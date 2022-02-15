Nuriye Köksal’ın hesabı çalındı

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Adayı ve Oceans Gayrimenkul ve Site Yönetim Firması’nın sahibi Nuriye Köksal’ın Instagram hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Art niyetli kişiler bu hesap üzerinden, Nuriye Köksal’ın listesindeki kişilere yatırım tavsiyelerinde bulunarak insanlara şu mesajı attı; “Merhaba arkadaşlar. Bugün bir avukat arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum. 5 bin TL karşılığında 72 bin 936 TL kazandım. Forex yatırım uzmanı Ahmet Bey sayesinde. Sizler de kazanmak istiyorsanız mesaj atabilirsiniz, yönlendirme yapabilirim. Numaraları: 05319251786”

BENZER OLAYLAR SIK YAŞANIYOR

Geçtiğimiz aylarda benzer olaylar yaşanmış ve birçok kişi dolandırılmıştı. Gazetemizde de bu tür olaylar haberleştirilerek okurlarımız uyarılmıştı.

Bu tür bir konuya maruz kalmamak için yapılması gereken en elzem tedbir ise sosyal medya hesaplarınızın güvenli birer şifreye sahip olmasıdır.

Peki, güçlü bir şifre için nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

İŞTE UZMANLARIN ÖNERİLERİNE GÖRE GÜÇLÜ

ŞİFRE OLUŞTURMAK İÇİN 10 İPUCU

İnternet ortamındaki art niyetli kişileri savuşturmanıza yardımcı olacak şifreler nasıl oluşturulur:

1. Birkaç farklı hesap için aynı şifreyi asla kullanmayın.

2. Kişiye özgü tanımlayıcı terimler kullanmayın.

3. Yaygın kelime ve söz öbeklerinden sakının.

4. Farklı türde karakterler kullanın.

5. Uzun bir şifre belirleyin.

6. Bazı kelimeleri yanlış yazın.

7. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

8. Şifrenizi düzenli olarak değiştirin.

9. Şifrenizi asla paylaşmayın veya kaydetmeyin.

10. Şifre yöneticisi kullanın.

Dijital ortamda daha güvenli olmaya hazır mısınız? Hadi her şifre yöntemini daha yakından inceleyelim.

1. Birkaç farklı hesap için aynı şifreyi asla kullanmayın

Farklı web sitelerinde aynı şifreyi kullanmak şifrenizin güvenliğini azaltmanın kesin bir yoludur. Eğer hacker’lar tek bir web sitesi için kullandığınız şifreyi öğrenirse diğer hesaplarınızı hacklerken çok uğraşmalarına gerek kalmaz. Bu felaket senaryosunu önlemenin en basit yolu sadece güçlü şifre oluşturmak değil, aynı zamanda her hesabınız için farklı şifreler oluşturmaktır.

Şu yazımıza da göz atabilirsiniz: Web sitesi güvenliği testi ve hacker’ları uzak tutmak için güçlü güvenlik izleme araçları

2. Kişiye özgü tanımlayıcı terimler kullanmayın

Tabii ki de oğlunuzun takma adını, favori filminizi, evcil hayvanınızın adını ve buna benzer şeyleri şifreniz yapmanız onları hatırlamanıza yardımcı olur ama aynı zamanda hacklenmelerini de kolaylaştırır.

Güçlü şifrelerin kişisel bağları olmaz.

Hackerlar sosyal medya profillerinizi inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirler ve büyük ihtimalle hesabınıza giriş yapmak için ilk olarak kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi denerler. Bu tarz bilgileri şifre olarak kullanmaktan kaçının ve tahmin edilmesi güç şeyler kullanın. (Bu noktaya daha sonra değineceğiz.)

Ayrıca, internette neleri paylaştığınız konusunda her zaman dikkatli olun. Sosyal medyadaki varlığınız aracılığıyla çok fazla kişisel bilgiyi paylaşmanız hackerların hesaplarınıza erişim sağlamasını kolaylaştırır.

Peki, şimdi asıl meseleye gelme zamanı. Güçlü şifre nedir ya da neler şifreyi uzun ve sıra dışı hale getirir? Daha güçlü şifreler oluşturabilmek için aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurun.

3. Yaygın kelime ve söz öbeklerinden sakının

Bir başka deyişle, “Şifre”, “12345” ve “qwerty” şifre değildir. Ayrıca, eşinizin adı, evlilik tarihiniz gibi kolayca bulunabilecek kişisel tanımlayıcılardan da uzak durmayı unutmayın.

4. Farklı türde karakterler kullanın

Sadece sayı ve harf kullanmak yerine %, @, $, sayılar, büyük ve küçük harf gibi farklı karakterler kullanmayı tercih edin.

Bir sürü farklı karakter tipi kullanmak şifrenizi tahmin edilmesi daha zor hale getirir.

Bir söz öbeği düşünüp ardından o sözcüğü farklı karakterlerle yazmak yardımcı olabilir. Örneğin, “Sinek balıkçılığı hayranıyım” $in3q ß4lıqçılığı h4yr4nıyım olarak yazılabilir.

5. Uzun bir şifre belirleyin

Yukarıda bahsettiğimiz aynı Consumer Reports araştırması, hassas hesapları için şifre kullanan insanların yüzde 29’unun yedi veya daha az karakterli şifreler kullanmakta olduğunu gösteriyor. Bu kötü bir haber, çünkü Consumer Reports ayrıca uzun şifrelerin çok uzun zaman dilimlerinde kırılabildiğini de göstermekte. (Haftalar ve hatta yıllar süren bir farktan bahsediyoruz!) Sınır olarak en az sekiz karakter kullanmayı tercih edin. Eğer güçlü şifre oluşturma konusunda ciddiyseniz 15 karaktere yakın bir şifre size çok daha faydalı olacaktır.

6. Bazı kelimeleri yanlış yazın

Kasti yazım hataları bir şifrenin tahmin edilmesini daha da zorlaştırabilir. Örneğin, “şahane” sözcüğü tahmin etmesi kolay olabilir ama “şahame” sözcüğü kırılması daha zor olacaktır.

7. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın

Dijital güvenlik alanı evrimleştikçe ve güçlü şifre kullanmak güvenlik açısından daha yetersiz hale geldikçe iki faktörlü kimlik doğrulama potansiyel bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama hem hesabınız için kullandığınız şifreyi bilmenizi hem de o hesaba bir şekilde bağlanmış bir cihaza sahip olmanızı gerektirir.

Örneğin, hesabınıza giriş yapmaya çalıştıktan sonra telefonunuza, giriş işlemini tamamlamanız için girmeniz gereken bir kod mesaj olarak gelebilir. Hem şifreniz hem de ayrıca girmeniz gereken güvenlik kodunuz olmadığı sürece hesaba giriş yapmanız neredeyse imkansız hale gelir. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek hacker’ların hesabınıza erişim sağlamasını daha da zorlaştırabilir.

8. Şifrenizi düzenli olarak değiştirin

Şifreler kalitelerini zamanla kaybederler, çünkü şifrenizi ne kadar uzun süre kullanırsanız hacker’ların kırmaya çalışması için o kadar zamanı olur. Şifrenizi düzenli olarak değiştirmek, siber suçluların hep bir adım önünde olmanızı sağlar.

Genel bir kural olarak, bütün şifrelerinizi her üç ayda bir değiştirmek iyi bir fikir. Eski şifrelerinizi tekrardan kullanmadığınızdan da emin olun.

Eğer siz onları korumazsanız güçlü şifreler bile sizi koruyamaz.

9. Şifrenizi asla paylaşmayın veya kaydetmeyin

Herkesin kullandığı bilgisayarlarda şifrenizi asla kaydetmeyin veya “beni hatırla” kutucuğunu işaretlemeyin. En iyisi, kişisel cihazınızı kullanmıyorsanız kişisel hesaplarınıza giriş yapmaktan kaçının.

Şifrelerinizi başkalarıyla paylaşmaktan mümkün olduğunca kaçının.

Çok güvendiğiniz birisi olmadığı sürece şifrelerinizi kimseyle asla paylaşmayın. Hatırlamanız için oluşturduğunuz şifreleri içeren yazılı bir listeniz varsa bu listeyi bilgisayarınızda veya telefonunuzda tutmayın.

Çünkü elektronik cihazlar hacklenebilir, bu da demek oluyor ki bütün hesaplarınızı tehlikeye atabilirsiniz. İlla ki şifrelerinizin bulunduğu bir liste oluşturmanız gerekiyorsa kalem-kağıt kullanın ve bu listeyi güvenli bir yerde saklayın. Güçlü şifre kombinasyonlarınızı yazmaktan mümkün olduğunca kaçının.

10. Şifre yöneticisi kullanın

Güçlü şifrelerinizi (artık güçlü şifre belirlemeyi öğrendiğinize göre) yönetmekte zorlanıyorsanız LastPass gibi şifre yönetimi sistemlerini kullanmayı düşünün.