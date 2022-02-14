İzmit Kaymakamlığı ve Valilik, kadın pazarcının feryadına kulak vermeli!

Mart 2020’de başlayan korona süreci devam ediyor…

Korona ilk başladığında, çok sıkı tedbirler vardı.

Zaman geçtikçe, bu tedbirler biraz gevşedi, vatandaş da rehavete kapıldı…

Koronanın ilk başladığı yıllarda kimisine maske, kimisine sosyal mesafe cezası verildi.

Kimi pazar esnafını da 3 metre kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi…

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Önceki gün gazetemizi arayan A.K. adındaki pazarcı kadın, çok üzgün ve tepkiliydi.

Belli ki canı yanmıştı…

İsmini vermek istemedi, ama en azından isminin ve soyadının baş harflerini yazmamı istedi… Aslında, bir şikayetini dile getiriyordu…

Ülkede yaşanan korku imparatorluğu, belli ki her kesimi etkiliyor. Vatandaş derdini anlatmakta bile çekinir hale geldi…

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A.K. adındaki pazarcı kadın, “İzmit Kaymakamlığı’ndan evime bir kağıt geldi. Bana 100 lira ceza kesilmiş” dedi..

Nedenini sordum, anlattı…

“Ben pazarcıyım. 3 metre kuralına uymadığım gerekçesiyle, 13 Aralık 2020 tarihinde bana ceza kesiliyor. 8 Şubat 2021 tarihinde cezam onanıyor… Aradan 1 yıl geçiyor ve 8 Şubat 2022 tarihinde ceza bana tebliğ ediliyor. Benim tezgahım köşe başında, 3 metre kuralını ihlal etmediğimi düşünüyorum. Aradan 1.5 yıl geçmiş, ve bana ceza tebliği yeni geliyor. Zaten ekonomik kriz var, evimize ekmek götürebilmek için mücadele ediyoruz. Bize yazık değil mi? Allah’tan reva mı bu? Sanırım benim durumumda olan bazı pazarcılar var. Devlet büyüklerimizden bu cezanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

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Pazarcı kadının söylemlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Kadına 13 Aralık 2020’de ceza kesiliyor…

Ceza 8 Şubat 2021’de onaylanıyor…

Ceza 8 Şubat 2022 tarihinde tebliğ ediliyor…

Cezanın ilk kesildiği günün üzerinden 1.5 yıl geçmiş, kararın onanmasının üzerinden 1 yıl geçmiş.

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Tamam da kadın pazarcı bir suç işlememiş ki, 3 metre kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza kesilmiş. Aradan 1.5 yıl geçmiş, bu işin 3 metresi mi kalmış…

Gelinen noktada şimdi kim maske, sosyal mesafeye uyuyor ki?

Valilik ve İzmit Kaymakamlığı bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmalı.

Ve o yıllarda kesilen cezaları affetmeli diye düşünüyorum…

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CHP’den askıda

fatura talimatı!

Askıdan ekmekten sonra askıda fatura çıktı… CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu iyi uyguluyor. CHP genel merkezi, bu uygulamanın diğer CHP’li belediyelerde de uygulanması yönünde resmi yazı gönderdi. Yazıda, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve “Askıda Fatura” gibi uygulamaların yaygınlaştırılması istendi. Kocaeli’de sadece İzmit Belediyesi, CHP’li… Bakalım İzmit Belediyesi, ‘askıda fatura’ projesinde ne kadar başarılı olacak… Tabii burada önemli olan, hayırsever vatandaşların projeye destek vermesi.

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Elektrik zammı

mahkemelik oldu

Elektrik faturaları vatandaşın anasını ağlatırken, tepkiler de çığ gibi büyüyor. Zamma duyarsız kalmayan Türkiye Barolar Birliği, yüksek elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı. Dava nasıl sonuçlanır bilinmez, ama bilinen bir şey var ki, herkes inim inim inliyor.

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44 bin 130 kişi

çiftçilikten ayrıldı!

Mazota gelen zam… Gübreye gelen zam… Maliyetlerdeki artış, çiftçiyi de perişan etti… Durum böyle olunca, çiftçi tarlasını ekemez, serasında ürün üretemez duruma geldi… SGK tarafından açıklanan tarımsal üretici verileri vahameti gözler önüne seriyor. SGK’nın verilerine göre Kasım 2020’de 556 bin 20 kişi olan tarımsal üretici sayısı, 2021 Kasım ayında 511 bin 890 kişiye kadar geriledi. Yani 44 bin 130 çiftçi, tarlasını ekmeyi bıraktı. Çiftçi tarlasını ekmezse, ürünlere daha fazla zam gelecek, ithalat daha artacak… Olan yine tüketiciye olacak…

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Patlıcan, salatalık, domates

ve biber zengin yemeği oldu!

Önceki gün internette ilginç bir haber vardı… Habere göre semt pazarında bir tane patlıcan 6.5 liraya, bir tane salatalık 3.5 liraya, bir tane domates 4 liraya ve bir tane biber 6 liraya satılıyor. Yani dördünü topladığınızda 20 lira… Kiloya vurduğunuzda 10 lirayı geçiyor… Bu kadar fahiş fiyata da pes doğrusu…

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Basılan kitap

sayısı düşüyor!

Dövizdeki artış ve enflasyonun yüksek olması, yayıncılık sektörünü de vurdu. Ocak ayında, aralık ayına göre basılan kitap sayısı yüzde 20, basılan ilk kitap sayısı ise yüzde 54.6 azaldığı belirtildi. “Geçen yıl Ocak ayında 26 milyon 490 bin 859 adet gerçekleşen kitap basım adedi bu yıl 21 milyon 192 bine düştü. Yani neredeyse 5 milyonluk bir azalış var. Durum düzelmezse, bu düşüş devam edecek. Kültür Bakanlığı’nın acil önlem almaması durumunda kültürel çöküşün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

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2020 yılında 3.399

yangın meydana geldi!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, orman yangınlarıyla ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi verdi. Pakdemirli verdiği cevapta, “Ülkemizde 2020 yılında 3.399 adet orman yangını meydana gelmiştir. 2020 yılında çıkan yangınlarda 20.971 hektar orman alanı zarar görmüştür. 2020 yılında 6 idari helikopter, 2 amfıbik uçak ve 27 yangın söndürme helikopteri orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmıştır” dedi. 1 yılda 3.399 yangının meydana gelmesi, çok yüksek bir rakam. Türkiye’de yaşayan her bireyin, ormana ve çevreye karşı duyarlı olması lazım.

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Çocuklar Yoksul!

Emek Araştırma’nın verilerinde ilginç sonuçlar çıktı… Türkiye’de çocukların yoksulluk riski yüksek… AB üye ülke ortalamasında çocuk yoksulluk riski yüzde 22,2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 48 imiş… Hayat pahalığı bu kadar yüksek iken, her gün her şeye zam gelirken, ailelerin yoksullaşması çok normal.

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İnstagramda en çok

onları takip ediyoruz

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 470 milyon kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 401 milyon takipçiyle bu alanda zirvede o yer aldı. Ronaldo’dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı Kylie Jenner (310 milyon), Leo Messi (306 milyon) , therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (296 milyon), Selena Gomez (296 milyon) Ariana Grande (294 milyon), Kim Kardashian (285 milyon) Beyonce ise (237 milyon) ile listeye girdi. Böylelikle listedeki takipçi sayılarının geçen yıla göre değişiklik gösterdiği kaydedildi. Ülkemizde en çok Instagram takipçisi bulunan kişi ise 42,2 milyon ile Nusret olarak kayıtlara geçti.