İktidarın son umudu, yastık altındaki altınlar

Altın, halkımızın geleneksel tasarruf aracıdır.

Altın, Anadolu insanının “elinin altındaki güvence”dir.

Zor gününde, dar gününde, “bıçak kemiğe dayandığında”, en son çare olarak yastık altından çıkarır kullanır.

Onun ötesinde dokunmaz.

Kuyumcuda altın bozdurmak, bozduranın “sıkıntıda olduğunu” gösterir.

Sözü nereye getireceğimi tahmin etmişsinizdir.

İktidar, “vatandaşın yastık altındaki altınına” göz dikti.

“Getir onları bana ver, sana altın karşılığında hesap açayım” diyor.

Yani, altınları götürüp eliyle teslim edecek, karşılığında “kâğıt” alacak.

Vatandaş, bundan anlamaz.

Güvenmez, itibar etmez, alışık değildir böyle şeylere.

Güvenseydi ve itibar etseydi, bugüne kadar iktidarlar “yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için” onlarca defa aynı yönteme başvurdular, o zaman çıkarır sisteme sokardı.

Yastık altında sakladığı altın, Anadolu kadını için canı kadar önemlidir.

Her gün sakladığı altınlara dokunur, onları sever.

Kendi ihtiyacı dışında kimseye vermez.

Özetle…

İktidarın, alamayacağını bile bile “yastık altındaki altınlara” göz dikmesi, “ne kadar çaresiz durumda olduğunun” bir göstergesi.

Devletin her şeyini satmış tüketmiş, bütün yöntemleri kullanmış, sıkıntıdan kurtulma umudunu “vatandaşın kara günler için sakladığı altınına” bağlamış.

Demek kala kala bir “vatandaşın yastık altı altınları” kaldı!

Ülkemizin getirildiği nokta burası!

KDV indirimi, “yaraya merhem” olabilir mi?

İktidar, hayat pahalılığı konusunda vatandaşın yakınmalarını azaltabilmek için temel gıda ürünlerinde KDV indirimine gitti.

Yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

İlk bakışta yüzde 7, büyün bir oranmış gibi görünüyor.

Ama değil, şöyle değil.

Enflasyon oranı o kadar yüksek ki, yüzde 7’lik KDV indirimi, resmi ve fiili enflasyon oranları karşısında “zımbırtı” kalıyor.

TÜİK’in açıkladığı yıllık resmi enflasyon yüzde 48.69, fiili enflasyon yüzde 110 civarında iken, yüzde 7’lik KDV indirimi vatandaşa “sinek vızıltısı” gibi geliyor.

Şöyle düşünün.

Ortada bir yangın var, alevler yükseldikçe yükseliyor, iktidar bu yangının üzerine sadece “bir çay bardağı su” döküyor.

Yapılan KDV indirimi, bunun gibi bir şey.

Yangını söndürmez.

“Yaraya merhem” olmaz.

İşte göreceğiz, yapılan KDV indirimini piyasalar hissetmeyecek bile.

Üç beş gün içinde “horolop şorolop” kaybolup gidecek.

“Enflasyonla mücadele timleri” işbaşında

İktidarın enflasyonla mücadele için en son başvurduğu yöntem; “enflasyonla mücadele timleri”…

Belediye zabıta görevlilerine ve il ticaret müdürlüğü çalışanlarına yeni iş çıktı.

Market market dolaşacaklar, etiketleri kontrol ediyormuş gibi fotoğraf çektirecekler, gazetelere servis edecekler.

Neymiş, enflasyonla mücadele ediliyormuş.

Geçiniz efendim, geçiniz bunları!

Enflasyon sorunu, dünyanın hangi ülkesinde “zabıta timleriyle” çözülmüş?

Sonra, ülkemizde yasal olarak “kâr marjı sınırlaması” var mı da, kaça alınıp kaça satıldığını kontrol ettiriyorsunuz?

Serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor, adı üstünde serbest piyasada satıcı istediği fiyattan satar, alıcı ise istediği satıcıdan alışverişini yapar.

Serbest piyasa, “arz-talep ilişkisine” dayalı bir sistemdir.

Yani fiyatlar devlet tarafından değil, satıcı ve alıcının ortak kararıyla belirlenir.

Gerisi fasa fiso!