Çare aramak!

Ülkemizin içine düşürüldüğü hali anlamayan. Şahsi çıkarları nedeniyle veya inat uğruna anlamak istemeyen, anlamak için hiçbir çabası olamayan, anlayıp da bu olumsuzluğa katkısı nedeniyle sorumlu ya da mahcup duruma düşmekten korkan, kurtuluş için düşünmeyi akıl edemeyen ve ya düşünmek işine gelmeyen bir kalabalık…

Ülkenin bu hale gelmesine sebep olanlara destek veren, çaba gösteren, katkı sağlayan, fiziken insan görünümlü hain yaratıklar ve iş birlikçileri…

Ülkesini, milletini sevdiğini söyleyen, adalet, anayasa, ekonomi, eğitim, sağlık, çevre gibi konularda hiçbir somut öneri ve eylem ortaya koymadan; yetkileri elinde bulundurmak isteyenler ve onların destekçileri, göstermelik işler yaparak günü geçiren, iyi niyetinden kuşku duyulan yetersiz insanların boş lafları, olumlu sonuç vermeyen etkisiz eylemleri…

Bir yanda; giderek yoğunluk kaybeden, ülkesine, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık yolunda yürümeye çalışarak, laik demokratik, hukukun üstünlüğüne bağlılıkla, Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmaya çalışan, ve bu nedenle çeşitli zorlamalara maruz kalan has vatan evlatlarının yetmeyen çabaları…

Birilerinin vereceği ianelerle ömür boyu doyacağını zanneden, kanaatkarlıkla kandırılmış, yoksulluğa mahkum olup, geleceğini düşünmeyen insanların açlığını düşünürken, boğazındaki ekmeği yutmakta zorlanan insanların, yüreğinde hissettiği yangınlar ve bunun yarattığı çaresizlikler…

Aziz ecdadımızın, kanlarıyla sulayarak hakim olduğu cennet vatan topraklarının, İstiklal savaşındaki emsalsiz askeri harekat ve bu harekatı Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde gerçekleştiren aziz milletimizin zorlayıcı iradesiyle, uluslar arası milletler hukukuna dikte ettirilen TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin; yönetim biçimine, birlik ve bütünlüğüne yönelmiş azgın saldırılar ve bunu görmezden gelen, üstünü örtmeye çalışan gafiller ve hatta bunun için açıktan veya gizliden çaba gösteren hainler…

Birçok parti liderinin bir araya gelerek çare aramalarını uygun bulanlara sözüm yok, ama uygun bulmayanlara derim ki; Ülkemizin geleceği açısından bugünlerde siyasi parti liderlerinin bir araya gelerek müşterek akılla çözüm yolları aramasının fevkalade yerinde olduğu anlaşılacak ve gelecekteki siyasetin olgunlaşmasında da çok önemli bir not olarak siyasi tarih sayfalarında yerini alacaktır.

Bu çalışmalardan olumlu sonuçlar çıkabileceği gibi, uzlaşılamayan bölümler de çıkabilir. Hatta ayrılmalar veya yeni katılımlar da olabilir. Bu noktada önemli olan yapıcı bir anlayışla girişimde bulunmaktır. Ülkemizin, Halkımızın aydınlık, müreffeh bir Türkiye Cumhuriyetinde yaşaması yolunda özveriyle kafa yoran, çaba gösteren, emek veren her kimse biz ona saygı duyarız!