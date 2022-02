Yarının dünyası

Yazımın başlığını yazdıktan sonra aklıma tarihin en büyük yazar ve düşünürlerinden olan Stefan Zweig’ın “Geleceğin Ülkesi” başlıklı kitabı geldi. Türkiye’de de çok popüler olan gerek öykü, gerek otobiyografik eserleri ve gerekse de deneme türündeki eserleriyle insanlık tarihine altın varaklı bir sayfa katmış olan bu yazarı henüz tanımayanlar varsa mutlaka tez zamanda tanışmalarını öneriyorum.

Geleceğin Ülkesi adlı eserinde; 2. Dünya Savaşı yaklaşırken Almanya’nın içine girdiği Nazi batağı sebebiyle bir Yahudi olarak ülkesini terk ettikten sonra yerleştiği Brezilya’yı anlatır. Bu ülkenin çok kültürlü ve Avrupa’ya göre oldukça değişik bir yapısı olan kültürünü ve yaşam tarzını gördükten sonra hayranlık besleyen Zweig, biraz romantik biraz da duygusal bir şekilde ülkenin tarihini anlatır ve geleceğin dünyasında bu ülkenin kültürünün herkes için harika bir model olabileceğini anlatır. Tabi o dönem aryan ırk sapıklığına tutulmuş Avrupa faşistlerinden kaçan bir Yahudi olarak; bu çok kültürlü yaşamın içerisinde kendisini çok mutlu ve güvende hissetmesi normaldir.

Tabi aradan geçen zamana bakınca Zweig’in Brezilya’ya dair öngörüleri gerçekleşmedi. Fakirlik ve suç kartelleriyle yozlaşmış bürokrasi arasında öğütülüp giden; petrol ve futbolcu ihracatı dışında dünyada gerek sanayi, gerek sanat, gerekse siyasal bir çıta koymak adına pek de esamesi okunmayan bir ülke olarak Brezilya son seçimlerde ırkçı bir beyazı devlet başkanı seçti. Geleceği bugünden, bugünün şartlarından ve hepsinden önemlisi bugünün paradigması içinde kapalı kalmaya mahkum insan zihniyle öngörmek çok mümkün değil. Bunun çok güzel örneklerini bundan 50 sene, 100 sene önce Amerikan ve Avrupa gazetelerindeki “2000 yılı nasıl olacak?” başlıklı makalelerdeki bilim insanlarının ve düşünürlerin öngörülerine dayanarak hazırlanmış haberlerden görebiliriz. Gerek öngörülerin ya çok sığ ya da çok uçuk olması, gerekse de teknolojideki sıçramaların öngörülememesi sebebiyle mekanik ama çok modern atıl cihazların tahayyül edilmesinden anlayabiliriz.

BUGÜNDEN YARINA BAKARSAK

2022 yılında geleceğe dair bir öngörüde bulunmak, bundan 50 sene öncesine göre daha kolay ve sağlıklı tahminler yapmaya müsait. Zira bugün elimizdeki bilgisayar teknolojisinin geldiği kapasiteyle çok fazla sayıda veriyi inceleyebiliyor, simülasyonlar yaratabiliyor ve henüz olmamış olanın ne zaman olacağını ve olduğunda da neler ortaya çıkaracağını bilebiliyoruz. Çünkü gerek fen bilimleri, gerek sosyal bilimler, gerekse de teknoloji üretme yani mühendisliği pratik alanda teoridekine en yakın şekilde hayata geçirebilme; geçiremediğimiz noktada da malzeme bilimiyle hedefe ulaşmayı sağlayacak malzemeyi geliştirme konusunda tarihin en ileri düzeyindeyiz ve bugünden sonra her günümüz; bir öncekinden daha ileri olacak.

Geleceğin dünyasını öngörürken bilim kurgu fantezilerle illa ki günün birinde gerçekleşmesi mümkün şeyleri sıralayabiliriz ama bu keyifli bir sohbet konusu ve içimizdeki bilim kurgu fantazyalarını eğlemek olur. Kısa ve orta vadede bizleri bekleyen, kısa ömrümüz içerisinde yaşamamız muhtemel çok büyük değişimleri, verilere ve bilimsel kaynaklara göre öngörmekse başka bir şeydir.

Bugün çok net bir şekilde bundan 20 ila 30 sene sonra savaşlarda ileri ülkelerin cephelere gerçek kanlı canlı askerleri neredeyse yok seviyesinde kabul edilebilecek derecede az sayılarda göndereceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Günümüzde bile silahlı insansız hava araçları, küçük insansız kara araçlarının gerek saldırı ve savunma, gerekse de askeri saha istihbaratı alanında kullanıldığını canlı örnekleriyle görüyoruz. Ayrıca gelişmiş uydu teknolojisi ve decryption (şifre çözmek) konusunda askeri ve istihbarat anlamında gelişmiş ülkelerin kapasitelerini tahmin edebiliyoruz.

İnsan şeklinde hoplayan, zıplayan, koşan, sürünen robotların öncüllerini bir süredir görüyoruz. Bundan üç seneyi biraz aşkın süre önce yine bu sayfalarda sizlerle paylaştığım Oyun’dan Savaş’a (12 Ocak 2019) başlıklı yazımda biraz daha kapsamlı değerlendirmiştim. İnsansı şekli olan ya da daha da fütüristik bir şekilde belki akrep ya da örümcek şekline benzer yapıları olan (bugünün bütün askeri uçakları birer kuşun modellemesi gibidir) savaşan robotlar sahaya sürülecek, dünyanın öbür ucundaki bir komuta merkezindeki en elit savaş makinası kullanıcısı askerler tarafından yönetilecek ve karşısındaki konvansiyonel askeri yapıları yerle bir edecekler.

Milisaniyelerle ölçülecek derecede dünyanın öbür ucuyla anlık tepkime süresine sahip bu askeri cihazlar birer ölüm makinası olarak savaş alanlarında boy gösterecekler. İşin en önemli noktası bu değil. Bu cihazları kullanan en elit ekran başı simülasyon savaşçıları; kullandıkları araç savaş dışı kaldığında ölmüyor olacaklar. Başka bir cihaz onlara tanımlanacak ve aynı cihazın bir yenisi; yine aynı elit savaşçı tarafından kaldığı yerden savaşa devam edecek. 24 saat boyunca fabrikaların üç vardiya, dört vardiya sistemi gibi yorulan askerin yerine bir diğer elit savaşçı geçecek. Yorulmak bilmeyen, en iyi savaşçılarını asla kaybetmeyen, 24 saat savaşan ve olağanüstü askeri kapasiteye sahip ordularla dünyanın her yerinde ucuz ve kolayca operasyon yapabilen gelişmiş ülkelerin çağına doğru gidiyoruz.

Hele ki bu süreci su ve tarım alanları için küresel çapta büyük gerginliklerin çıkacağını da bilimsel verilerle net bir şekilde öngörebildiğimiz gerçeklerle bir arada değerlendirdiğimiz zaman; dünyanın verimli topraklarında oturan ve teknoloji sahibi olmayan ülkeler için olası bir yeni kolonileşme ve sömürgeleşme süreci bekliyor diye bir öngörüde bulunabiliriz (yine bu sayfalarda yayınlanmış olan 29 Ocak 2022 tarihli “3. Dünya Savaşı İklim Krizinden Çıkacak” başlıklı yazım da ilginizi çekebilir).

İleri memleketlerin aydın kesimleri ve aydınlarını destekleyen sayısı az ama etkisi çok büyük halk kitleleri de bireysel teknoloji tüketiminin verdiği refah ortamında yaşayacakları için bu sorunlarla pek de ilgilenen bir dünya görüşüne sahip olmayabilirler. Birey olmanın toplum yararının giderek önüne geçtiği bir sosyal evrim de zihinlerde hızla yaşanıyorken; yarının dünyasında gelişmiş ülkelerin savaş karşıtı kamuoylarının pek de örgütlenemeyeceğini de söylemek mümkün. Sosyal medya araçları eliyle insanları kitlesel olarak manipüle ederek seçim sonuçlarının yönlendirebildiği bir dönemin içindeyiz ve örneklerini son 5 senede yaşadık. Yakın gelecekte bu araçları daha da derinlemesine analiz eden yapay zekalar ve nitelikli sosyal bilimciler eliyle; bireylerin barıştan yana örgütlenmesi çok da kolay olmayacak.

Çizdiğim tablo biraz kasvetli ancak düşünen her insanın anlamsız bir iyimserlik içerisinde gelecek projeksiyonları kurmasını safdillik olarak görüyorum. Her zaman en kötü olasılıkları masaya yatırarak onlara önlemler geliştirmek, meydana gelmesi kaçınılmaz gibi dursa da o sürecin gelmesini geciktirecek ve kazanılan sürede gerçekleşmesini engelleme ihtimali olan tüm çabayı %1 ihtimal bile olsa kovalamak; gerçekleşirse de o dönemde bizleri neler bekler, nasıl kurtuluruz ve sonrasında nasıl daha iyisini inşa edebiliriz sorusu üzerinden düşünmek her aydının ve entelektüelin olmazsa olmaz sorumluluğudur.

Birisi sizi hep iyiye motive eden, hep umut aşılayan konuşmalar yapıyorsa; bu kişi istediği kadar etkileyici bir konuşmacı olsun, istediği kadar sizinle duygusal bağ kuruyor olsun emin olun ki kendisi ve ait olduğu dar bir grubun çıkarı için sizi kandırıyordur. İnsanlığın ihtiyacı olan önümüzdeki tehlikeleri masaya yatırıp; sonrasında bunların önlemlerini tartıştıktan sonra olası iyi olana yönelik çalışan akıllardır.

Tüm siyasetçiler, yorumcular, akademisyenler, medya insanları, iş insanları, motivasyonel konuşmacıları… (bunları aslında adamdan saymıyorum ama ne yazık ki çok geniş bir kesim bunları baştacı ediyor; Amerika’da çokça bulunan, geneli sapık ve yobaz televaizleri gibiler) Size acı gerçekleri söylemeyen, söylese bile bunlara akıl mantık çerçevesinde bir perspektifle çözümler sunmayarak anlattığı korkular üzerinden sizi kendisine bağlamak isteyen üçkağıtçılara ve dolandırıcılara inanmayın. Aklın yolu birdir, o da bilimdir.