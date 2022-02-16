Hani şaşıranlara “alışırsınız, alışırsınız…” diyen, şortla asker selamlayan bir siyasetçimiz vardı ya, çok haklıymış.

Alıştık…

Hem de nasıl?

Her gün üç yüzü aşan canımız aramızdan ayrılırken, kılımız bile kıpırdamıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve bu büyük acılar sadece kayıp ailelerinin evlerinde hapsoluyor.

Gazeteler, TV haber kanalları, günlük ölümleri ya sayfalarında küçücük ya da bülten sonunda olağan bir haberi verir gibi geçiştiriyor.

Bakıyorum, yönetim bunu bir yas halinde ne zaman hatırlayacak diye bekliyorum; acaba bir büyük kişi ortaya çıkarak, bu büyük salgının acısını birkaç sözcükle hatırlatacak mı diye?

Toplumsal geleneğimiz; ölülerin ardından bir dua okunur, 52 gün sonra da mevlit okunur diye biliriz, uygularız ya… Diyanetimiz bile, siyasetin kuyruğunda kendini dengede tutmaktan, bu dinsel geleneği görmezden geliyor.

Alıştık… Alıştık… Diyeceksiniz ki “insanoğlu her şeye alışır”.

Doğru, bu konuda taşı bile eritecek acıya katlanma gücü vermiş yaradan.

Ama ortada tüm ulusu, tüm insanlığı ilgilendiren bir büyük facia var. Buna toplumsal bir tepki göstermek gerekmiyor mu?

Bu denli sessiz, bu denli kayıtsız kalmak niye?

GELİŞMİŞLİK, YOKSULLUK UMURU DEĞİL

Bu salgın küresel…Gelişmiş gelişmemiş ülkelerde yaşayanlar diye bakmıyor, aynı hoyratlıkla vuruyor vuruyor.

Bugün Afrika’da, yarın Avrupa ve Amerika’da, Çin’de bizde… Sınır tanımıyor, kasıp kavuruyor.

Tüm bunlara diyecek bir şey yok…

Ama madalyonun öteki yüzü de var.

Vatandaşın bu kadar vurdum duymaz olmasının nedenleri ne?

Salgının başına bir bakarsak, ta başlangıçtan bugüne dek, yetkililerin büyük ölüm makinasına hep pembe gözlüklerle baktığını görüyoruz.

Birçok konu halka gerçeğin acılığında anlatılmadı.

Rakamlar değiştirildi, gereken önlemler alınmadı, kısıtlamalar sınırlı yapıldı, büyük tehlikenin boyutu hep saklandı.

Devletin yetersiz mali gücü, önlemlerin hep sınırlı kalmasına neden oldu. Kefen parasını bile harcamak zorunda kalan yönetimin halka nasihatten başka yapacak verecek bir şeyi yoktu.

Salgın hala pembe gözlüklerle gösteriliyor. Ama canavar yapacağını yapıyor.

Bu ülkenin bilim insanları, dillerinin döndüğü kadar gerçekleri söylüyor, uyarıyorlar. Ama onlar düşman gibi görülüyor. Yetkili Bilim Kurulu da yönetimin ardına takılmış, ilimi, bilimi boş vermiş görünüyorlar.

Aşı konusu desek o bambaşka bir serüven.

İlk önceleri ulaşmakta sıkıntı çektik. Çin aşısına kavuşmanın mutluluğuna ermişken, onun etkisizliği konusunda duyduklarımızdan, gördüklerimizden korkuya kapıldık. Sonra Avrupa aşısı ile tanıştık ama çok güç oldu.

Çok düzenli ve etkili bir aşılamaya başlayamadık, hala öyle devam ediyor.

Halkın kayıtsızlığından yakınıyorlar.

Durumu başından bu yana, siyasi nedenlerle pembe gözlüklerle göstermenin, olayı gerçeği ile kitlelere anlatmamanın getirdiği kayıtsızlık bu. Hastalığın nereden vuracağının belirsizliği, kısıtlı önlemlerin çaresizliği, bundan başka bir sonuç doğuramazdı.

Sağlık Bakanı yine 65 üstü vatandaşları uyarıyor. “Salgın sizin kapınızda, kapınızı kapalı tutun,” diyor.

Gücü olan kapıların ardında, ne zaman gelecek diye bekliyor.

Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca emekli de parkta soluklanmak için, bir liralık maskeyi, acaba kaç defa kullanabilirim diye düşünüp duruyor…