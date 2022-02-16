Atatürk 99 yıl önce nasıl yola  çıkmıştı, bugün ne haldeyiz?

Sevgili okurlarım, bugün sizi önce 99 yıl öncesine götüreceğim.

17 Şubat 1923’e…

İzmir İktisat Kongresi’ne…

Bugün, o önemli kongrenin yıldönümü.

Neden 99 yıl öncesi?

Çünkü “bugünü” anlamanın ve doğru değerlendirmenin yolu, “dünü” bilmekten geçer.

Dün ne yapılmış, hangi mantıkla yapılmış; ülkemizi yönetenler bugün neler yapıyor?

Dünü ve bugünü karşılaştıracağız, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e beddua okuyan ve okutanların gerçek yüzlerini bir kez daha göreceğiz.

İzmir İktisat Kongresi, nasıl bir ortamda yapıldı?

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Tarihe dikkat edin, 17 Şubat 1923.

Henüz, Kasım 1922’de başlayan Lozan Barış Konferansı sonuçlanmamış.

Henüz, Cumhuriyet ilan edilmemiş.

Henüz, ortada “devlet” yok, sadece “TBMM Hükümeti” görev başında.

Atatürk ilk iş olarak “ekonomiyi” ele alıyor.

Biliyor ki, “yokluğun” ve “yoksulluğun” çözümü ekonomide.

Kayıtsız şartsız ekonomik bağımsızlıkta…

Sonra Lozan’da, İngiltere ve Fransa’nın “kapitülasyonları kaldırmaya yanaşmamaları”, canını sıkmaktadır.

İsmet Paşa’ya ”Kapitülasyonların kalkması olmazsa olmaz şartımızdır, kabul etmiyorlarsa geri dön” talimatı vermiş, Lozan görüşmeleri kesintiye uğramıştır.

İzmir İktisat Kongresi, böyle bir ortamda yapılıyor.

Atatürk “ekonomik bağımsızlık”ta kararlıydı ve bu kararlılıkla kongreyi topladı.

Kongre, 17 Şubat’ta başlayıp 4 Mart’a kadar sürdü.

1135 delege katıldı; oluşturulan çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi grupları tarafından toplam 288 karar alındı.

Bu kararların bazıları şöyle: *Ham maddesi yurt içinden sağlanan sanayilere öncelik verilmelidir. *Yatırımcıları kredi ile desteklemek için bankalar kurulmalıdır. *Sanayinin teşviki için bir yasa çıkarılmalıdır. *Özel girişimciler desteklenmelidir. *Küçük imalattan büyük işletmelere geçilmelidir. *Özel girişimcilerce gerçekleştirilemeyen yatırımlar devletçe ele alınmalıdır. *Teknik eğitim geliştirilmelidir. *Yabancılar elindeki önemli kuruluşlar millileştirilmelidir. *Günlük tüketim maddelerinin üretimine öncelik verilmelidir. *Gümrük tarifeleri milli sanayin kalkınma ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. *Yabancı tekelleşmelere ve imtiyazlara son verilmelidir. *Demiryollarının yapımı bir programla yürütülmelidir. *Yerli malları karada ve denizde ucuz tarife ile taşınmalıdır. *İşçilerin durumu düzeltilmelidir. *Aşar vergisi kaldırılmalıdır.

Bu kararların hepsi, öncelik sırasına göre yaşama geçirildi.

Her şeyin başı ekonomi

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Bilirsiniz, ama Mustafa Kemal’in İzmir İktisat Kongresi’ni açış konuşmasının bazı bölümlerini bir kez daha hatırlayalım.

Atatürk, tam 99 yıl önce bugün, kongreye katılanlara şöyle seslenmişti:

“Siyasi ve askeri zaferler, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa husule gelen zaferler sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en kuvvetli ve parlak zaferlerimizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği faydalı sonuçları muhafaza için iktisadiyatımızın, iktisadi egemenliğimizin güvenlik altına alınması, sağlamlaştırılması ve genişletilmesi lazımdır.

Geçmişte ve özellikle Tanzimat Devri’nden sonra yabancı sermaye memlekette seçkin bir mevkie malik oldu. Ve ilmi manasıyla denilebilir ki, devlet ve hükümet yabancı sermayenin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her nedeni millet gibi yeni Türkiye de buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptıramaz.

Efendiler, görülüyor ki bu kadar kat’i ve yüksek bir askeri zaferden sonra dahi barışa kavuşmamızı engelleyen sebepler, doğrudan doğruya iktisadidir. Çünkü bu devlet, bu millet iktisadi egemenliğini temin ederse o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır. Ve artık bunu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacaktır. İşte, düşmanlarımızın, hakiki düşmanlarımızın muvafakat ve bir türlü rıza göstermedikleri budur.”

Atatürk’ün söylemek istediği

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Konuşması netti.

Lozan barış görüşmeleri, Fransa ve İngiltere’nin kapitülasyonlar konusunu diretmeleri üzerine 4 Şubat 1923’te kesilmişti.

Atatürk bundan iki hafta sonra İzmir’de yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan büyük askeri zafere rağmen Lozan’da karşılaştıkları güçlükleri dile getiriyor, “Siyasi ve askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandırmamız gerekir” diyordu.

Mustafa Kemal, “üreten ve ekonomide güçlü bir Türkiye” hedefliyordu ve kendi döneminde ülkemizi bu hedefine ulaştırdı da.

Geniş bir konu…

Bugün sadece Atatürk’ün ekonomideki başarısının sırrı neydi, kısaca bundan söz edeyim.

Prof. Dr. Mustafa Aysan’a göre, Atatürk, ekonomi modelini “dört denge” üzerine kurmuştu.

*Bütçe dengesi.

*Kaynak-harcama dengesi.

*Dış ödemeler (ihracat-ithalat) dengesi.

*Devlet-özel teşebbüs dengesi.

Ve tabii, başarısının temelinde “ekonomik bağımsızlık” yatıyordu.

Emperyalizmi bütün unsurlarıyla, topuyla tüfeğiyle, kapitülasyonlarıyla, misyoner okullarıyla, ekonomik işletmeleriyle ülkeden kovmuştu.

Osmanlı’dan kalan borçları kuruşu kuruşuna ödüyor, kesinlikle yeni borç almıyordu.

“Yabancı sermaye, dış yardım, dış borç” gibi ekonomik kavramları defterinden silmişti.

Ne ad altında olursa olsun, “borç alan bir ülkenin, sonunda emir aldığını” çok iyi biliyordu.

Bir de Türkiye’nin bugünkü haline bakın!

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Bilmem bugünü uzun uzun anlatmama gerek var mı?

Her anını yaşıyoruz, uygulanan ekonomik modelin tahribatını gözlerimizle görüyor ve hissediyoruz.

Atatürk’ün kovduğu emperyalizm, bugün Türkiye’yi tamamen teslim almış durumda.

Tamam, bu durumdan salt AKP iktidarı sorumlu değil, taa 23 Şubat 1945’ten bu yana (Atatürk döneminden sonra Türkiye ile ABD arasında ilk “Yardım Antlaşması” bu tarihte imzalandı) işbaşına gelen bütün iktidarlar, bu durumdan sorumlu.

Ama şunu iyi bilelim, AKP iktidarı “bir ülke emperyalizme nasıl teslim edilir” bunun kitabını yazdı.

İşte olup biteni görüyorsunuz.

Ortada ne “bütçe dengesi” var, ne “kaynak-harcama dengesi” var, ne “ithalat- ihracat dengesi” var, ne de “devlet-özel teşebbüs dengesi”.

“Kurumları” ve “kuralları”, özetle bütünüyle “kurumsal devleti” yok ettik.

“Üretim ekonomisi” gitti, “borç ekonomisi” geldi.

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, borç alıp yiyoruz.

Şu sıralarda “borç para” da bulamıyoruz, uluslararası tefecilik sistemi olan “swap”la durumu idare etmeye çalışıyoruz.

Ama nereye kadar?

Atatürk’ten Recep Tayyip Erdoğan’a…

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Sevgili okurlarım, bugün size Atatürk dönemi ile daha sonraki dönemlerin “ekonomik anlayışını” aktarmaya çalıştım.

Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken nasıl bir anlayışla yola çıkmış, emperyalizme karşı nasıl tavır almış, ekonomik bağımsızlık konusunda nasıl hassas davranmış, nasıl bir ekonomik model uygulayarak başarı kazanmış, bunu anlattım.

Daha sonraki yıllarda iktidarda bulunanlar da (1945’ten sonraki kararları nedeniyle İsmet İnönü de dahil), Türkiye’yi tekrar emperyalizme teslim ettiler.

Yıllardır bunun acısını yaşıyor, sıkıntısını çekiyoruz.

Bugün, 17 Şubat 2022.

Atatürk’ün talimatıyla 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin 99’uncu yıldönümü.

Sizlere 99 yıl önce nasıl bir anlayışla yola çıktık, bugün ne haldeyiz, bunu anlatmaya çalıştım.