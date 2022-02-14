Elde var biiiiir…

Küçükken birdir bir oynardık. Mesleğe başladık, uzun süre hasretlerden sonra başlayan serileri hissedince “Elde var biiir” diye başlıklar attık… Bunu, Akçay’ın ilk istifa ettiği ilk yarıdaki Balıkesir maçından önce yeni bir hocayla söylemek isterdik ama, Engin Koyun duygusal davrandı. Hocaya delikanlılık yaparken, Kocaelispor kulübünü zarara uğrattı. Mehmet ‘6 Parmak’ ile ‘7 maçtır UYUYANLAR’ uyandı. Ligde kalalım… Gerisi hayal… Cumartesi Tuzla’ya yenilirsek, kokmayalım diye, sizi ‘Tuzlarlar’…