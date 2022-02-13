En pahalı temel ihtiyaç…

İnsan, hayatın belirli koşullarına, maddi ve manevi sıkıntılarına bir ölçüde dayanabilir.

Birkaç gün aç kalabilir, bir süre susuz yaşayabilir.

Yoksul bir yaşam sürebilir.

Ama bir insanın en büyük ve en temel ihtiyacı ADALET olmalı.

Adaletli bir devlet düzeninde yaşıyorsanız, o düzenin adaleti sizin İNSANCA ve GÜVEN içinde yaşamanızı sağlayacaktır.

Böyle bir devlet düzeninde tüm yurttaşlar EŞİTTİR.

DEMOKRASİ kuralları insan ve sınıf ayrımı yapmaz!

Böyle bir devlet düzeni yurttaşları inancına ve etnik kökenine göre ayırmaz! LAİK düzen bunun için gereklidir.

SOSYAL DEVLET, vatandaşının geçim ve yaşam haklarına sahip çıkar.

Yurttaşını aç açık bırakmaz.

Böyle bir devlet düzeninde HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ egemendir.

“Üstünlerin Hukuku” gibi bir garabet Hukuk Devleti’nde düşünülemez!

Ve “Hukukun Üstünlüğü” denince “HUKUK DEVLETİ” anlaşılır.

Hukuk Devleti’nde siyasal irade YARGI kurumuna müdahil olamaz.

Çünkü, gerçek bir Hukuk Devleti’nde “GÜÇLER AYRILIĞI” vazgeçilmez bir temel kuraldır!

YARGI önünde hiçbir bireyin ayrıcalığı olamaz!

Yargı’ya ve Adalet’e ulaşmak zor değil kolaydır!

Şimdi, akıl ve insafla bir düşünelim;

· YARGI’ya ve ADALET’e ulaşmak kolay mı?

Yargıya başvurmak için Mahkeme harçları ve Avukatlık ücretleri ne kadar? Örnekleyelim;

Avukata, bürosuna giderek sözlü danışma isterseniz, ilk bir saat için 675 TL. bir saati aşarsa saat başı 450 TL. daha ödeyeceksiniz.

Avukat size gelirse ilk bir saatte 1.405 TL ödeyeceksiniz!

Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname, protesto için 1.030 TL. ödenecek.

Sonra, davaların içeriğine, süresine ve maddi boyutlarına göre avukatlık maliyeti hayli yüksek.

Bir de “MAHKEME HARÇLARI” var!

Ya bu bedelleri ödeyecek gücünüz yoksa?

Bunu belgelerseniz, size bir avukat tahsis ediliyor. Ama her koşulda değil!

Bu bir yana, Yargıya güven sorunumuz da var!

2021 yılında, “Adil yargılanma hakkının” ihlal edildiğini düşünen 66 bin yurttaş Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş! Anayasa Mahkemesi de 25 bin 800 dava için hak ihlali kararı vermiş!

Anayasa Mahkemesi’nden beklediği adaleti bulamadığı inancıyla AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuran insan sayısıyla, ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz! 2021 yılında 15 bin 251 kişi AHİM’e başvurmuş!

“Kadına yönelik şiddet” olayları hızla artarken, eli kanlı katillere İyi hal indirimi” kararlarıyla utanıyoruz!

Çocuk tecavüzcüsü sapıklara “çocuğun rızası var” diye ceza indirimi yapan yargıçlara ve siyasetçilere tanık oluyoruz!

Ölümden sonra ya da çevreye tecavüz edildikten sonra gelen adaletten utanıyoruz!

Eş, dost, siyasi akraba ya da kıdemsiz hakimlerin atamalarına seyirci kalıyoruz!

Sanıktan “BİLİRKİŞİ” yapılıyor!

Kimi belediyeler DANIŞTAY’ı bile takmıyorlar!

Daha pek çok örnek verilebilir.

Arif olana bu kadarı da yeter!

Görüyor ve yaşıyoruz ki;

Bu ülkede en pahalı temel insani ihtiyacımız ADALET!