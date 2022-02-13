Karne: İyi

Yine bir Balıkesir galibiyetiyle, yeniden umutlandık…

Tıpkı ilk yarıdaki gibi…

Ben de naçizane şöyle bir karne çıkardım…

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İSMET YUMAKOĞULLARI: Korcan’ın yedeğinde sıra beklemek kolay değil. Korcan performansını düşürünce ve sakatlanınca kaleye geçti, şansını bu kez iyi kullandı. Maçın kahramanıydı. Akıl almaz kurtarışlar yaptı. Son dakika penaltısıyla da hayat verdi. İstikrar sürerse 10 yıl kaleci aranmaz.

MEHMET YILMAZ: Allah nazardan korusun. 2 asist de ondan geldi. Mükemmel gidiş gelişleri var. Atom karınca gibi. Top ayağına yakışıyor. Rakibin sol tarafını felç ediyor. Çabuk adapte oldu. 41 yıllık Körfezli gibi.

MAZLUM DEMİR: Kaliteli bir oyuncu. Güçlü ve hızlı. Lider karakterli. Oyun geçişlerine de uygun. Ancak Balıkesir’in kontra pozisyonlarında erken yer alamadı. Eksiklerini giderirse, yerini bırakmaz.

BERKAY DABANLI: Mazlum ve Atilla ile koordinasyonda pek başarılı gözükmedi. Güçlü, ama daha hızlı olmalı. Yine daha atik ve dikkatli olmalı. İleride kaptırdığı topla savunmasını da boş bırakınca az daha golü yedirtiyordu. Hareketlenmeye çalışıyor ama üzerindeki hantallığı atamıyor.

ATİLA TURAN: Taraftarın cephe aldığı Atila, Bolu maçında inanılmaz hatasıyla takımı yakmıştı. Sezon başında ilk maçta da, Ümraniye karşısında kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Atila, bir amatör gibi davrandı. Ama iyi niyetli ve karizmatik bir futbolcu. Balıkesir karşısında kurtardığı yüzde yüz golle Bolu maçındaki hatasını affettirdi. Taraftar da artık bağrına bassın.

MEHMET TAŞ: Bir maçı bir maçını tutmuyor. Bakıyorsunuz takımın gizli kahramanı, bir bakıyorsunuz sahada yok. Balıkesir maçında da sahada adeta yoktu. Sanki hasta hasta maça çıkmış gibiydi. Toparlanmalı. Çünkü takımın ona ihtiyacı var.

DIMITRIOS KOLOVOS: Henüz hazır olmamasına rağmen ayağına top öyle yakışıyor ve yapışıyor ki, durdurmak çok zor. Yüzde 50 ile oynuyor. Bir de yüzde yüzde görün. Bana göre isabetli transfer. Nasıl olduysa.

MOUHAMMED DİOP: Çok iyi niyetli ama henüz yerini bulamayan bir oyuncu. Tecrübesiz ama çok istekli. Patlama bekliyorum dediğim anda hakikaten patlamıştı. Şimdi bir duraklama dönemi yaşıyor. Altıparmak onu kazanırsa, Kocaelispor da çok şey kazanır.

BENHUR KESER: Kaptanlık da yakıştı bu çocuğa. Akçay onu kaybederken kazanılması gerektiğinde ısrar ettim ve beni yanıltmıyor. Cezası nelere mal oldu gördük. Bir daha böyle hatalar yapmamalı. Şu aşırı gücünü de bir dengelese. İnanılmaz goller kaçırıyor, çok hızlı ve güçlü olduğu için. Kafa golünde bile Ronaldo gibi sıçradı, eğilerek kafa vurdu; az daha üstten avuta atıyordu. Gemisini kurtardı.

SAMED ALİ KAYA: Bence korkunç bir golcü ama, henüz tam adapte olamadı. Güçlü, istekli, kondisyon olarak henüz hazır değil. Bir gol atarsa devamı gelir. Mohammed Mustafa gibi bir stili var. Sabredilmeli.

IBRAHIM AKANBI RASHEED: Kumaşı belli. Aceleci yapısını düzeltirse çok goller atar ve artırır. Bir an önce motive olmalı. Onun Kocaelispor’a Kocaelispor’un da ona ihtiyacı var. Kaliteli bir oyuncu. Mehmet Altıparmak onu da hemen kazanmalı.

SONRADAN OYUN GİRENLER

BABACAR GUEYE: Alman liglerinde birçok takımda oynayan oyuncu, en son Erzgebirge Aue’deydi ama kadroya giremiyordu. Küskün gözüken oyuncu, ikinci yarı oyuna girdi ve golünü attı. Onun için yeni bir sayfa açılıyor. O sayfada şansımıza bize denk geldi.

İLYAS KUBİLAY YAVUZ: Maç öncesinde yedek kulübesinde naklen yayına yakalandığı görüntü garip geldi bana. Yedek oturmaya alışık değil elbette. Nitekim oyuna girer girmez hareket sağladı. Ama hatayı biraz kendinde de aramalı. Sakatlığı üzdü.

ALPAY ÇELEBİ: Artık koyun mu kestirir keçi mi bilemem. Ama çocuğun kaderi bu. Çok hata yapıyor. Ya kalesinde gol yaptırıyor, ya da önündeki adamlara kafa vurduruyor. O kadar uzun olmasına rağmen çekingen gözüküyor. Bu da yaşıyla ilgili. Yaptırdığı penaltıda ise kusuru yok. Belki de tarihi bir golü önledi. Tabii İsmet penaltıyı kurtardığı için. Yoksa direkt hedef olacaktı. Hak etmemesine rağmen.

KEREMCAN AKYÜZ: Oyuna girişiyle maçın bitişi bir oldu. Biz de bir şey anlamadık, kendisi de bir şey anlamadı. Taktik değişikliğiyle yine de katkı yapmış oldu. Zaman çaldı.