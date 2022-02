Sevgililer Günü’nde iyi bir ilişkinin İPUÇLARI!

Bugün Sevgililer Günü…

Öncelikle bugünün tarihçesini sizinle paylaşmak istiyorum..

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.

İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Tarihçe böyle… DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Serhat Özmen, Sevgililer Günü ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Birlikte okuyalım;

İyi bir ilişkiye sahip olmak hepimizin arzusu… Ancak iyi bir ilişkiye sahip olmak kadar sürdürebilmek de önem taşıyor. İnsan varoluş sebebiyle sevgisiz, ilgisiz ve en önemlisi bağsız yaşayamaz. İlişkilerin temelinde de bağ kurma isteği yatar. Bu bağı nerede, ne zaman kuracağımızın çocukluk yıllarımızdan itibaren programlana ilerlediğini söyleyen Özmen, bağ kurmak kadar ilişkimizi iyi şekilde yürütmemizin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. “İyi bir ilişki için sürekli gelişmeye ve sevmeye hazır olmak gerekir” diyen Psk. Özmen, iyi ilişkilere zarar veren tutumları ele alıyor.

KİŞİLİK

İlişkilerde kişilik meselesi geniş bir yer kaplıyor. Hayatımıza alacağımız insanın kişiliğine tolerans gösterip göstermememiz ilişkilerimizin gidişatını da etkiliyor. Sevgi ile kişilik arasında temel bağlar bulunduğuna dikkat çeken Psk. Özmen, “Sevgi dolu ilişkiler bulunmaz, oldurulur. O yüzden kaldırılması zor kişiliklerde, ilişki yaşamak epey zorlayıcı olabilir. Bu açıdan da partnerimizi iyi tanımaya çalışmamız, tanıdıkça da buna uygun bir sevgi ve saygı modeline de geçmek gerekebilir. Burada kendimize sormamız gereken esas soru ‘Ben bu kişilik yapısıyla yaşayabilir ve mutlu olabilir miyim?’ olmalı” diyor.

AŞKIN SÜRMESİ

Her ilişkinin başı heyecan doludur. İlişkinin başlarındaki aşkın yoğunluğu ve şekli her zaman için aynı çizgide devam etmez. Psk. Özmen, bir ilişkinin devam etmesi için aşk ile başlanılması ve daha sonra sabır, olgunlaşma, sorumluluk, dürüstlük ve şefkat gibi diğer duygularla devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bir ilişkide empati, üretim, sosyalleşme gibi diğer bağların da en az sevgi kadar kıymetli olduğunu hatırlatan Psk. Özmen, şöyle devam ediyor: “İlişkiler aşkla veya aşksız başlar, sevgiyle devam eder, sabırla olgunlaşır ve bu güven ortamında da uygun bitkiler, meyveler yetişir. Her meyve her sezon aynı şekilde hasat vermez.”

DUYGULAR

Psk. Serhat Özmen, ilişkilerdeki en son konuşulan şey duygular olduğunu söylüyor. İlişkimizi iyi bir şekilde sürdürebilmek için basit bir şekilde duygumuzun her türünü ifade etmeyi öğrenmemiz gerektiğini anlatan Psk. Özmen, duygularını abartarak ifade etmenin ve duygularını esirgemenin sık sık yaptığımız ama farkında olmadığımız yanlış tutumlar olduğunu belirtiyor. Kimsenin mükemmel olmadığını hatırlatan Psk. Özmen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Karşımızdakinin hangi konuda mükemmel olmasını bekliyoruz. Alınmak, eleştirmek, yargılamak veya tam tersi bihaber olmak da iki ucu temsil eder. Bu tutumlar da ilişkinin dinamiklerini çokça olumsuz etkiler. İlişkilere gelene kadar birçok ilişkiden geçeriz, biz buna ilişki çemberi diyelim. Bu ilişki çemberi, başka başka çemberlerden de geçer bu yüzden de travma, acı kaygı ve üzüntüler uzun bir süre devam eder. Bu da sevgi sorunlarına, anlaşılmama veya incinme sorunlarına yol açar. Bu konuda da uygun destekler alınmalıdır.”

YALAN-ALDATMA

İlişkilerdeki ana sorunlar genel anlamda yalanlarla başlıyor. Yalanın üç yanı bulunduğunu anlatan Psk. Özmen, “Birincisi, yakalanmamak için bir hırsız gibi saklanma isteği, ikincisi yalan söylediği için karşı tarafa inanamama. Üçüncüsü ise her defasında yalanları atlamasının verdiği kayrılma duygusu. Yalan ev ortamına girdiği andan itibaren huzursuzluk, güvensizlik bunun yanında psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Bu, insanların bize inanma kapasitesine zarar vermek demektir” diyor.

EKONOMİ

Evlilik ve ilişkinin temellerinden biri de ekonomi… Miras veya boşanma davalarında ekonomik savaşlara şahit oluyoruz. İlişki veya evlilikte eşimizi ekonomik olarak rehin almanın daha derin sorunların pekişmesine yol açacağını hatırlatan Psk. Özmen, bu konuların kadınlar daha fazla mağdur ettiğinin altını çiziyor.

BİREY OLMAK

Psk. Özmen “İlişkiyi geliştirme kısmını tatil köyünde iki gün vakit geçirmek olarak görmek de doğru değildir” diyor. İlişkiyi geliştirmek için çiftlerin ayrı ayrı ve ortak dünyaların olması gerektiğinin altını çizen Psk. Özmen, şunları söylüyor: “Aynı yastığa baş koymak önemli ama yastığa kadar ki vakitte kendinizi kalbinizi bedeninizi ve zihninizi geliştiren güzel etkinlikler, arkadaşlar gibi şeyler de bulmak gerekir. Biz aynı sofrada oturan farklı tabaklarda yemek yiyecek bireyler olabiliriz. Bazen istersek ortak bir tabakta da yemek yiyebiliriz.”

KURTARANIN YARASI

İlişkileri kurtarıcı veya yatışma merkezi gibi görme isteği de ilişkilere zarar veriyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Serhat Özmen, maalesef ülkemizdeki aile içinde oluşan stresli, gerilim, şiddet ortamı ve ihmalden dolayı birçok kişinin erkenden evlenme kararı alabildiğinin altını çiziyor. İlişkilerin kurtarıcı olmadığını hatırlatan Psk. Özmen “Sadece iyi ilişkilerde insanlar kalbini, sevgisini hayata karşı tüm zorlukları beraber omuzlayacağı biriyle kalbini avutabilir” diyor.

KALENİN DIŞINDA KİMLER BEKLİYOR?

Çiftlerin etrafında sürekli onları onaylayan ve arkasında duran kişiler, bazen ilişkilere en büyük zararı verebiliyor. “Bütün görüşlerinizde ve hatalarınızda arkanızda duran arkadaşlarınızın dediklerini iki defa zihinsel bir elekten geçirmelisiniz” diyen Psk. Özmen, bize eğriyi doğruyu söyleyen dostların gerektiğini hatırlatarak bu dostların adil ve destekleyici olduklarını söylüyor. “Dost acı söyler”in ilişkilerde bir rehberlik cümlesi olacağını da hatırlatıyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Serhat Özmen’in açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım. Umarım sizin için yararlı olur. Hepinizin Sevgililer Günü kutlu olsun.