Her şeyde bir çatlak vardır

Işık bu saye de içeri sızar.

Leonard Cohen

Kızıl güvercin yavrularına yiyecek ararken, soğuktan donmuştu. Ona bakmak ve yardım etmek üzere hızlıca uçuyordu. ‘Panik yapma,’ dedi sağaltıcı.

‘Ne zaman acele edip panik yapsan, işler daha yavaşlar ve çok daha fazla gecikir. Gideceğin yere hep geç kalırsın.’

Sevdiği Kızıl Güvercin, üşümesinler diye yavru güvercinlerinin üzerine kapanmış, hiç kımıldamadan yatıyordu. Gözleri kapalıydı.

‘Yoksa?’ dedi güvercin. ‘Hayır,’ dedi sağaltıcı.

Güvercin gagasıyla, Kızıl Güvercinin tüylerine sevgi ve şefkatle dokundu. Yanındayım, elimden geldiğince sana ve yavrularına bakacak, onları besleyeceğim, artık endişe etmeyi bırak da iyileşmeye çalış, olur mu?’ ‘Beni duyuyor mu acaba?’ ‘Duyuyor,’ dedi sağaltıcı. ‘Koma da olsak da, bilinçaltımız, her şeyi duyar, kaydeder ve bilir.

Kızıl güvercini merak etme artık sen. Doğası, gereğini yapacaktır. İyileşmek için gücü ve isteği varsa iyileşecektir.

Ben aslında başka bir şeyi merak ediyorum. Nasıl bu kadar şefkatli olabiliyorsun? Yardımsever olduğunu bilirdim. Onun için senden yardım istemeye gelmiştim. Ama şimdi bu gördüğüm başka türlü bir davranış. Sanki bütün benliğin ve yüreğinle yardım ediyorsun gibi geliyor.’‘Zaten öyle yapıyorum, başka türlü nasıl davranılabilir ki,’ dedi Güvercin?‘Bu davranış tarzın empati yeteneğinden mi geliyor, yoksa deneyimlerinden mi doğuyor?’Güvercin şaşırarak baktı. ‘Özel bir şey yapmıyorum ki…Evren, bütün olarak yaşayan bir organizmadır. Evrendeki her şey birbirine bağlı ve birbirinin parçası olarak yaşamakta ve yaşatmaktadır. Benim yaptığım, sadece bu varoluşun, farkında olarak yaşamak ve yaşama saygı duymaktır.’

‘Tamam, bu dediğini anlayabilirim. Ama benim anlayamadığım, evrendeki her şeye nasıl saygı duyarak şefkatle davranabildiğin?’ ‘Galiba saygı duymakla, şefkati birbirine karıştırdın sağaltıcı. Saygı duymak, akıl işidir; güven duymayı gerektirir. Oysa şefkat duygularla ilgilidir, yürekten gelir. Yürekten geldiği için sevgiden doğar.’

‘Ama çevresini üzen, kıran ve yaralayan zalim birine karşı nasıl şefkat duyabilirsin ki?’ ‘Neden duymayayım ve neden onun için üzülmeyeyim ki?’ ‘Bu kadar kolay mı?’

‘Kolay olmayan onların hali Sağaltıcı. Büyüklenmek istemiyorum ama öyle olmak, başlı başına bir ceza ve bu çok yorucu, değil mi? Üstelik bunu farkedince başka bir gerçeklik boyutuna geçiyorsun, kızacak bir şey kalmıyor.’

‘Söylediklerini dinliyorum ama hiç anlayamıyorum Güvercin.’ ‘Galiba sen akıl gözüyle ama bazen yaşama tersinden bakıyorsun sağaltıcı. Ve gerçekleri çirkin görüyorsun? Neden var oluşu yargılamaya çalışıyorsun ki? Var olmanın keyfini yaşamak, yaşamı sevmek, ve sevmeye de kendimden başlamak…Kendim için yaşarım ben,’ dedi birden, derin bir nefes alarak. ‘Söyleyeceklerimi yanlış anlamandan korkuyorum aslında. Ben her daim ilk önce kendime karşı anlayışlı olmaya, en fazla kendime karşı şefkatli olmaya çalışırım. Ben kendime iyi davranır ve özenirsem, evren de bana özen gösterir. Kendime iyi davrandığımda, iyi oluş halim arttığında, başkalarına da çok daha iyi ve şefkatli olabiliyorum… Benim için kendime saygı duymak; ilkedir: Kendi ihtiyaçlarımı gidermeye çalışmak, kendime karşı iyi olmaya çalışmak ve hatta hep böyle yapacağıma inanmaktır.’

‘Kendine iyi olmaya çalışmak mı?’ diye sordu sağaltıcı. ‘Evet, iyi oluş halime bağlı kalmaktan, iyi oluş halimle arkadaş olmaktan bahsediyordum. Kendimize iyi davranmak ve şefkatli olmak; üzerimizde ve bazen sırtımızda taşıdığımız yükleri daha kolay görmemizi sağlıyor. Kendimize karşı gösterdiğimiz şefkat, özellikle başkalarından şefkat göremediğimiz zamanlarda çok işimize yarıyor. Nesnel bir gerçekliğe bağlı kalarak güçlendiriyor bizi. Kendime karşı şefkatli olmak, aslında acılarıma karşı gösterdiğim dostça bir duyarlıktır. Acı çekmek, kendine de başkalarına yardım etme isteği uyandırır, zorluklar karşısında bizi daha sağlam kılar.

Tüm canlılar acı çeker. Acılara şefkatle yaklaşmak, tüm canlıların ortak paydasıdır. Acı çekerken, hepimiz şefkate ihtiyaç duyarız. Umutla yaşamaya çalışıyor, felaketlerle yüzleşiyor, sevdiklerimizi kaybediyoruz. Canlılık demek, bir yanıyla acı çekmek, kırılganlık demektir. Hepimizin geçmişin acılarından oluşan çatlakları var. Sence kolay bir şey midir, bu çatlakları görerek, bu çatlaklara rağmen, öz kabulle sevgi ve şefkat duymak?

Şefkat için, cesaret gerekir. İçinde bulunduğumuz olayları ve durumları olduğu gibi kabul etmek, onlarla yüzleşmek, cesaret gerektirir. Gerçeğin yargılanmadan ve eleştirilmeden cesurca kabulü, yüreği yumuşatır. Cesurca bir yürekle kendimizden yana olmak, acılarımıza ilgi göstermek, bizi daha güçlü ve sağlam yapar. Kendimize ve tüm dünyaya karşı daha açık ve daha kapsayıcı olmayı, kendimizi bir bütün olarak kucaklamayı sağlar. Kendimizden yana olmak ve acılarımıza ilgi göstermek, bizi daha sağlam, öz güvenli ve yetkin kılar. ‘

Sağaltıcı, ne olduğunu pek de anlayamadığı, bu bitmeyen diyaloğu güzelce sonlandırmak istiyordu. En son anladığı yerden konuşmaya devam etti.

‘O halde öz kabule mi odaklan diyorsun yani?’‘Böylece yaşamdan zevk alarak, şefkatle kendini besler ve güçlendirirsin,’ diye devam etti Güvercin hiç aldırmadan.

‘Şefkatle geçirilen anlar,’ dedi sağaltıcı. ‘Zevkle geçirilen anlardır,’ dedi güvercin. ‘Zevkle geçirilen anlardır,’ diye tekrar etti sağaltıcı.

‘Geçmiş geçmiştir, gelecek ise henüz gelmemiş. Elimizde şu andan başkası yok,’ dedi Güvercin.

‘Belki de asıl soru, yaşama nasıl davrandığımızdır,’ dedi sağaltıcı. ‘Belki de asıl soru, yaşadığımız ana, ne kadar şefkatli davrandığımızdır,’ dedi güvercin.