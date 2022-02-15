Makale Yazısı-15 Şub 2022 - 20:00

Çare aramak!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Ülkemizin içine düşürüldüğü hali anlamayan. Şahsi çıkarları nedeniyle veya inat uğruna anlamak istemeyen, anlamak için hiçbir çabası olamayan, anlayıp da bu olumsuzluğa katkısı nedeniyle sorumlu ya da mahcup duruma düşmekten korkan, kurtuluş için düşünmeyi akıl edemeyen ve ya düşünmek işine gelmeyen bir kalabalık…

Ülkenin bu hale gelmesine sebep olanlara destek veren, çaba gösteren, katkı sağlayan, fiziken insan görünümlü hain yaratıklar ve iş birlikçileri…

 Ülkesini, milletini sevdiğini söyleyen, adalet, anayasa,  ekonomi, eğitim, sağlık, çevre gibi  konularda hiçbir somut öneri ve eylem ortaya koymadan; yetkileri elinde bulundurmak isteyenler ve onların destekçileri, göstermelik işler yaparak günü geçiren, iyi niyetinden kuşku duyulan yetersiz insanların boş lafları, olumlu sonuç vermeyen etkisiz eylemleri…  

Bir yanda; giderek yoğunluk kaybeden, ülkesine, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık  yolunda yürümeye çalışarak, laik demokratik, hukukun üstünlüğüne bağlılıkla, Bağımsız  Türkiye  Cumhuriyetine sahip çıkmaya çalışan,  ve bu nedenle  çeşitli zorlamalara maruz kalan has vatan evlatlarının yetmeyen çabaları…

Birilerinin vereceği ianelerle ömür boyu doyacağını zanneden,  kanaatkarlıkla kandırılmış,  yoksulluğa mahkum olup, geleceğini düşünmeyen insanların açlığını düşünürken,  boğazındaki ekmeği yutmakta zorlanan insanların, yüreğinde hissettiği yangınlar ve bunun  yarattığı çaresizlikler…

Aziz ecdadımızın, kanlarıyla sulayarak hakim olduğu cennet vatan topraklarının, İstiklal savaşındaki emsalsiz askeri harekat ve bu harekatı Atatürk ve silah arkadaşlarının  önderliğinde gerçekleştiren aziz milletimizin zorlayıcı iradesiyle, uluslar arası  milletler  hukukuna  dikte  ettirilen TÜRKİYE  CUMHURİYETİ’nin;  yönetim biçimine, birlik ve  bütünlüğüne yönelmiş azgın saldırılar ve bunu görmezden gelen, üstünü örtmeye çalışan    gafiller ve hatta bunun için açıktan veya gizliden çaba gösteren hainler…

Birçok parti liderinin bir araya gelerek çare aramalarını uygun bulanlara sözüm yok, ama  uygun bulmayanlara derim ki; Ülkemizin geleceği  açısından bugünlerde siyasi parti  liderlerinin bir araya  gelerek müşterek akılla çözüm yolları aramasının  fevkalade yerinde olduğu anlaşılacak ve gelecekteki siyasetin olgunlaşmasında da çok önemli bir not olarak  siyasi tarih sayfalarında yerini alacaktır.

 

Bu çalışmalardan olumlu sonuçlar çıkabileceği gibi,  uzlaşılamayan    bölümler de çıkabilir. Hatta  ayrılmalar veya  yeni katılımlar da  olabilir.  Bu noktada önemli olan yapıcı bir anlayışla  girişimde bulunmaktır. Ülkemizin, Halkımızın    aydınlık, müreffeh  bir Türkiye  Cumhuriyetinde  yaşaması  yolunda özveriyle   kafa yoran, çaba  gösteren, emek veren  her kimse biz ona saygı duyarız!

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