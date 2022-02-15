Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda ‘ölmüş eşek’ tartışması!

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın kongresi hafta sonu yapıldı…

Yaklaşık iki aydır bu kongre konuşuluyordu…

Zira her iki tarafın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri gece gündüz çalıştı.

Seçim oldukça heyecanlı geçti…

Seçim sonunda mevcut başkan İsmail Aydın, 390 oy alarak seçimi kazandı…

Diğer aday Mehmet Akdeniz de 347 oy aldı…

Yani Akdeniz, seçimi 43 oy farkla kaybetti…

Buraya kadar normal, anormal olan seçimden sonra tutum, davranış ve paylaşımlar…

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Seçimi kaybeden Mehmet Akdeniz’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara Karamürselliler tarafından yakışıksız bulundu…

Seçimin hemen ardından Mehmet Akdeniz, seçimi kaybetmesinin faturasını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile AKP’nin olduğu belirterek, sosyal medyadan hem rakibi İsmail Aydın’a, hem de rakibine çalıştığını iddia ettiklerine ilginç paylaşımlarda bulundu…

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Akdeniz’in bazı paylaşımları;

“Bize söz verip oy veren esnafımıza canı yürekten teşekkür ederim, Karamürsel’de 347 adet adam gibi adam esnafı var”

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“Ak Partinin ve Karamürsel Belediyesi’nin çalışması sonucu ölmüş eşşeğe can verdi. Bu seçimin kontrası muhakkak ki olacaktır’

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“Biz kaybetmedik kaybeden Karamürsel esnafı oldu”

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‘Bize taraf olmayacağını söyleyip taraf olan şerefsizler utansın. Ben dik insanım her yerde her doğruyu söylerim’,

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“Bugünden itibaren Karamürsel Belediyesi ve İsmail Yıldırım’la ilgili hiçbir bilgi paylaşılmayacaktır’,

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Akdeniz’in yukarıdaki paylaşımlarına tepkiler de geldi.

Geçtiğimiz dönemde Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı, Kocaeli Fuarı eski Müdürü şimdilerde İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş da tartışmalara katıldı…

**Utaş, “Gördüğüm kadarıyla çok aktif renkli heyecanlı seviyeli bir seçim oldu. Bu seçimde Akdeniz’e ve ekibine oy veren Ak Partililer olduğu gibi İsmail Aydın ve ekibine de çeşitli partilerden oy verenler olmuştur. Burada bir liste kazanacaktı, yapılması gereken kazanan ekibi tebrik etmek, oy veren esnafa da saygı göstermektir. Kazanan tarafı ölmüş eşşeğe benzeterek hakaret etmek hiç hoş değildir. Bu yakışmadı. Seçimler gelip geçer, ancak bizler burada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşliğimize halel gelmemelidir. Selam ve dua ile”

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Fevzi Utaş’ın bu paylaşımından sonra Mehmet Akdeniz, Utaş’a yazdığı cevap ise şöyle; “Fevzi Utaş, evet ölmüş eşek bugün seçim kazandı, kazanan arkasına bir karteli alarak seçimi kazandı ortada ne hizmet var nede hizmetinden memnun esnaf var”…

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Paylaşımları yukarıda okudunuz…

Gerçekten de hoş olmayan paylaşımlar.

Oda seçimini takip edenler, bu paylaşımlardan oldukça rahatsız oldu.

Paylaşımların hoş olmadığı belirtilirken, bu paylaşımların Mehmet Akdeniz’e yakışmadığını, diğer taraftan da İsmail Aydın ve yönetimin kendilerinin ‘ölmüş eşek’ benzetmelerine, kendisinin tarafında olup, sonra diğer tarafa geçenleri ‘şerefsiz’ olarak yorumlaması yadırgandı.

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Tabi bu tartışmalara vatandaşlarda dahil oldu…

Onlarda bazı paylaşımlarda bulundu…

Turgut TAŞÇI, “Kafana takma, insanlar hak edildikleri gibi yönetilirler, insanların gerçek yüzleri işte böyle”

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Şirin GÜR, “Aday olmak seçme ve seçilme hakkını kullanmakta bir erdemliktir. Bu dağı görüldüğü kadar değildir”

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Emine HANZADE, “Demek ki seçildikten sonra, size oy vermeyenleri adam yerine koymayacaktınız!!! Bu açıklamanızdan onu anlıyoruz… Bence Karamürsel kaybetmemiş kazanmış… Doğru seçim yapmışlar vesselam… Esnafı düşünseydiniz sizi sahneye davet ettiklerinde egonuza yenik düşmezdiniz… Kimse kimseyi satın alacak kadar ucuz değil, bunu unutmayın. Adil seçim oldu tebrik etmek sizin gibi bir bey efendiye yakışırdı. Ama içinizden ejderha çıkmış yazık”

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Akdeniz için, “Mehmet Akdeniz kazanmasını ve kaybetmesini de bilmesi gerekir, bu bir bayrak yarışıdır, bu işte kazanmak kadar kaybetmekte var, çok ayıp etmiştir” yorumları yapıldı.

Kendisine oy vermeyen 390 esnaftan özür dilemesi gerektiği belirtildi…

Bakalım Akdeniz’in tavrı nasıl olacak…

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Tarafsız biri olarak, paylaşımları okudum.

Mehmet Akdeniz’in paylaşımları epeyce sert olmuş.

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası, elbette kimsenin malı değil.

Akdeniz, bir sonraki seçimde aday olur, mevcut yönetimi devirebilir de…

Kendisine oy vermeyenlere karşı paylaşımları, oldukça sert.

Anlaşılan Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri ilçede daha çoooook konuşulacak…