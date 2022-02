Bir ağlama sesi ile başladı her şey. O ağlama sesidir bizim kendi sesimizi duyduğumuz, dünyaya düştüğümüzü anladığımız ilk an. Keşke o anı hatırlayabilsek, neler hissettiğimizi anımsayabilsek… Doğarken ne hissettim, bir şey düşündüm mü? O an annemin annem olduğunu, doktorların ne yaptığını anladım mı? Bana bakan insanları sevdim mi? Ne yapmak istedim? Ağladığımda ciyak ciyak çıkan sesim beni rahatsız etti mi?..

En çok merak ettiğim ve-eğer teknoloji büyük bir atılım yapıp hafıza konusunda ciddi şekilde gelişmezse-büyük ihtimalle hiçbir zaman hatırlayamayacağım anılarımdan biridir doğumum. Hayatımızla ilgili pek çok önemli şeyi hiç hatırlamadığımızı fark ettiniz mi? İlk kelimemizi söylediğimiz an, ilk adımlarımızı attığımız zemin, gözlerimiz ile etrafa bakmaya başladığımız o büyük gün… Bu anılar sanki bizler için değil de sevdiklerimiz için yaratılmış gibiler. Biz kendi anılarımızı hiç hatırlamazken, onlar sevdiklerimiz için unutulmaz günler olmayı başarıyorlar.

Hatırlamak isteyeceğim öyle çok ilk var ki… Bunlardan biri ilk defa müzik dinlediğim andır. O anda, notalar kulağıma gelmeye başladığı zaman ne hissettim, korktum mu yoksa huzur mu doldum? Bu sorular bazen zihnimde ciddi şekilde yankılanıyor ve beni büyük bir merakın denizine hapsediyorlar. Ancak maalesef ki o engin denize ne zaman girsem her seferinde dalgalara yenik düşüp nefesimi kaybediyorum. Bundan dolayı da hiçbir zaman bu konu üzerinde tam olarak düşünemedim. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu hakkında ne kadar uzun süre düşünebilirim ki?

Hatırlamadığım onca ilkin arasında hatıramda duran güzel anılarım çoğu zaman o engin denizdeki can simitleri gibidirler. Onlara tutunurum bazen, bu şekilde kurtarırım kendimi merak dalgalarından.

Bu can simitlerinden biri kitaplarımın güzel dünyası ile ilgili. Hayatımda okuduğum ilk uzun sayılabilecek olan kitap, hepimizin bildiği ve çok sevdiği Heidi’dir. Bu kitabı okurken oturduğum koltuğu, yanımda duran su bardağını, arada bir kafamı kaldırdığımda gördüğüm halıyı, her şeyi çok net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Heidi ile ilgili en çok hatırladığım şey ise yüzüncü sayfaya geldiğim andır. Kitabın yüzüncü sayfasını okumayı bitirdiğim anda ailemin yanına gidip bu güzel haberi onlara da söylemiştim. O gün yaşadığım heyecan, o zaman yaşımın gerçekten küçük olmasına rağmen, her anıyla aklımın bir köşesinde kazılıdır.

İşte böyle büyük ya da küçük fark etmeden heyecanlı olduğum, bir şeyleri ilk kez başardığım anları hatırlamak çok isterdim. Onların bana o zaman verdiği mutluluğu tekrar hissetmek, inanıyordum ki bana büyük bir mutluluk verirdi ya da en azından uzun yıllar boyunca bu durumun bana mutluluk vereceğini düşündüm. Ancak son günlerde yaptığım araştırma, bu konu ile ilgili olan duygularımın yönünü değiştirmiş bulunmakta.

Bana büyük mutluluk vereceğini düşündüğüm geçmişteki olayları en ince detayına kadar hatırlama durumunun bilimsel bir adı var: Hipertimezi.

Hipertimeziyi tanımlamak için pek çok şey söyleyebilirim ancak bence onu en iyi tanımlayacak olan cümle “Son derece üstün otobiyografik bellek”tir. Bu durum çok nadir bir şekilde bulunan özel bir nöropsikolojik olaydır. Hipertimezi sahibi olan insanlar, kendilerinin geçmişe yönelik olaylarını ve deneyimlerini normal insanlardan çok daha fazla olacak şekilde, hatta tüm hayatlarını kapsayarak mükemmele yakın ayrıntılarla hatırlayabilirler. Yani kısaca hipertimezi sendromuna sahip olan insanlar, aradan ne kadar süre geçerse geçsin, geçmişte yaşadıkları bütün olayları ayrıntılarıyla doğru bir şekilde hatırlama yetisine sahipler.

Bu insanların çoğu kendisine bir tarih verildiği zaman o tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini ve o gün nerede olduğunu veya ne giydiğini, ne yaptığını söyleyebiliyor. Bu yetinin genel olarak beynin orta bölümü ve medial temporal lobda yer alan hipokampus ile ilgili olduğu düşünülüyor. Yapılan çalışmalarda hipertimezi sahibi olan kişilerin beyinlerindeki amigdala bölgesinin (Amigdala beyinde sosyal ve kişisel bilgilerin, duyguların depolanmasında görevli olan bölgedir. Aynı zamanda bilgilerin belleğe kodlanması ve geri getirilmesi sürecinde de büyük bir etkiye sahiptir.) normal insanlarınkine göre %20 daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada otobiyografik hatırlama sırasında hipokampus ve amigdalanın beynin diğer bölgeleri ile yoğun bir iletişimde olduğu da fark edilmiştir.

Bilinen ilk hipertimezi vakası olan A.J. hatırladığı ilk anının iki yaşındayken amcasının köpeğinden korkması olduğunu belirtmiştir. Pek çok insan hipertimezi sendromunun iyi bir şey olduğunu düşünebilir ancak bu doğru değildir. Çünkü A.J.in açıklamasına göre kendisinin geçmişe dair tüm anılarını durmaksızın, kontrol edilemez ve otomatik bir biçimde hatırlaması, günlük hayatta normal bir yaşamının olmasını engelliyor. Hipertimezi sahibi olan insanlar kendileri ile ilgili geçmişteki anıları belleklerine kodlama ve hatırlama konusunda takıntılı oldukları için bu durum onların günlük yaşantısına ciddi bir zincir vuruyor ve onların rahat bir şekilde yaşamalarına engel oluyor.

Bu araştırmamdan sonra kendime sorduğum ilk soru “Peki, şimdi anılarını hatırlamak istiyor musun?” oldu ve cevabımı çok net bir şekilde verdim. Asla.

Okuduğum makaleler sonucunda şunu söyleyebilirim ki, hatırladığım anılarımın içindeki Heidi ve ben hayatımızdan gayet memnunuz. Son derece üstün otobiyografik belleğin bize göre bir şey olmadığı ciddi bir biçimde belli.

Yazımı size soracağım bir soru ile bitirmek istiyorum.

A.J.in yerinde olmak ister miydiniz, yoksa hatırladığınız anılarınız ile memnun musunuz?

Yağmur Uğuzluoğlu