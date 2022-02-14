Küçükken birdir bir oynardık. Mesleğe başladık, uzun süre hasretlerden sonra başlayan serileri hissedince “Elde var biiir” diye başlıklar attık… Bunu, Akçay’ın ilk istifa ettiği ilk yarıdaki Balıkesir maçından önce yeni bir hocayla söylemek isterdik ama, Engin Koyun duygusal davrandı. Hocaya delikanlılık yaparken, Kocaelispor kulübünü zarara uğrattı. Mehmet ‘6 Parmak’ ile ‘7 maçtır UYUYANLAR’ uyandı. Ligde kalalım… Gerisi hayal… Cumartesi Tuzla’ya yenilirsek, kokmayalım diye, sizi ‘Tuzlarlar’…
Makale Yazısı-14 Şub 2022 - 20:00
Elde var biiiiir…
Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?