Kim bu tacizci “başkan yardımcısı”?

Geçenlerde “Kodamanlar ve Kocamanlar” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Yazının girişinde demiştim ki:

“Peşinen yazayım, konumuz soyadları “Kodaman” veya “Kocaman” olanlar değil.

Konumuz; huy, tutum, davranış, kişilik, makam ve sosyal statü yönünden “kodamanlar” ve “kocamanlar”.

Kodaman, kimdir?

Kocaman, kimdir?

Biliyorum, halk dilinde hep “kodaman” kullanılır, “kocaman” pek geçmez.

Ama ben bugün ve bundan sonra gerektiğinde yazacağım yazılarda, kişileri birbirine karıştırmamanız için, “kodamanları” ve “kocamanları” ayırıyorum.

Kodamanlar, “para” sahibi…

Kocamanlar, “makam” sahibi…

İsim vermeden “kodaman” yazarak birini tarif ediyorsam, bilin ki o kişi, zengin ve varlıklıdır.

Yine isim vereden “kocaman” yazarak bir kişiyi anlatıyorsam, o da “makam” sahibidir.

“Kocaman bir kişi”dir.

Bundan böyle bu köşede, zenginlerin lakabı “kodaman”, makam sahiplerinin lakabı ise “kocaman”!

O günden bugüne ihbar yağdı

O yazım 17 Ocak’ta yayınlanmıştı.

Üç hafta önce…

Daha ilk günden itibaren “ihbar” yağmaya başladı.

Kimler kimler…

Neler yapmışlar neler…

Hemen ertesi günü yazmaya başlasam, “dizi yazı” olurdu.

Ancak işte görüyorsunuz gündem o kadar yoğun, o kadar ağır ki, bütün bu olup biten rezillikleri bir tarafa bırakıp her gün “yerel alavere dalavereleri” yazmaya kalksam, eleştiri yağmuruna tutulurdum.

Gündem yine yoğun, ama daha fazla geciktirmeden bugün birini yazayım.

O, tacizi bir “kocaman”!

Bugün anlatacağım kişi, bir “kocaman”.

Yani “makam sahibi”…

Bir belediyede “başkan yardımcısı”…

Aktarılan suçu, “cinsel taciz”.

“Taciz” genel anlamıyla “kötü davranışları” kapsar.

Sözcük; hukuki anlamda kullanıldığı zaman, “tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip edilmeyen davranışlar” anlamındadır.

“Cinsel taciz” ifadesi, “ısrarcı ve istek dışı cinsel yaklaşımlar” için kullanılır.

Cezası, TCK 105/1’e göre üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Adli cezanın ötesinde, “toplumun yargısı ve cezası” daha önemlidir.

Kim bu belediye başkan yardımcısı?

İpucu vermeye çalışayım.

“Başkan yardımcısı” ifadesinden de anlamışsınızdır, bu “kocaman”ın görev yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi değil.

Çünkü Büyükşehir Belediyesi yönetim organizasyonunda “başkan yardımcısı” diye bir unvan yok.

İlçe belediyelerinin birinde “başkan yardımcısı”…

12 ilçe belediyesi var, her birindeki başkan yardımcısı sayısı farklı, sanırım toplamda 70-80 başkan yardımcısı vardır.

İyi de, bu “tacizci başkan yardımcısı” bunlardan hangisi?

Biraz daha ipucu vereyim…

Bu başkan yardımcısı, başkanı AKP’li olan bir belediyede görevli, yani tek CHP’li belediye olan İzmit Belediyesi’nde çalışmıyor.

Geriye kalıyor 11 belediye.

Ne dersiniz, “tacizci başkan yardımcısı”; Gebze, Darıca, Körfez, Gölcük, Çayırova, Derince, Kartepe, Başiskele, Karamürsel, Kandıra ve Dilovası belediyelerinden hangisinde çalışıyor?

Haydi, sizi biraz daha yaklaştırayım.

Gebze tarafındaki belediyelerin başkan yardımcıları da bu konuda masum.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Belediyelerini de ayırın, geriye kaç belediye kalıyor?

Yedi…

Gölcük, Karamürsel, Körfez, Kartepe, Derince, Başiskele ve Kandıra…

“Tacizci başkan yardımcısı”, bu 7 belediyeden birinde.

Oldu olacak listeden Kandıra’yı da çıkaralım.

Kaldı, 6 belediye.

Eee, hedefi bu kadar daralttık, sorup soruşturun gerisini de siz getirin.

İlk vukuatı değil

Bu cinsel taciz olayı, o başkan yardımcısının “ilk vukuatı” değil.

Daha önce İzmit’te çalıştığı bir belediye kurumunda da “aynı haltı” işlemiş, kapatılmış.

Bir ara görev yaptığı uzaklarda bir şehirde yine bir “taciz suçu”, yine kapatılmış.

Dönmüş dolaşmış tekrar Kocaeli’ne gelmiş, önce bir başka belediyeye yerleştirilmiş, şimdi de bir başka belediyede.

Anlayacağınız, siyasette sırtı kalın mı kalın!

Ne yaparsa yapsın, suçu kapatılıyor.

Ne yaparsa yapsın, hiç aç ve açıkta bırakılmıyor, hemen bir belediyeye yerleştiriliyor.

Bu arada belirteyim, bugünkü yazının kahramanı “kocaman”, bu defaki cinsel taciz suçunu, yanında çalışan birine değil, “bir aile dostlarının kız evladına” karşı işlemiş.

Attığı mesajlar, ailenin elinde.

Aile, bu olayla ilgili tek isteğini şöyle dile getiriyor:

“Görevinden istifa edip Kocaeli’ni terk etsin. Yoksa yasal yollara başvurur, kamuoyu önünde kendisini rezil ederiz.”

Evet, bu konuda gelişme olursa, yoğun gündem içinde araya girip yazacağım.

Yine “Kodamanlar ve Kocamanlar” ile ilgili bana ulaşan diğer ihbarları da bir fırsat yaratıp değerlendireceğim.