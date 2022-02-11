AKP iktidarının eseri; 84 milyonluk Türkiye’de 76 milyonu aç ve yoksul!

Tüketici Hakları Derneği, yaptığı açıklamaları gazetemize de gönderir.

Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Turhan Çakar’dan önceki gün gazetemize açıklama geldi… Türkiye’deki açlık ve yoksulluktan bahsetti…

“Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır” diyen Çakar’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

AÇLIK VE YOKSULLUK

TÜİK İstatistiklerine göre Türkiye’nin 2021 yılına ilişkin nüfusu 84 milyon 680 bin 273’dür. Türk – İş’in 2022 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı istatistikleri karşılaştırılarak Derneğimizin yapmış olduğu bir araştırmaya göre; tüketicilerin yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir.

25.4 MİLYONU AÇLIK SINIRINDA

Yani, 76.2 milyondan fazla tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin yüzde 30’dan fazlasının, yani, 25.4 milyondan fazlasının açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Tüketicilerin yüzde 60’dan fazlasının ise, yani, 50.8 milyondan fazla tüketicinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir.

Tüketicilerin aleyhinde olan ekonomik politikalar ve ekonomik kriz devam ettikçe açlık ve yoksulluk da artmaya devam edecektir.

Tüketicilerin yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamasına neden olan ekonomik politikalar terk edilmelidir.

Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.”

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Tüketici Hakları Derneği’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Değerlendirmenin özeti şu;

Tüketicilerin yüzde 90’dan fazlası aç ve yoksul…

76.2 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul…

Tüketicilerin yüzde 30’dan fazlası aç…

Tüketicilerin yüzde 60’dan fazlası yoksul…

25.4 milyondan fazla tüketici aç…

50.8 milyondan fazla tüketici yoksul…

20 yıllık AKP döneminde gelinen nokta bu…

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Erzurum’dan Karamürsel

Devlet Hastanesi’ne teşekkür

Önceki gün “Karamürsel Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve hasta bakıcılarına övgü” başlıklı bir yazı yazmış, 84 yaşındaki Halit Dinç’in hastaneye teşekkürünü dile getirmiştim… Erzurum’dan bu yazımla ilgili bir değerlendirme geldi… Adının İlhan Aydın olduğunu söyleyen okurumuz, internette yayınlanan yazıma yorum yaptı ve başından geçeni bir olayı anlattı. Birlikte okuyalım;

ERZURUM’DAN YAZIYORUM

“Merhabalar ismim İlhan Aydın, Erzurum’dan yazıyorum. 2021’in Ramazan ayında annem İzmit Halıdere’de misafir olarak kardeşime gitmişti. Orada Covit19 a yakalanmış ağır semptomlarla Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürülüp oradan ilgilenen olmamış eve gönderilmiş hastalık ağır septumları devam ediyor, annem nefes alamaz durumdayken Karamürsel Devlet Hastanesi acil polikliniğine müracaat ederek oradan enfeksiyon hastalıkları Covid 2 polikliniğine yatışı yapılıyor ben Erzurum dan annemin Uzman Dr Seda Sibel hanıma tlf ulaştım bu arada bizde Erzurum’da ailece covid hastalığına ayrı ayrı günlerde yakalandığımız için karantinamız uzuyordu da uzuyordu.

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Annemse ilaçlarını kullanamıyor kişisel ihtiyaçlarını karşılamak da zorluk çekiyordu. Annemi yoğun bakım ünitesine alacaklarını söyleyen Dr Seda Sibel hanıma kendi durumumu anlatım iki gün sonra karantinamın biteceğini Erzurum dan İzmit'e geleceğimi annemin yanına refakatçi olarak kalacağımı Dr. Seda Sibel hanımdan rica ettim. Oda annemi yoğun bakım ünitesine göndermedi. Tabi o zamanlar pandemi nedeniyle seyahatler yasak olduğu için gerekli izinler için belgeler gerekiyordu, benimki ise zorunlu bir seyahat olduğu için Karamürsel Devlet Hastanesi’nden annemin hastanede yattığına dair belge gerekiyordu. Hastanenin yada servisin sekreterliğini aradım oradaki bayan sekreter hanım efendi whatsaap üzerinden bana yatış belgesi gönderdi.

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Gerekli izinler alındı ve ben kara yoluyla Erzurum’ dan Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi ne gittim vardığımda doktor hanım ile görüştüm gerekli tedbirler alınmak kaydıyla refakatçi olarak kaldım. Bayramı hastanede geçirdik Bayram günü nöbetçi olan hastane başhekimi ismini hatırlayamadığım uzman Dr. Bütün hastalarla çiçek ve çikolata ile bayramlaşma ya geldi çok mütevazi bir kişilik çok değerli bir insan. Ayrıca serviste görev yapan bütün hemşire hanımlar kat görevlisi hasta bakıcıları temizlik işleri ile ilgilenen temizlik personeli arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Karamürsel Devlet Hastanesi ******* 7 yıldızlı bir sağlık kuruluşudur.

Not. Sanki yüzlerce mülakat yapılıp bu sağlık kuruluşuna personel alınmış. Yayınlarsanız minnettar olurum.”

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Erzurum’dan yazan İlhan Aydın, başından geçini yukarıda sizinle paylaştım. Vatandaşlar Karamürsel Devlet Hastanesi’nden memnun. Umarım hep böyle devam eder.