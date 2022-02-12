İşte ocak ayında en çok konuşulanlar!

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ocak tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya 876 bin 903 haber yansıdı. Yeni yılın ilk ayında da yoğun bir gündemi geri bıraktık. Yapılan araştırmaya göre, ocak ayında medyada en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

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-Yeşilçam’ın usta sanatçısı Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

-Benzin, motorin ve otogaza yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatları tarihi zirveleri gördü.

-Elektrik fiyatlarına kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arası zam geldi; doğalgaza yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu.

-Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

-Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

-Türkiye'nin otomobil TOGG'un sedan modeli, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) tanıtıldı.

-2021 yıllık enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşirken ocak ayında yüzde 48,69’a yükseldi.

-Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

-İstanbul son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaştı. Birçok yol ulaşıma kapanırken iktidar ve belediye arasındaki tartışmalar devam etti.

-Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış yaşandı, Türkiye’de salgının başından beri günlük vakalar rekor seviyelere ulaştı.

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Ocak ayında konuşulanları yukarıda sizinle paylaştım…

Muhtemelen şubat ayında en çok konuşulan, elektrik faturaları olacak...

Zira toplumun her kesiminden faturalara tepki var…

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammı da unutmayalım…

Şu gelen zamlar, akıl alır gibi değil.

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KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

-Kırmızı Et

-Hindi, Tavuk

-Somon, Ton Balığı

-Soya Fasulyesi, Tofu

-Kırmızı Pancar

-Kuru Bakliyatlar (Fasulye, Nohut, Mercimek, Barbunya gibi...)

-Ceviz, Fındık ve Badem

-Börülce, Bezelye, Fasulye ve Yeşil Biber

-Kuzu Kulağı, Isırgan, Maydanoz, Nane, Ispanak Roka, Brokoli, Pazı

-Portakal, Dut, Muz, Çilek ve Kavun

-Tahin, Pekmez, Kuru Üzüm, Kuru Erik ve Hurma… (Diyetisyen Salih Gürel)

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Mutfakta vakit kazandıran ipuçları

ÇORBANIN LEZZETİ İÇİN:

--Sebzeli çorba yaparken sebzelerinizin kararmaması için sirke kullanabilirsiniz.

-- Bazen çorbalarınız beklenmedik şekilde sulu olabilir. Bunu telafi etmek için ise yağ ve un kavurup çorbanıza ekleyebilirsiniz.

NEFİS SALATALAR İÇİN:

-Salata sosunuzun daha kıvamlı ve lezzetli olması adına sebzelerinizi yıkadıktan sonra iyice kurutmayı deneyebilirsiniz.

-Uzun ömürlü sebzeler için, dolapta yıkamadan saklamak daha iyi bir fikir olacaktır.

-Limondan daha yoğun bir su almak istediğinizde, biraz sıcak suda bekletmeniz yeterli olabilir.

-Salataya en son aşamada yağ eklerseniz, sosunuzun tüm sebzelere geçmesini sağlamış olursunuz. (https://www.nefisyemektarifleri.com/)

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER!

-İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar. (Montesqieu)

-İstediğin olmuyorsa, olacağı iste. (Nuşirevan-ı Adil)

-Cahil kimselerin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana)

-Söz ilaca benzer azında fayda görülür. (Saad b. ebi Vakkas)

-Samimi olmayı vaat edebilirim, ama tarafsız olmayı, asla! (Goethe)

-Bir sırrı gerçekten saklamak istiyorsanız hiçbir yardıma ihtiyacınız yoktur. (Kapping)

-Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. (G. Granville)

-Kötü halini değiştirirsen iyi olursun. (Geylani)

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Çürük yumurta kokusu varsa elektriğe dokunmayın!

Üsküdar’daki bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması, olası risklere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini gündeme getirdi. Evlerde ya da doğalgaz kullanılan yerlerde çürük yumurta kokusu hissedildiği an ilk olarak vananın kapatılması gerektiğini belirten uzmanlar, elektrikli hiçbir alete dokunulmaması uyarısında bulunuyor. Dünyanın birçok yerinde bu tür kazaların olabildiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, doğalgaz baca çıkışlarının da kapatılmamasını tavsiye ediyor.

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Sigara öldürüyor!

Tütün ve tütün mamulleri, her yıl 8.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oluyor. Günde 22 bin kişinin yani her 3 saniyede bir kişinin ölümüne neden olan tütün ve tütün mamulleri kullanımı, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük ve en uzun süren salgını olarak nitelendiriliyor.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Bostan, “Her yıl dünyada 8.5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan nikotin bağımlılığı, çok güçlü bir bağımlılık. Araştırmalara göre dünyada 1,1 milyar yetişkin sigara içicisinin yüzde 60'ının bırakma isteğinde olduğu bildiriliyor. Ancak bağımlılık derecesi ve içilen süre arttıkça, bu bağımlılıktan kurtulmak da zorlaşıyor” dedi… Kısaca, sigara erken öldürür…

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ISPANAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

-Protein açısından zengin olan ıspanak, kanser ve verem hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor, kalp adalelerini güçlendiriyor.

-Vücudun gribe karşı direncini artırıyor.

-Kansızlığa iyi geldiği için özellikle anne adaylarına öneriliyor.

-Pekliği gideriyor, ruhi çöküntüyü azaltıyor.

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Araç kullananlar için pratik bilgiler

Araç kullanmayı, seyahat etmeyi çok seviyorsanız bazı pratik bilgileri bilmenizde fayda var. Örneğin aracınız kayarken savrulmayı engellemek için direksiyonunuz kayma yönüne doğru çevrilmeli.