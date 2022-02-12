SEPAŞ Kenan Evin’i önce sevindirdi, sonra üzdü

Bugünlerde herkesin bir “elektrik ve doğalgaz faturası” hikâyesi var.

Faturayı eline alan, “Yandım Allah!” diye feryat ediyor.

Önceki gün Kandıra eski Belediye Başkanı, İZAYDAŞ eski Genel Müdürü, arkadaşım Kenan Evin aradı.

Kandıra’da akaryakıt istasyonu işletiyor, istasyona gelen elektrik faturası tutarlarını sıralamaya başladı:

“Geçen yıl ocak ayında gelen elektrik faturası 2.486 liraydı. Eylülde 3.804 lira, ekimde 5.011 lira, kasımda 6.096 lira, aralıkta 7.309 lira geldi. Bu yıl ocak faturası ise 8.090 lira… Vay canına, elektrik faturası bir yılda 2.486 liradan 8.090 liraya fırladı diye kendi kendime üzüldüm. Bir taraftan da çevredeki işyerlerine gelen yüksek faturaları bildiğimden, sevindim. O sırada telefonuma SEPAŞ’tan bir mesaj geldi. ‘Elektrik faturanızda yanlışlık yapılmış, bize iade faturası kesin, size yeni faturanızı gönderelim’ diye. Demek yanlışlıkla faturayı yüksek kesmişler diye düşündüm. İade faturasını kestim gönderdim, ertesi gün yeni fatura geldi, tam 12 bin 562 lira!”

Tabii Kenan Evin yeni faturadaki tutarı görünce şoke olmuş.

İster istemez, bir geçen yıl ocak ayında elektriğe ödediği 2 bin 486 lirayı, bir de 12 bin 562 liralık bu yıl ocak faturasını gözünün önüne getirmiş.

Geçen yılki 2 bin 486 lira, bu yıl 12 bin 562 lira.

Dedim ya, bugünlerde herkesin bir “elektrik ve doğalgaz faturası” hikâyesi var.

Size bugün Kenan Evin’in fatura hikâyesini anlattım.

Bakalım, bu millet bu ağır faturaların altından nasıl kalkacak?

Bakalım, bu elektrik faturaları toplumda ne gibi derin yaralar açacak?

Vatandaşın “patlıcan” derdi

Vatandaşın gerçekten “patlıcan alamama” derdi var mı, yoksa pazar haberi yapan muhabirlerin mi yönlendirmesi, anlayabilmiş değilim.

Bir de arada pazarcı elinde tuttuğu patlıcanları gösterip, “Patlıcan uçtu uçtu, kilosu 35 lira, vatandaş alamıyor” demiyor mu, çıldırıyorum.

Bu nasıl bir kafa karıştırmadır?

Pazarda pahalılık var mı?

Elbette var…

İyi de, sen bu sorunu mevsimlik sebze ve meyve üzerinden dile getirsene!

Pırasa de, ıspanak de, lahana de, kereviz de…

Senin ne işin var patlıcanla, biberle, domatesle, salatalıkla?

Kışın göbeğinde, toprak karla kaplıyken patlıcan ve domates yemek de nereden çıktı?

Çok pahalıymış, vatandaş alamıyormuş…

Çok pahalıymış, pazarcı satamıyormuş…

Şu soruna bakın!

“En küfürbaz ve en hakaretçi siyasetçi” yarışması yapılsa…

Günün birinde dünyada böyle bir yarışma yapılır mı yapılmaz mı, bilmem.

Veya bir küfür meraklısı çıkıp, dünyadaki belli başlı siyasetçilerin küfür ve hakaretlerini bir kitapta toplar mı toplamaz mı, onu da bilmem.

Geçenlerde bizden bir gazeteci, en küfürbaz siyasetçimizin “hakaret ve küfürlerini” gazete ve TV yayınlarını tarayarak bir araya getirmiş.

Bildiğimiz ifadeler, ama yine de tarihe not düşmek için ben de köşeme almak istedim.

*Havlayanlar.

*Anıranlar.

*Cibiliyeti bozuklar.

*Lan!

*Kız mıdır, kadın mıdır.

*Tasmalılar.

*Ölü seviciler.

*İsrail dölü.

*Ağzından salyalar akıyor.

*Satılmış adam.

*Man Adası, Man Adası diyor, mankafa!

*Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz.

*Alçak, hain.

*Ahlak yoksunu bayansın, bayan.

*Soros artığı.

*Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız.

*Kalibresi bozuk, cinci cibiliyeti bozuk, siyasi eşkıya!

*Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyorum.