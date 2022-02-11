Makale Yazısı-11 Şub 2022 - 16:55

“Atatürk’e lanet okuyana, Atatürk’ün ordusunda tekmil verilmesi” kabul edilemez!
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Yine kaynadı gitti.

Yine kimse ağzını açmadı.

Yine muhterem (!) ulusal medyamızda yeterince haber olmadı.

Yine “Ne oluyoruz, Diyanet İşleri Başkanı’nın bilinen görevinin çok ötesinde görevleri mi var?” diyen çıkmadı.

Yine muhalefet, yaşanan skandalı görmemezlikten geldi.

Yine, evet yine, Atatürk’ün izinden gittiklerini söyleyenler, “laiklik ilkesini” savunma yürekliliğini gösteremediler.

Bugün, 3 Şubat’ta Şırnak askeri üs bölgesinde bir tuğgeneralin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “tekmil vermesi” olayından söz etmek istiyorum.

Gündem yoğunluğundan gecikti, ama olsun.

Biliyorsunuz, “tekmil” askeri bir deyimdir, anlamı “Bir astın bir üste bir konuda sözlü olarak bilgi vermesidir.”

İşin püf noktasını böyle belirttikten sonra, şimdi olayın nasıl geliştiğine bir bakalım.

Komutan gibi karşılandı

*******

Tarih, 3 Şubat.

“Regaip Kandili” günü…

Yer, Şırnak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Gecesi özel programı nedeniyle Şırnak’a gitti, Ulucami’de hutbe okudu.

Hazırlanan program gereğince, 4-6 yaş arası çocukların devam ettiği Kuran Kursu’nu ve Namaz Dağı Askeri Üs Bölgesi’ni de ziyaret etti.

Ali Erbaş; iki vali yardımcısı (Emre Canpolat, Murat Ekinci) ve il müftüsüyle (Mehmet Taştan) birlikte gittiği askeri üs bölgesinde Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Seyfullah Aydın tarafından karşılandı.

Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Ali Erbaş’a tekmil verdi, yani üs bölgesi ile ilgili bilgileri aktardı.

Ali Erbaş’a “askeri birliği denetleyen komutan” muamelesi yapıldı, Erbaş da zaten böyle bir havadaydı.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, askerlerin Regaip Gecesi’ni kutlayarak, “Her zaman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek ve kendilerine destek olmak için buradayız. Bu vesileyle bütün komutanlarımıza ve askerlerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Dahası…

Erbaş, ziyaretin sonuna doğru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i telefonla aradı, “teftiş memnuniyetini” belirtip, kendilerini tebrik etti.

Daha sonra da Çakırsöğüt 5.Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nın şeref defterini imzaladı ve birlikten ayrıldı.

Yaşananlar böyle.

Şimdi gelelim söyleyeceklerimize.

Diyanet İşleri Başkanı, bulunduğu bölgede bir askeri birliği ziyaret edebilir mi?

Edebilir, ancak bu ziyaretin “nezaket ziyareti” çerçevesinde kalması gerekir.

Burada “nezaket ziyaretinin ötesinde” bir görüntü var.

İki vali yardımcısı ve müftü ile askeri birliğe gidiyor, bölgenin en rütbeli subayları bir tuğgeneral ve bir yarbay tarafından karşılanıyor.

Haydi bunu da geçelim, DİYANET TV’de bu ziyaretle ilgili yayınlanan haberdeki “ifadeye” ne dersiniz?

“Başkan Ali Erbaş askerlerle bir araya geldi, operasyonlar hakkında Tuğgeneral Mustafa Çekiç’ten bölge hakkında bilgi aldı.”

Yine, Ali Erbaş’ın ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i telefonla arayarak “başarılarından dolayı” kutlaması, bu telefon görüşmelerinin videoya kaydedilip Diyanet’in internet sitesinde yayınlanması, nasıl açıklanabilir?

Bu nasıl nezaket ziyareti?

********

Bir nezaket ziyareti, böyle bir kapsamda olabilir mi?

Bütün bu olup bitenler bir kurgu.

Diyanet İşleri Başkanı’na, görevinin çok ötesinde “bir siyasi misyon” yükleme kurgusu…

Cüppe ve sarıkla askeri birlik denetliyor…

Kendisine “komutanmış gibi” tekmil veriliyor…

Anında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile telefonla konuşuyor, “tebrik ve takdirlerini” iletiyor…

Bütün bunlar, “hayatın olağan akışına” ters.

Diyanet İşleri Başkanı, bir tuğgeneralden daha üst bir rütbeye sahip bir asker mi de kendisine tekmil veriliyor?

Yine Diyanet İşleri Başkanı, İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı’ndan daha üst bir makamda mı da “anında telefon bağlantısı” kurulabiliyor?

Demek Diyanet İşleri Başkanı’na, dini görevleri dışında, kamuoyuna açıklanmayan “başka askeri ve siyasi görevler de” yüklendi.

Ali Erbaş’ın Şırnak’ta verdiği görüntü buydu.

Laikliğe ters

******

Türkiye, laik bir ülke.

Anayasadaki “laiklik ilkesi” ilga edildi de bizim mi haberimiz yok.

Bir din görevlisine askeri birlikte tekmil verilmesi, ne demek?

Mustafa Kemal Atatürk “hilafeti” boşuna mı kaldırdı da, bu görüntüler devam ediyor?

Üstelik bu görüntüyü veren Ali Erbaş, 24 Temmuz 1920’de Ayasofya’da isim vermeden Atatürk’e “lanet okuyan” kişi.

Atatürk’e lanet okuyana, Atatürk’ün ordusunda “tekmil” veriliyor, işte Türkiye’nin getirildiği nokta burası.

Ey muhalefet partileri ve ey Atatürkçü geçinenler!

Siz uyumanızı sürdürün, karşıdevrimciler yol almaya devam ediyor.

Şunu unutmayalım!

Her devlet “belirli temeller” üzerine kurulur.

Bu temelleri sarsarsanız, o devlet de sarsılır.

Temelleri yıkarsanız, devlet de yıkılır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri, Atatürk ilke ve devrimleridir.

Bu ilke ve devrimlerin başında da “laiklik” gelir.

“Laiklik ilkesini” kaldırırsanız, devletin temel direkleri çatırdar.

Türkiye’nin; güçlü, çağdaş ve ileri bir ülke olabilmesinin yolu “laiklikten” geçer.

24 TEMMUZ 1920’DE AYASOFYA CAMİİ

Ali Erbaş isim vermeden, “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” diyerek Atatürk’e lanet okudu

3 ŞUBAT 2022 ŞIRNAK ASKERİ ÜS BÖLGESİ

Ali Erbaş, 3 Şubat 2022 tarihinde Şırnak Namaz Dağı Askeri Üs Bölgesi’ni ziyaret ederek Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç’ten tekmil aldı.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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