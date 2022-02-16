Tahir Büyükakın başkan bunu hak etmedi… Acilen kongreye…

İnanılır gibi değil. Takım tam 8 maç sonra galip gelmiş. İyi oynamış. Yeni oyuncular çabuk adapte olmuş. Bu pozisyonda düşmanlar, yönetimi, büyükşehir belediyesini ve kulübü dışarıdan karıştırmak ister. Yıllardır bunları yaşadık ve mücadele verdi. Çünkü insanlar geldi geçti, sonuçta kulüp zarar gördü. Ya arkadaş, aynı yönetimin içerisinde bu kadar iletişimsizlik, böyle bir acizlik olabilir mi ?.. Başkan Engin Koyun bir gün önce “İnterteks alanıyla ilgili açıklamayı Büyükakın yapacak, ona yakışır” diyor. Birkaç saat sonra aynı kulübün ve yönetimin basın sözcüsü Ömür Öztürk, kulübün resmi basın açıklamasını yapıyor. Şaşkın bakışlar arasında “İnterteks Fuar Alanı’nın Kocaelispor tesisi olmasına karar kılındı” diyor. Dün de büyükşehir belediyesi zorda kaldığından. Haberi yalanlamak durumda kalıyor. Tıpkı 100 milyonluk transfer yaptık deyip Büyükakın’ı halkın önüne attıkları gibi, yine bir basın toplantısıyla yine Büyükakın başkanı kentin önüne atıyor. Size bu kadar da sabır gösterilmez… Hemen kongre, hem de acilen…