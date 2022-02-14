Yine “ekonomik paket”, yine “hamaset”!*

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hafta sonunda yeni bir “ekonomik paket” açıkladı.

Açıklanan, AKP iktidarının 24’üncü ekonomik paketiydi.

20 yılda 24 paket, eh fena değil her 10 ayda bir paket.

Dinleyemedim, daha sonra konuşma metnini okudum.

Somut bir şey bulamadım, “acaba atladım mı” diye düşündüm, bir daha okudum.

Hepsi “cek-cak”!

Ekonomik krizin ateşini düşürecek bir şey yoktu.

“Yapısal reform” adına da bir şeye rastlamadım.

“İçi boş” bir paket!

Neymiş?

Kredi Garanti Fonu kapsamında 60 milyar liralık yeni bir “destek paketi” oluşturulmuş.

Bunun 25 milyarı yatırım, 25 milyarı ihracat, 10 milyarı da işletme gereksinimi için kullandırılacakmış.

Arkasından bir tehdit; “kredilerin başka amaçlar için kullanılmasına” kesinlikle izin verilmeyecekmiş.

Özellikle refinansman (borcun borçla kapatılması) amacıyla kullanımı yasaklanmış.

Kredi Garanti Fonu, daha önce de devreye sokulmuştu.

“Hastalığa reçete” oldu mu?

Olmadı…

Alabilen, aldığı parayı dövize yatırdı, devlet eliyle zenginleşti.

Pakette başka ne vardı?

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması…

1 Mart’tan itibaren uygulanacakmış.

81 ilde en az bir, yılın tümünde 1500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı bir sistemmiş bu.

Bankalar da her ilde en az bir şubesiyle bu sisteme katılacakmış.

Bu sisteme göre, isteyenler “altın depo ve katılım hesaplarına” altınlarını fiziki olarak yatırabilecekler, gereksinim duyduklarında bu altınlarını fiziki olarak geri alabileceklermiş.

Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane, bu sistemin paydaşları olacakmış.

Özetle sistem böyle işleyecekmiş.

Yıllardır başvurulan bir yöntem.

Ne zaman ekonomik krize girilse, iktidarlar halkın yastık altındaki altınlarına göz dikerler, ama o altınları yastık altından çıkarmayı bir türlü başaramazlar.

AKP iktidarı da bunu defalarca denedi, şimdi bir kez daha deneyecek.

Bu sistemde, bankalar da artık fiilen “kuyumculuk” yapmaya başlayacak.

Gülmeyin, işin özünde bu var.

Ekonomik paketteki diğer bir enstrüman da “enflasyonla mücadele”.

Yurttaşın en ucuz ürün alabileceği işyerlerini gösteren “Birlikten Berekete” mobil uygulaması, 1 Mart’ta devreye girecekmiş.

Uygulamaya katılan ürün ve işyerleri anlık takip edilebilecek, bu yöntemle vatandaşların “ucuz fiyatla ürün almaları” sağlanacakmış.

Pakette dikkat çeken unsurlar bunlar.

İçi dolu olsaydı, ne olurdu?

******

“İçi boş paket” dedim.

Hep birlikte bir de şöyle düşünelim.

Açıklanan paketin içi dolu olsaydı, ne olurdu?

“Oh oh, sorunlarımızdan kurtuluyoruz” diyebilir miydik?

Rahat nefes alabilir miydik?

Diyemezdik… Alamazdık…

Çünkü sen ne karar alırsan al, önce “hukuk” devleti olacaksın!

Dünya ile barışacaksın!

Demokrasiyi bütün kural ve kurumlarıyla işleteceksin!

Sen ekonomiyi “el açacak” noktaya getirmişsin…

Hukukun üstünlüğünü tanımıyorsun…

Yasalara saygın yok…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşandığı gibi, sandık sonucunu tanımıyorsun…

Kendin dışındaki bütün kesimleri “hainlikle” suçluyorsun…

Farklı düşünenlere “yaşam hakkı” tanımıyorsun…

Tam böyle bir iklimde “ekonomik paket” açıklıyorsun.

Paran yok, para istiyorsun.

“Gelin, yatırım yapın” diyorsun.

Kim, gelecek?

Kim, para verecek?

Kim, yatırım yapacak?

Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının olmadığı ülkelere, yatırım yapılmaz.

Yönetime güvenin kalmadığı ülkelerde, “ekonomik reform” olmaz.

Sen istediğin kadar “ekonomik paket” açıkla…

Sen istediğin kadar yeni “yol haritası” çiz…

“Para” akıllıdır, kesinlikle “çıkmaz sokağa” girmez.

Şu içinde bulunduğumuz korkunç tabloya bakar mısınız?

Hukuk, yok!

Adalet, yok!

Medya özgürlüğü yok!

Farklı görüşlere saygı yok!

Diğer partilere “tahammül” yok!

Gırtlağına kadar borçtasın, enflasyon ipini koparmış boğa gibi, piyasalar çökmüş, halk mutsuz ve umutsuz, sen “bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek için” ekonomik paket açıklıyorsun.

Açıklasan ne olur, açıklamasan ne olur!

Hukuk ve adaletin bulunmadığı bir ülke, çeşmelerinden altın ve petrol akıyor olsa bile, yine de düzlüğe çıkamaz.

*Hamaset: Abartılı, boş söylem.