmanın elinden gurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşiyoz. Sunun bunun gâvurun köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağol paşam demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşa'yı bulacağım yeri deyiver.

Atatürk'ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı her halinden belliydi. Bana dönerek;

- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanimizdir... Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu dedi.

Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum anacığım dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor.

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği yere fırlatıp

Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü Ata'nın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı;

- Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa, bunu sana hediye

getirdim. Seversen gene yapıp getiririm.

Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke kadar gittik. Oradakilere şu emri verdi;

-'Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin.

Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin benim armağanım olsun.'

Bu yazıyı okurken duygulanan veya ağlayanlar varsa, hala umut var demektir..

Ortada dolaşan saçma sapan elektronik postaları 10 kişiye yollamak yerine, bu tür yazıları herkese yollarsak belki Ata'mızın değeri daha çok anlaşılır"...

GEBZE'Yİ ZİYARETİMİZ

Çarşamba günü Hedef Televizyonunun daveti üzerine Federasyonumuzun Genelbaşkan Yardımcısı Adnan Zamburkan bey ile moderatör gazeteci Fakir Yılmaz ile bir saati aşan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz üzerine soru cevaplı bir program yaptık. Gösterilen ilgi ve talep üzerine yakında devamı olarak ikinci program da yapılacaktır. Televizyon sahibi Nihat Yıldırım bey büyük harcama yaparak tam donanımı gerçekleştirmiş bir iş adamıdır. İlgi, alakası ve Gebze'ye bu güzel hizmeti için teşekkür ediyoruz. Gebze güzel hizmet almış,

her tarafı adeta yenilenmiştir. Eski Gebze'den eser kalmamış. Emek veren herkese teşekkürler.

Adnan bey ile birlikte programı yaptık. Gelen soruları cevapladık. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dününü, bugününü konuştuk. Kurtuluş Savaşımız'da kardeş Azerbaycan'nın maddi ve manevi yardımlarını dile getirerek Çanakkale savaşında gönüllü gelen ve şehit düşmüş Azerbaycan'lı kardeşlerimizi anlattık. 1918 yılında Azerbaycan'ı Ermeni ve Rus katliamından kurtaran Kafkas İslam Ordusu ve Komutanı Nuri Paşayı ve yaşananları anlattık.

2006 yılında Kocaeli de kurduğumuz Belediyelerimizin desteği ile açılan parkları, şehit anıtlarını onlarca yaptığımız panel ve konferansları, Kardeş Belediye Protokollerimizi ve Kültür Evimiz'deki kütüphanemiz ile Türkiye de ilk ve tek Soykırım Müzesi’ni görüntüsünü vererek anlattık.

Ayrıca otuz yıla yakın işgal altındaki Azerbaycan topraklarının 2020 yılında 44 gün süren zafer savaşı ile geri alınışını ve bu sırada Türkiye’nin tam desteğini örneklerle anlattık.

Şimdi Kafkasya’nın huzuru ve kalkınması için barış dönemine adım atıldığını konuştuk.

Bizler mecbur kalınmadığı sürece savaşın cinayet olduğunu biliyoruz.

Türkiye’nin kurucusu Atatürk veciz sözü "Yurtta barış, cihanda barış " yol haritamızdır.