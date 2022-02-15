Zor imkânlarla verilenin daha fazlasını isteyen için derler ya… ‘Yüzsüz... Açgöz… Bulmuş da bunuyorsun’… diye… Bu da o hesap… Kocaelispor’da futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, basın üzerimize geliyor diye feryat ediyor… Vah vah vah… Balıkesir maçından önceki son galibiyet Erzurum maçında alınmış. 25 transfer yapan ve Euro ile borçlanan 100 milyonluk takım, 10 Aralık 2021’den bu yana, 7 yenilgi bir beraberlik almış. Koskocaman bir ayıp. Yerel basın yine de sahip çıkmış, moralleri bozulmasın demiş, el bebek gül bebek pamuklarla büyütmüş. Ülkesine gönderilen adam güya sakat ama, tedavi olacağı yerde barlarda, pavyonlarda gününü gün etmiş. Biz yazınca taraftar bile bize hakaret etmiş, ama adamın gerçek yüzünü görünce özür dilemeyi bile fazla görmüş. Böyle bir camiada basın ‘Tu kaka’ ilan edilmiş. Siz bulmuş da bunuyorsunuz. Cami duvarına pisletiyorsunuz. Nerede bizim ‘Dinocular?’…