İnanç özgürlüğü ve Alevilik…

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında açıkça yer aldığı gibi; “Demokratik, LAİK, sosyal bir HUKUK DEVLETİ’dir!”

Yine Anayasanın 24. Maddesinde;

“Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” diyor.

“LAİK DEVLET” olmanın gereği, bu ülkenin “VATANDAŞI” olan her insanın “İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ” vardır!

Bu ülkede Müslümanlık dışında dini inancı olan vatandaşları vardır.

DEVLET, her inancın ibadet ve inanç özgürlüğünü sağlamakla ödevlidir.

7 Ocak 2018 tarihli gazete haberlerinde gördük ki;

Restorasyon çalışmaları tamamlanan İstanbul-Balat’taki Demir Kilisenin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Bulgaristan Başbakanı Borislov da bulunmuş, Erdoğan; “Restorasyon maliyeti 15 milyon TL’yi geçti” bilgisini vermiş.

Bu ülkede Hıristiyan inancına sahip T.C Vatandaşları da yaşıyor. Laik Devlet, bu inancı taşıyan vatandaşlarına da hizmet vermekle yükümlüdür.

İnançlar arasında ayrım yapmamak, “TOPLUMSAL BARIŞ” için en temel koşuldur.

Ne var ki, özünde “Müslüman” olan ALEVİ kökenli vatandaşlarımıza yönelik ÖNYARGILAR ve NEFRET SÖYLEMLERİ sona ermiyor!

Osmanlı’dan bu yana Alevi inancına sahip insanlarımıza birçok iftira atılmış, inançları ve yaşam biçimleri üzerine yalanlar uydurulmuş ve türlü haksızlıklar ve eziyetler yapılmıştır.

Bunun temel nedeni, öncelikle “CEHALET” dir.

İkincisi, bu cehalet kölelerinin, yanlış bilgileri, doğruymuş gibi, küçük yaştan itibaren çocuklara ve gençlere aktarmaları, “DÜŞMANLIK” tohumlarını ahlaksızca saçmalarıdır!

Özellikle “Cemevleri” ve Alevilerin ibadet biçimi üzerine birçok yalanlar söylenmekte, iftiralar atılmaktadır.

Kimi, “Cümbüş evi” demiş!

Kimi “terör yuvası” demiş!

Kimi, Alevi inancını “Ateistlik” olarak nitelemiş!

Kimi “mum söndü yapıyorlar” iftirasını atmış!

Kimileri Alevi inancına sahip oldukları için insanları yakmış!

Kimileri devlet dairelerinde iş vermemiş!

Kimileri de sırf oy toplamak uğruna siyaset sahnesinde kullanmış!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-AİHM, yapılan başvuru üzerine, Aralık 2014’de, “Cemevi ibadethanedir. Elektrik faturalarının Diyanet tarafından ödenmemesi AYRIMCILIKTIR” diye karar vermiş.

Öte yandan YARGITAY, Ağustos 2015 ve Kasım 2018’de verdiği iki ayrı kararla “Cemevleri ibadethanedir, elektrik faturaları da diğer ibadethaneler gibi devlet tarafından karşılanmalıdır” demiş!

Peki ne olmuş?

Halen 22 Cemevinden elektrik faturaları kesiliyor!

Anayasa’ya aykırı, yüksek yargı kararlarına aykırı, İNSAN HAKLARINA aykırı bu uygulama hala sürdürülüyorsa, burada bir ayrımcılık, bir haksızlık var demektir.

“İslam inancında RUHBAN SINIFI YOKTUR” denmesine rağmen, kimi dernek ve cemaatlerle ortaya çıkan ve çeşitli sıfatlarla anılan “din tüccarları” toplumdaki cehaleti sömürerek, çeşitli yalanlarla “Alevi-Sünni düşmanlığı” yaratıyor ve körüklüyorlar!

Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır, bölücülüktür!

Bu topluma ve ülkeye karşı büyük günahtır!

Her insan kendi inancının hesabını kendisi verecek!

CENNET KOMİSYONCULARI çekilin aradan.

İnsanca, kardeşçe, hoşgörü ve barış içinde yaşamak her vatandaşımızın hakkıdır!