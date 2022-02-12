“Balıkesir-Bandırmaaaaaa…”

Garip bir maç…

Balıkesir, esir olmamak için onurlu bir mücadele veriyor…

Kocaelispor ise kendisine yakışmayan düşme hattından sıyrılıp Bursa’yı yine altına almaya çabalıyor…

Ama o da nesi… Balıkesir Körfez’den, Körfez Balıkesir’den çekiniyor… 28.dakikaya kadar bir tek atak yok… İki takım da stres yüklü… Balıkesir biraz daha ‘Kaybedecek bir şeyim yok’ rahatlığında ama kesinlikle havlu atmamış…

Kocaelisporlu futbolcuların korkudan ayakları titriyor… İlk kez bir arada oynayan takımın yarısı, bocalıyor… Yani niyet iyi ama sonuç iyi değil… Devre 1-0 aleyhimize kapanırken, ikinci yarıyı korkuyla bekliyoruz… Umudumuz var ama, Hatice’ye değil neticeye bakıyorlar…

Kente dönerken bir türkü tutturmuşuz:

Balıkesir Bandırmaaaaaaa…

Aldırmaaaaaaa…