Kandıra Karaağaç Köyü’nde ormanlık alan talan ediliyor!

Ormanlar…

Canımız…

Ciğerimiz…

Geçen yıl Akdeniz Bölgesi’ndeki yangın, içimizi cız etti…

Binlerce hektarlık alan yerle bir oldu…

Ormanı korumamızın ne kadar gerektiği görüldü…

Ama anlaşılan, orman yangınlarından, orman talanlarından ders almıyoruz…

Önceki gün Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik aradı…

Kandıra Karaağaç Köyü’nde ormanın nasıl talan edildiğini anlattı…

Çektiği fotoğrafları bana gönderdi…

Resmen ormanlık alan katledilmiş…

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Dernek Başkanı Ruhi Çelik şunları söyledi;

27 Ekim 2021 tarihinde 20 kişilik üye ile Ekoloji̇ Konut Yapı Kooperatifi olarak, 09.11.2921’ de Kandıra Karaağaç Mahallesi Feyzi Çakmak Cad. No:33 adresindeki 143 ada 12-13-47-48-49-50 parsellerden oluşan toplamı 6 adet parselden oluşan 20 dönüm yer aldık. Bitişiğinde ise 101 ada-18 parsel numaralı 7 dönüm devlete ait orman arazisi bulunmaktaydı. 3 Ocak 2022 tarihinde gece birkaç kişi tarafından orman kesilerek taşınmış. Kefken Orman Şefliği’ne ve Cimer’e birçok şikayet etmemize rağmen bazıları tarafından kaçak kesim önlenmedi, önlenemediği görülüyor” dedi…

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Çelik, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da aradığını, haberdar ettiğini söyledi…

Gergerlioğlu da TBMM’de Kandıra Karaağaç Köyü’ndeki orman talanı ile ilgili konuşma yaptı…

Gergerlioğlu şunları söyledi;

“Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik Bey beni aradı… Bir girişim yapmışlar, Kandıra Karaağaç Köyü’nde bir yer almışlar… Aldıkları yere yakın bir yerde orman talan ediliyormuş. Ormanlık alanda kaçak kesimler yapılıyormuş. O bölge 2B arazisi haline getirilmeye çalışılıyor.

7 dönümlük orman arazi 3 Ocak 2022 tarihinde gece birkaç kişi tarafından kesilerek 2B statüsünü konulmaya çalışılıyor. Orman Müdürlüğü’nü ve Cimer’e şikayette bulunmuşlar, ama hala orman kesim işlemi aralıksız devam ediyor.

Şu hale bakın ya, memlekette ormanlar yanıyor, ciğerimiz yanıyor…

Ah yeni ormanlar yapsak diyoruz… Neredesin Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı neredesiniz.

Görmüyor musunuz, apaçık ihbarda bulunuyorum.

Soru önergesi de verdik bunun için… Neredesiniz…” dedi.

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Sevgili okurlar…

Fotoğraflara bakar mısınız, resmen ormanlık alan katledilmiş…

Ormanlık alan talan edilmiş…

Amaç, ormanlık alanı yok edip, 2B statüsüne sokmak…

Sonrasında da burayı satmak…

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik…

İhbarda bulunuyor…

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu…

Soru önergesi veriyor…

TBMM’den ihbarda bulunuyor…

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Ama kimsenin gıkı çıkmıyor…

Kefken Orman Şefliği neredesin?

Kandıra İlçe Orman Müdürlüğü neredesin?

Kocaeli İl Orman Müdürlüğü neredesin?

Orman Genel Müdürlüğü neredesin?

Orman Bakanlığı neredesin?

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Yapılan ihbarı değerlendirin, o bölgeye gidip inceleme yapın

Sonra da bir açıklama yapın.